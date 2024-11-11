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        Haberler BBC Dünya Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?

        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?

        Seçilmiş Başkan Donald Trump, yeni yönetimin ilk önemli atamasını yaptı ve seçim kampanyasının iki direktöründen Susan Summerall Wiles'ı özel kalem müdürü olarak duyurdu.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 11.11.2024 - 07:29 Güncelleme: 11.11.2024 - 07:29
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        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
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        Susie Wiles, Elon Musk, RFK Jr

        Getty Images

        Susie Wiles, Elon Musk, RFK Jr

        Seçilmiş Başkan Donald Trump, yeni yönetimin ilk önemli atamasını yaptı ve seçim kampanyasının iki direktöründen Susan Summerall Wiles’ı özel kalem müdürü olarak duyurdu.

        Trump göreve resmen 20 Ocak 2025'teki yemin töreni ile başlayacak.

        2017 - 2021 arasındaki dönemde görev yapan yüzlerin çoğunun geri dönmesi beklenmiyor. Buna karşın bazı sadık isimler yeni yönetimde yer alabilir.

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        Donald Trump’ın bu kez çevresi, kabinesini, Beyaz Saray yönetimini ve federal hükümet makamlarını doldurabilecek isimlerle çevrili.

        Önemli atamalara ilişkin isimleri geçenlere daha yakından bakıyoruz.

        Beyaz Saray Genel Sekreteri - Susie Wiles

        Trump’ın kampanyasını direktör olarak yürüten iki isim Susie Wiles ve Chris LaCivita, seçim zaferin arkasındaki beyinlerdi.

        Donald Trump seçim zaferi konuşmasında Wiles’tan, sakin gücüne bir gönderme yaparak ‘buz kadın’ olarak bahsetti.

        Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak atanan Wiles, aynı zamanda bu görevi üstlenen ilk kadın olacak.

        Susie Wiles

        Getty Images

        Susie Wiles

        ABD siyasi sisteminde, Beyaz Saray Genel Sekreterliği ön önemli birkaç makam arasında bulunuyor.

        Genel Sekreter, kabine üyelerini koordine ediyor, yasama ile müzakerelere yürütüyor, tüm politika birimlerinin denetimini sağlamanın yanında, başkana erişimin anahtarını da elinde tutuyor.

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        67 yaşındaki Wiles, 1980 yılında Ronald Reagan'ın başkan olduğu seçim kampanyasında da çalışmıştı.

        Cumhuriyetçi Parti’de saygı gören bir isim olan Wiles’ın Trump’ın yakın çevresindeki şişkin egoları kontrol edebilecek bir isim olduğu yorumu yapılıyor. Donald Trump ilk döneminde dört kez genel sekreter değiştirmişti.

        Adalet Bakanlığı için adaylar

        Aileen Cannon

        Reuters

        Aileen Cannon

        Trump'ın ikinci döneminde merakla beklenen bir diğer arama Adalet Bakanlığı makamı için olacak.

        İlk döneminde Jeff Sessions ve William Barr ile sarsıntılı süreçler geçiren Trump’ın bu kez sadık bir isme yönelecektir.

        Adalet Bakanlığı için ortaya atılan isimler arasında, Trump’ın gizli belgeler davasını düşüren federal yargıç Aileen Cannon var.

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        Yine 2022’deki seçim sonuçlarını geri döndürme çabalarında Trump’a yardım ettiği iddia edilen eski Adalet Bakanlığı avukatı Jeffrey Clark adaylar arasında.

        Texas Başsavcısı Ken Paxton, ilk yönetimde üç ay bakanlığa vekalet etmiş olan Matthew Whitaker gibi isimler de konuşuluyor.

        Göç vaadi ve İç Güvenlik Bakanlığı

        Donald Trump’ın düzensiz göçmenleri sınır dışı etme ve Meksika sınırını kapatma vaatleri, İç Güvenlik Bakanlığı’nın yetkisinde hayata geçirilmeye çalışılacak.

        Tom Homan, bu makam için en olası aday olarak öne çıkıyor.

        62 yaşındaki Homan, düzensiz geçişleri caydırmak için tartışmalı bir planı desteklemiş bir isimdi. Bu plan, göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden alınmasını da içeriyordu.

        Homan, Trump'ın göç konusundaki planlarını desteklemeye devam ediyor.

        Trump'ın göç başlığındaki siyasetinin mimarı olarak kabul edilen Stephen Miller’ın da Beyaz Saray'da üst düzey bir danışmanlık görevine getirilmesi bekleniyor.

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        Marco Rubio

        Getty Images

        Florida Senatörü Marco Rubio

        Dışişleri Bakanlığı

        Dışişleri Bakanlığı görevi için Florida Senatörü Marco Rubio’nun ismi geçiyor.

        53 yaşındaki Rubio, 2016 seçimleri öncesi Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olabilmek için Trump ile yarışmıştı.

        Çin’e karşı sert siyaset yanlısı olan Rubio, Senato dış ilişkiler komitesinin kıdemli bir üyesi.

        Bu görev için adı geçen diğer adaylar arasında Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien var.

        Trump yönetiminde Japonya büyükelçisi olan Tennessee Senatörü Bill Hagerty ile Trump’ın ilk döneminde İran siyasetinde özel temsilcilik görevi yapan Brian Hook’un adı geçiyor.

        Richard Grenell ise sürpriz bir isim olarak atanabilir. Grenell, ilk Trump yönetiminde Almanya büyükelçiliği, Balkanlar özel temsilciliği ve vekaleten ulusal istihbarat direktörlüğü yapmıştı.

        58 yaşındaki siyasetçi, Trump'ın 2020 seçim yenilgisini kabul etmediği sürece destek veren sadık isimler arasında yer alıyor.

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        Grenell, Trump’ın Eylül ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı özel görüşmeye de katıldı.

        Aşı karşıtı RFK Jr ne rol alacak?

        Robert F. Kennedy,

        Getty Images

        Robert F. Kennedy

        Suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F Kennedy'nin yeğeni olan ve RFK Jr. Olarak bilinen Robert F. Kennedy, çevre konularında uzmanlaşmış bir avukat.

        Aynı zamanda Trump lehine çekilene dek bağımsız olarak başkanlık seçiminde adaydı.

        Kennedy’nin yeni Trump yönetiminde kamu sağlığı ile ilgili kurumun başına getirilmesi olası.

        RFK Jr. Covid salgını sürecinde aşı karşıtları cephesinde öne çıkmıştı.

        Tıp alanında bir diploması olmamasına karşın 70 yaşındaki Kennedy’ye "kamu sağlığı çarı” ünvanı verilebilir.

        Elon Musk ne rol alabilir?

        Elise Stefanik, ismi ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak geçiyor.

        Getty Images

        Elise Stefanik ismi ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak geçiyor.

        Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Trump'ın yeniden seçilmesi için milyonlarca dolar harcadı.

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        Seçilmiş başkan Donald Trump, ikinci döneminde israfı ortadan kaldırmak için Musk’a yönetiminde görev vereceğini söyledi.

        Musk söz konusu girişime, DOGE kısaltması üzerinden "Hükümet Verimliliği Bakanlığı" adını verdi. DOGE aynı zamanda milyarder iş insanının popülerleştirdiği bir meme ile kripto para biriminin de adı.

        Ancak 53 yaşındaki Musk, küresel diplomaside de rol oynayabilir. Musk, seçim sonrası Trump’ın Ukrayna lideri Zelenskiy ile yaptığı ilk görüşmeye de katıldı.

        Trump kendi sosyal medya uygulaması Truth Social’dan, ilk döneminde BM Büyükelçisi olan Nikki Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya görev vermeyeceğini duyurdu.

        Nikki Haley, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olmak için Trump ile yarıştığı süreçte de rakibi için sert ifadeler kullandı.

        Pompeo savunma bakanı olmak için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu.

        Karoline Leavitt

        Getty Images

        Karoline Leavitt

        CIA ve diğer makamlar

        Grenell'in şahin tarzı, dışişleri bakanlığından çok ulusal güvenlik danışmanlığı pozisyonu için de isminin konuşulmasını sağlıyor.

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        Trump'ın ilk döneminde, görevdeki son aylarında ulusal güvenlik konseyinde görev alan Kash Patel’in Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’in direktörü olması bekleniyor.

        New York’tan Kongre üyesi olan Elise Stefanik, ismi ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak geçiyor.

        Stefanik Trump’ın ilk döneminde, sadık bir destekçi olarak öne çıkmıştı. Bu rol için İsrail Büyükelçiliği yapan Kelly Craft ve ilk dönemde BM Büyükelçiği yapan Kelly Craft’ın da adı geçiyor.

        27 yaşındaki Karoline Leavitt, Trump’ın seçim kampanyasında basınla ilişkileri koordine etmişti. Yeni dönemde onu Beyaz Saray sözcüsü olarak basın toplantılarını yönetirken görebiliriz.

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