CHP'li 81 il başkanından erken seçim çağrısı, Özel'e destek mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 81 il başkanı ortak bir bildiri yayımlayarak kurultay kapıları kapatarak erken seçim çağrısı yaptı.

81 il başkanının imzasının yer aldığı ortak açıklamada, partinin 47 yıl sonra 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde birinci parti olduğu ve rekor kırarak 413 belediye başkanlığı kazandığı hatırlatıldı.

"8 AYDIR BİRİNCİ PARTİYİZ"

Açıklamada, seçim sonrasında düzenli olarak yapılan anketlerde CHP'nin birinci parti olma konumunu koruduğu belirtilerek, "Sekiz aydır birinci partiyiz. Milyonların umudu, CHP iktidarı. Örgütler, belediyeler ve Sayın Genel Başkanımız birlik ve beraberlik içerisinde iktidar hedefi ile çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN AĞIR EKONOMİK VE SİYASİ KRİZLERİNDEN BİR TANESİNİ YAŞIYOR" Türkiye'nin tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi krizlerinden birini yaşadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: REKLAM "Sokağın gündemi açlık sınırının altında kalan ücretler, yoksulluk, işsizlik. Göç ve sayıları her geçen gün artan göçmenler ve yarattıkları sorunlar, giderek kaygı verici boyutlara ulaşmış durumda. İktidarın başarısız uygulamaları ve yetersiz tedbirleri neticesinde bebek ve çocuklarımızı koruyamıyoruz. Kadın cinayetleri durdurulamıyor. Can dostlarımızı koruyamıyoruz. CHP'li belediyeler, iktidarın çaresiz bıraktığı milyonların sorunlarına dönük sosyal destek çalışmaları ile bir yandan krizin etkilerini hafifletirken, diğer yandan CHP’ye güven duyulmasını sağlıyor. CHP iktidarının öncü projeleri belediyeler tarafından uygulanıyor. Tam da bu günlerde, adaletsiz iktidar belediye başkanlarımıza dönük itibarsızlaştırma girişimlerine yandaş basın yayın kuruluşlarını da dahil ederek bir saldırı kampanyası başlattı. Esenyurt kayyum ataması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere baskı ve tehditler ile yıldırma girişimleri hız kazandı. Yılmayacağız, en sert cevabı kararlı şekilde vereceğiz. Seçmen iradesini gasp etme girişimlerine de, kişiliklerine ve hizmetlerine dönük saldırılara da en güçlü karşı duruşu halk ile birlikte göstereceğiz."

Erken seçim çağrısının yapıldığı açıklamada, "Erken seçim artık halkın çoğunluğunun talebi olmuştur, kaçınılamaz hale gelmiştir. Sandık halkın önüne gelene kadar seçim talebinin peşini bırakmayacağız." denildi. ÖZGÜR ÖZEL'E TAM DESTEK Kurultay çağrılarına da yanıt verilen açıklamada "CHP demokratik bir partidir. Üye ve yöneticilerin, PM/MYK üyelerinin, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının öneri ve taleplerini dile getireceği parti içi platformlara sahiptir. Her üye parti içi kanalları kullanarak, Tüzük ile güvenceye alınmış haklarını kullanabilir. Sokağın gündemi olmayan ve iktidar yürüyüşümüze hizmet etmeyen hiçbir konuyu parti içerisinde ve sosyal medya da gündem yapmayacağız." ifadeleri yer aldı.

Genel Başkan Özgür Özel' tam desteğin sürdüğü vurgulanan ortak açıklamada, "CHP örgütlerine ve Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e inanıyoruz, güveniyoruz. 81 ilde 973 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ayak sesleri duyulurken, Kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. Genel Başkanımızın yaptığı çağrıya uygun olarak unvan ve görevi ne olursa olsun tüm partilileri halkın gerçek gündemi için mücadeleye, birlik ve beraberlik içerisinde CHP iktidarı için çalışmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.