Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beykoz Belediyesi'nin düzenlendiği etkinlikler hakkında başlatılan incelemeler hakkında konuştu.

CHP lideri Özgür Özel, şunları kaydetti: "Buradan medet umuyorlar, CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Birçok yerde belediye başkanlarımız israfı bitirdiler. Borçları ödemeye gayret ettiler. CHP bu işi çeviremez diyordunuz. E bunlar hala çalışıyor. Temel amaç CHP'li belediyelere oy veren seçmeni cezalandırmak. Kendi döneminde işe aldıklarınızı da cezalandırıyorsunuz. Konser tartışmaları, SGK borcu tartışmaları bunlar kendi menfaatini milletin menfaatinin üzerine görüyorlar. Yeter ki bu belediyeleri iş yapamıyorlar ülkeyi de yönetemez diyerek benim kötü yönetimime rağmen insanlar bana oy versin demektir. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları'na gidin bir suç bulun bulamazsanız da bir suç uydurun diyorlar. Belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler değildir.

REKLAM 31 Mart günü kantara çıktık. Millet bir karar verdi. Kabulleneceksin takdir edeceksin. İyi belediyecilik yapacaksan seçim kazanacaksın. Biz bir avuç azınlığa hizmet edenlerden aldık bu belediyeleri. Helikoptere binip İstanbul üzerinde kupon arsa dağıtanlardan aldık biz bu belediyeleri. Biz bu arsaları kupon arsa olarak dağıtmadık. Biz bu arsaları yeşillendiriyoruz. Şimdi bize belediyecilik konusunda ahkam kesiyorlar. Biz hiçbir denetimden kaçmadık kaçmayacağız.

Bir takım siyasi operasyonlara kimse alet olmasın. Bu iktidar gidiyor paniği görüyorsunuz. Tayyip Bey'e soruyorum. 10 belediye başkanını istifa ettirdin. Etmezseniz gereğini biz yaparız dedin. Kimi ağlaya ağlaya kimi güle oynaya istifa etti. Bir müfettiş görevlendirdin mi? Çünkü bu adam ya FETÖ'cü ya hırsız. 17-25 Aralık oluyor, ayakkabı kutularından paralar çıkıyor. 4 bakanı göndermediniz yüce divana ve sandıkta aklandık dediniz. Kararı millet veriyorsa verdi mart ayında.