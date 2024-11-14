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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Icardi yalanlaması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Icardi yalanlaması!

        Galatasaray, Wanda Nara'nın boşanma aşamasında olduğu Mauro Icardi hakkında karakola giderek şikâyette bulunduğu iddiasını yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 16:37 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:41
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        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
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        Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, liglere verilen milli arada Arjantin'e gitti.

        Arjantin basınında çıkan iddialara göre yıldız ismin Wanda Nara'nın evine gittiği fakat eşinin kendisini almaması üzerine tartışma çıktığı belirtilmişti. Tartışma sonrası Wanda Nara'nın Arjantinli santrforu polise şikayet ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." denildi.

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