2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş! İstanbul Bayrampaşa'da, dün sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş; 1'i ağır 15 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Helin Sarısu'nun, kalp hastası olan annesinin hastane randevusu için kardeşi ve annesiyle İzmir'den İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Sarısu'nun İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.11.2024 - 07:41 Güncelleme: 11.11.2024 - 09:04 facebook

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