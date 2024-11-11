Eski hakemlerden gol ve penaltılara çarpıcı yorum!
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, evinde Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe ise konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 yendi. Son olarak Beşiktaş, Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. BeIN Trio ekibi, bu maçlarda yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
beIN Trio ekibi, Süper Lig'in 12. haftasında üç büyüklerin oynadıkları maçlarda tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
GALATASARAY-SAMSUNSPOR
DK 2: FAUL VAR MI?
2. dakikada Barış Alper'e yapılan müdahalede faul var mı?
Bülent Yıldırım: Hakem için kötü başlangıç. Faule benzeyen hiçbir şey yok. Barış istedi, faul verdi, talihsizlik o da gitti gol oldu.
Deniz Çoban: Futbol oyunundaki bir ikili mücadele. Samsunspor çok önemli akına çıkarken kesildi. Çok etkili bir atağa çıkacakken hatalı bir tespit.
Bahattin Duran: Pozisyon kesinlikle faul değil. Yanlış karar. Devamında Samsunspor hızlı hücuma çıkıyordu. Faulün devamında gol oldu.
PENALTI VERİLMELİ Mİ?
20. dakikada Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda Torreira, Ntcham'a müdahalede bulunuyor mu?
Deniz Çoban: Hakem takdiri ama penaltı verilmesi gerekiyordu. Topu dürten oyuncu hareketlenmeye çalışacak ama Torreira'nın gecikmiş müdahalesiyle ayağını yere sağlam basamıyor, VAR devreye giremez ama penaltı verilmeliydi.
Bülent Yıldırım: Sübjektif bir karar olduğu için VAR için tartışılacak bir şey yok. Kramponun teması etkili. Penaltı gerekirdi.
Bahattin Duran: Ntcham topla oynadıktan sonra temas gelince ayak dönüyor. Penaltı kararı daha doğru olurdu. Oyunu devam ettireni de eleştiremem.
DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Davinson Sanchez'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Kaleci dikkat ve odağını topa veriyor, ilk hamleyi topa yaptıktan sonra hamlesi Davinson'un yüzüne geliyor. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: El kazara çarpıyor.
Bahattin Duran: İhlal söz konusu değil.
SAMSUNSPOR'UN İLK PENALTISI
Samsunspor lehine verilen ilk penaltı kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Penaltı yanlış karar. Dimata çalımı attıktan sonra ayakla burguyu yapan da kendisi.
Deniz Çoban: Omuz omuza mücadele, çok net! Penaltıya benzeyen bir şey yok. Halil Umut Meler gibi bir hakem vermemeliydi ama 1. dakikadan itibaren hatalı faul düdükleri çalıyor.
Bahattin Duran: Hatalı karar.
GOL ÖNCESİ FAUL VAR MI?
Michy Batshuayi'nin golü öncesi faul var mı?
Bülent Yıldırım: Defans oyuncusu doğru zamanda topa yükseldi, Batshuayi arkadan geldi ve çarptı. Faul. Sübjektif karar, VAR müdahale edemez.
Deniz Çoban: Faul verilse daha doğru olurdu.
Bahattin Duran: Sahada faul verilse daha doğru karar olurdu. VAR müdahale etmez. Gol öncesi faul var.
SAMSUNSPOR'UN KAZANDIĞI İKİNCİ PENALTI
Samsunspor'un kazandığı ikinci penaltıda karar doğru mu?
Deniz Çoban: Var diyene yok diyene itiraz edemezsiniz. Bana sorarsanız yetecek kadar itme var ama bana göre. Bir başkasına göre farklı bir şey olabilir. VAR'ın bu pozisyona müdahalesi yanlış, böyle bir müdahale olamaz.
Bülent Yıldırım: Hakemin vermesi gereken bir karar. VAR niye yanıldı? İki eliyle ittiği için karıştı, peki etkisini ölçtün mü? Değerlendirmeyi yapması gereken hakem. Bana göre de sahada penaltı ama VAR müdahalesi yanlış.
FERNANDO MUSLERA'NIN İTİRAZI
Muslera'nın itirazında kart çıkmalı mıydı?
Deniz Çoban: Bütün futbolcular için geçerli bu ligimizde oynayan, Avrupa'da farklı, ligde farklı. Muslera penaltı verilip penaltı atılana kadar hakemle uğraştı durdu. Hakeme itiraz etti, mobbing uyguladı, topu havaya vurdu, hakemle dalga geçti, her şeyi yaptı. Muslera'ya has bir tutum değil bu. Hayır değil, bütün oyuncular aynı şeyi yapıyor. Çok sayılı hakeme saygı gösteren oyuncu. VAR çağırdı, yerdeki topu Muslera havaya vurdu, protesto ediyor. Herkes görüyor, sadece Halil Umut Meler görmüyor. İhraç edilmeliydi Muslera.
Bülent Yıldırım: İkinci sarı karttan ihraç edilmeliydi Muslera.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR YORUMLARI
FENERBAHÇE'NİN İLK GOLÜ
Fenerbahçe'nin attığı ilk golde elle oynama var mı?
Deniz Çoban: Top neredeyse, abartırsam uzaydan geliyor, uzaydan düşüyor. İki oyuncu yukarıdan gelecek top için mücadele ediyor. İki oyuncunun da elleri kolları doğal konumda. O yukarıdan gelen top kazara Fenerbahçeli oyuncunun eline düşüyor, Sivassporlu oyuncunun da eline düşebilirdi. Atağın devamı gol oldu. Tertemiz bir gol. Şüpheye bile mahal vermeyecek kadar temiz bir gol. UEFA eğitimlerinde var bu, 'rain ball', yağmur damlası gibi düşüyor, oyuncunun yapacağı hiçbir şey yok. Top o kadar yüksekte ki kadrajda görünmüyor. Djiku'nun kolları doğal. Topa doğru sıçradı, kolları yukarı çıktı, daha sonra kolları aşağı indi, top eline geldi. Savunmacının da eline gelse penaltı değil, hücumcunun eline gelince de ihlal değil. Djiku gol atsa direkt, orada ihlal olurdu. VAR'ın müdahale etmesi, bu sezonki hatalı VAR müdahalelerinde ilk 2'ye girer, birinci bile olabilir.
"KURAL BİLGİSİ EKSİKLİĞİ"
Bülent Yıldırım: Kazara elle oynamalarda, elle oynama kazara olsa bile hemen akabinde gol olursa iptal olabilir. UEFA 'rain ball' desin, ben minareden düşen top diyeyim. İhlal olmaz, penaltı olmaz. VAR müdahalesi kural bilgisi eksikliğinden kaynaklanıyor.
Bahattin Duran: Djiku bilerek elle oynamadı. Fenerbahçe'nin golü nizami. Yanlış VAR müdahalesine rağmen hakem golü verdi, hakemi tebrik ederiz.
FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI
Fenerbahçe lehine verilen penaltıda hakemin kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Kalecinin sol üstteki eline topun küsürat bir teması var. Bir ihlali değerlendirirken, hep kullandığımız bir ifade var, oyuncunun hareketlerini kısıtladı mı, avantajını elinden aldı mı? Bu top geçtikten sonra En-Nesyri'nin hareketlerini kısıtlayacak şekilde müdahale var. En-Nesyri'yi topun altına girip kaleciyi geçmeye çalışıyor, ikinci hamleyle topu kaleye vuracak. Topa gidecekti, düşürdü. Kaleci topla oynadı diyemeyiz, kalecinin eline top sıyrık atmış, En-Nesyri topu kaleciden kurtarmış, yetişip yetişemeyeceği başka bir şey, var mı bir şansı daha, var, kaleci o şansı elinden almış. Penaltı doğru.
Bülent Yıldırım: Kaleci topla oynamaya çalışsa da oynayamayıp En-Nesyri'nin ayağını iki hamleyle engelledi. Penaltı doğru.
Bahattin Duran: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Penaltı kararı çok doğru.
FENERBAHÇE'NİN 3. GOLÜ
Fenerbahçe'nin 3. golünde ofsayt pozisyonunda bulunan Tadic kalecinin görüş açısını kapatıyor mu?
Bülent Yıldırım: Tadic temas etse zaten ofsayttı. Toptan kaçınmak için kaleciyi yanıltsaydı yine ofsayttı. Kalecinin görüş açısını tamamen kapatsaydı yine de ofsayttı. Bir temas yok, iki tane Sivassporlu oyuncu, Tadic'ten önce görüşü kapattı. Açık bir hamle, acık bir gecikmeye sebep olmuyor. Sübjektif bir karar varsa maç görevlisinin kararına saygı duyulur. Gol temiz.
"VAR'IN HİÇ İŞİ YOK"
Deniz Çoban: Bülent Hocamın saydığı kriterler içinde bir de şu var, top ofsaytta oyuncu olan şeklen ve kaleci, aynı çizgi üzerinde mi? Aynı çizgi üzerinde. Kaleciye ne kadar yakınsa o kadar çok ofsaytı düşünüyorsun. Bir kriter uyuyor, bir başka kriter uymuyor. Kaleci bir an için sola yatıp doğruluyor. Sola yatıp doğrulmasına sebep Fenerbahçeli de olabilir, kendi takım arkadaşı da... Kaleci topu son anda görüyor. Tamamen karmaşık, her türlü görüşe saygı duyulacak bir pozisyon. Tertemiz gol diyemiyorum, ofsayt da diyemiyorum. Hakem yorumunu kabul etmek gerekir. Ben ofsayta daha yakınım ama sahadaki karar esastır. VAR'ın bu pozisyonla hiç işi yok.
"ORTADA BİR POZİSYON"
Bahattin Duran: Çok sübjektif ve ortada bir pozisyon. Tadic, kaleciye yakın olsaydı ofsayt derdik. Ben kaleci duruyor, göremiyor, sola yatıp sonra sağa sekiyor ya kaleci zaman kaybediyor, etkileniyor. Ofsayta yakınım ama UEFA, tüm eğitimlerinden bu tür pozisyonlarda daha çok gole prim tanınmasını hakemlere ve yardımcı hakemlere iletiyor. Özellikle belirtiyorum bunu. Gol kararı yanlış diyemeyiz. Yardımcı, bayrak kaldırsaydı VAR'a ona da karışamazdı.
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ YORUMLARI
90+3'TE YAŞANAN POZİSYON
Beşiktaş'ın 90+3'te penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Masum pozisyon değil. Hakem ne karar verirse uyarız. Dize temas var, bu kesin. Rashica sağ adımını atmak istiyor, Başakşehirli oyuncunun hareketi adımı kısıtlıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hakemin kararı devamdan yana...
"HAKEME AİT KARAR"
Bülent Yıldırım: Küçük temaslarda sübjektif bir karardır, hakemin kararıdır. Penaltı verse tamam, penaltı vermese tamam diyeceğiz. Başıyla sonuyla hakeme ait karar.