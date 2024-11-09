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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel'den milletvekillerine: Kimse birbirine laf yetiştirmeyecek | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den milletvekillerine: Kimse birbirine laf yetiştirmeyecek

        CHP lideri Özgür Özel, CHP'li bazı milletvekillerinin sosyal medyada karşılıklı açıklamalar yapmasıyla ilgili "İşimizi yapacağız, önümüze bakacağız. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisinde kimse birbirine laf yetiştirmeyecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:54 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:54
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        "Kimse birbirine laf yetiştirmeyecek"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisinde kimse birbirine laf yetiştirmeyecek. Yine de birileri konuşuyorsa; onu da partilinin vicdanına havale edin, kimse birbirine cevap vermesin, işimize bakalım." dedi.

        Özel, rahatsızlığı nedeniyle dün vefat eden eski milletvekili Selçuk Ayhan için Bornova Hüseyin İsabey Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

        Bazı İzmir milletvekillerinin de katıldığı törende Ayhan'ın eşi, çocukları ve yakınlarına taziyelerini ileten Özel, namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Selçuk Ayhan'ın CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde bulunduğunu ve İzmir'i TBMM'de temsil etmiş önemli bir isim olduğunu söyleyen Özel, "Çok üzgünüz. Ailesine, Cumhuriyet Halk Partisine ve bütün İzmirlilere başsağlığı diliyorum." dedi.

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        "LÜZUMSUZ TARTIŞMALARI BİR YANA BIRAKSINLAR"

        CHP'li bazı milletvekillerinin sosyal medyada karşılıklı açıklamalar yapmasıyla ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Özel, CHP Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitirdiğini söyledi.

        Bundan sonra hiçbir partilinin kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerektiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

        "Önümüzde önemli bir görev var, partiyi birinci parti yapıp Cumhuriyet Halk Partisini, Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Bu motivasyonla hep birlikte devam edeceğiz. Tartışmalarda haklı haksız demeden bütün haklılardan, bütün haksızlar adına ben özür diliyorum. Artık bu tartışmayı, bu lüzumsuz tartışmaları bir yana bıraksınlar. Gerçekten insanlar bu kadar geçim sıkıntısı çekerken, yokluk çekerken, işsizlik çekerken Cumhuriyet Halk Partisinin kendi içine dönük tartışmalar yapması kadar anlamsız bir şey olmaz. Partideki gidişattan memnun olmayan kim varsa, partinin zaten tüzüğü açıktır. Bu durumda ne yapılacağı açıktır. O durumda kimse kimseye bir şey söylemez."

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        Sokakta olmayan bir tartışmanın sosyal medyada sürmemesi gerektiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sokakta CHP tartışılmıyor. Sokakta açlık, yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik tartışılıyor. Kadınlarından tutun canlara kadar sokaktaki kedi, köpeğe kadar herkesin yaşam hakkının tehdit altında olduğu tartışılıyor. O yüzden sokakta olmayan bir tartışmayı, sosyal medyada yapmanın partimize ve ülkemize bir faydası yoktur. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisinden sözüme değer veren herkesi asla ve asla bu tartışmalara girmemeye de çağırıyorum. Birileri sözümüze değer vermeyip veriyorsa da bunları söylüyorsa da buna da asla cevap verilmeyecek. Ülkenin gündemine döneceğiz."

        Özel, içe dönük tartışmaların partiye kaybettiğini belirterek, "İşimizi yapacağız, önümüze bakacağız. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisinde kimse birbirine laf yetiştirmeyecek. Yine de birileri konuşuyorsa; onu da partilinin vicdanına havale edin, kimse birbirine cevap vermesin, işimize bakalım." dedi.

        İZMİR KÖRFEZİ'NDEKİ KİRLİLİK

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na şişede İzmir Körfezi'nden su getirdiğinin hatırlatılması üzerine ise Özel, şöyle konuştu:

        "Çevre Şehircilik Bakanı dün vicdanını göstermiş orada. Yalandan getirdiği o karanlık, Çevre Şehircilik Bakanı'nın kara vicdanıdır. Deprem sırasında attığı imzaların nelere mal olduğunu gördük. İliç'te attığı imzanın neye mal olduğunu gördük. İstanbul'un başına kendini bela etmek istediler, Allah'tan İstanbullular, İstanbul'u emin birisine, Ekrem İmamoğlu'na teslim etmeye devam ettiler. Şehircilik Bakanı kendi vicdanının rengini göstermiş."

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