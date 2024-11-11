Şirin cinayetinde kan donduran tespit! İstanbul Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi ile ilgili soruşturmada kan donduran bir gelişme daha yaşandı. Vahşetle ilgili soruşturmada cinsel istismar bulguları tespit edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 11.11.2024 - 12:04 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:12 facebook

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