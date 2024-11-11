Başakşehir-Beşiktaş maçı yazar yorumları

Bilal Meşe (Milliyet): UEFA Avrupa Ligi’ndeki son 2 maçını kazanan Beşiktaş iç hatlarda sıkıntılı. Zirve ile arasındaki puan farkı, özgüven duygusunu da aşağı çekti! Evet, Beşiktaş zirve yarışında pamuk ipliğine bağlı, ne zaman kopacağını şimdiden kestirmek zor! Alın size Başakşehir maçı... Topla oynama mı, yüzde 68’e 32 Kartal lehine... Ya gol, ya da pozisyon? Sıfır ötesi... Bırakın üretimi, iki şutu var Kartal’ın ikisi de Rafa Silva’dan geldi! Baskı var, istek var, gol arayışı var, üretim yok... Nasıl üretsin, karşısında Başakşehir duvarı var, çilingir Semih Kılıçsoy, bırakın pozisyonu, kilidi açacak pasa hasret kaldı! Bakın, bu oyunun belkemiği orta sahadır, hatta kalbidir... Valla bir Gedson’un çabasıyla orası ayakta duruyor, ya sakatlansa, vay Kartal’ın haline! Al Musrati, sürekli yan top yapıyor, bazen de uzun paslar atıyor, ne rakip eskiltme, ne de ofansa destek, yokkk!