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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ: Helin Sarısu annesi için hastaneye gidiyormuş - İZmir haberleri | Son dakika haberleri

        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!

        İstanbul Bayrampaşa'da, dün sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş; 1'i ağır 15 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Helin Sarısu'nun, kalp hastası olan annesinin hastane randevusu için kardeşi ve annesiyle İzmir'den İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Sarısu'nun İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 07:41 Güncelleme: 11.11.2024 - 09:04
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        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
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        İstanbul'da kaza, Bayrampaşa'da saat 06.40 sıralarında, Oruçreis Mahallesi Metris Bağlantı Yolu Otogar girişinde meydana geldi.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan, içinde 33 yolcunun bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        2 YOLCU ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

        Helin Sarısu, 21 yaşındaydı ve üniversite öğrencisiydi.
        Helin Sarısu, 21 yaşındaydı ve üniversite öğrencisiydi.

        Otobüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti; 1'i ağır 15 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birisinin Helin Sarısu (21) olduğu tespit edildi. Helin Sarısu ve üzerinden kimlik çıkmayan diğer kişinin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        ANNESİNİN HASTANE RANDEVUSU İÇİN İSTANBUL'A GELİYORDU

        Üniversite öğrencisi Helin Sarısu'nun, kalp hastası olan annesinin hastane randevusu için kardeşi ve annesiyle İzmir'den İstanbul'a geldiği öğrenildi.

        KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sabah 06.40'ta meydana gelen kazada Helin Sarısu hayatını kaybetti. Aynı otobüste bulunan Sarısu'nun annesi ağır yaralanırken kardeşi ise kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

        İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

        Helin Sarısu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Sarısu'nun cenazesinin İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

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        #Helin Sarısu
        #İzmir
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