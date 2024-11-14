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        Haberler Gündem Güncel Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi | Son dakika haberleri

        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi

        İstanbul Küçükçekmece'de bir hemşire, kaldırımda yürüdüğü sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından 19 yaşındaki sürücüsü gözaltına alındı. Görgü tanıklarına göre otomobilin hızlı gittiği, hatalı sollama yaparken kaygan olan yolda kontrolden çıkıp önce kaldırıma ardından da hemşireye çarptığı ifade edildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:56
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        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
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        Küçükçekme'nin Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam saatlerinde otomobiliyle hızla ilerleyen 19 yaşındaki sürücü E.S, kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Araç, bu sırada kaldırımda yürüyen 55 yaşındaki Şengül Ayyıldız'a çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Ayyıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Küçükçekmece Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ayyıldız, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan sürücü ise emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.S, tutuklandı.

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        Ayyıldız'ın cenazesi, bu akşam ilçedeki İstanbul Cemevi Eğitim ve Kültür Vakfı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Tokat'a uğurlanacak.

        KAZA ANI KAMERADA

        Ayyıldız'a kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Atatürk Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin kayarak kontrolden çıkması ve kaldırımda yürüyen Ayyıldız'a çarpması yer aldı.

        İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında, "Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Şengül Ayyıldız vefat etmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verdi.

        "ÖNÜNDEKİ ARACI SOLLARKEN KALDIRIMA ÇIKTI"

        Görgü tanıklarından Recep Gençay, AA muhabirine, Ayyıldız'ın kaza anında kaldırımda yürüdüğünü söyledi.

        Aracın kaldırıma çıkıp Ayyıldız'a çarptığını anlatan Gençay, "Akşam saatlerinde hafif yağmur yağdığı için yerler kaygandı. Bir sürücü önündeki arabayı solladıktan sonra kontrolü kaybedip kaldırıma çıkıp o sırada yürüyen hemşire hanıma çarptı. Kazadan sonra ilk müdahaleyi biz yaptık. Durumu ağırdı. Sağlık ekiplerine haber verdik. Hastaneye kaldırıldı." dedi.

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        #şengül hemşire
        #İstanbul Küçükçekmece
        #trafik kazası
        #Şengül Ayyıldız
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