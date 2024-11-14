Galatasaray'dan Icardi yalanlaması!

Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, liglere verilen milli arada Arjantin'e gitti.

Arjantin basınında çıkan iddialara göre yıldız ismin Wanda Nara'nın evine gittiği fakat eşinin kendisini almaması üzerine tartışma çıktığı belirtilmişti. Tartışma sonrası Wanda Nara'nın Arjantinli santrforu polise şikayet ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.