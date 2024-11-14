Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi

Küçükçekme'nin Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam saatlerinde otomobiliyle hızla ilerleyen 19 yaşındaki sürücü E.S, kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Araç, bu sırada kaldırımda yürüyen 55 yaşındaki Şengül Ayyıldız'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ayyıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçükçekmece Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ayyıldız, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan sürücü ise emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.S, tutuklandı. REKLAM Ayyıldız'ın cenazesi, bu akşam ilçedeki İstanbul Cemevi Eğitim ve Kültür Vakfı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Tokat'a uğurlanacak.

KAZA ANI KAMERADA Ayyıldız'a kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Atatürk Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin kayarak kontrolden çıkması ve kaldırımda yürüyen Ayyıldız'a çarpması yer aldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında, "Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Şengül Ayyıldız vefat etmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verdi.