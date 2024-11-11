Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor'u 3-2'lik skorla geçti. Spor yazarları, bu mücadeleyi ve hakem performansını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Spor yazarları, mücadelenin ardından bu maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
"OSIMHEN BU LİGİN ÜZERİNDE"
Uğur Meleke (Hürriyet): Samsunspor’un puan tablosundaki yeri tesadüf değil, bu sezon kaybettikleri maçlar dahil tüm müsabakalarda iyi futbol ortaya koydular. Beşiktaş’a 2-0 yenildiler ama şutlarda 19-10 üstünlerdi. Konya’ya kornerlerde 12-1 üstünlük kurdukları maçta kaybettiler. Zaten Thomas Reis’in karakteri bu, proaktif oyun. Bochum’un başındayken Bayern Münih’i geriden gelip 4-2, Halaand’lı-Bellingham’lı Borussia Dortmund’u 4-3 alt etmişliği var. Samsunspor cesur oyunlarının bedelini de süperstarlardan yedikleri gollerle ödediler. O süperstar listesinin tepesinde tabii ki Osimhen var. Nijeryalı gerçekten bu ligin çok üzerinde bir futbolcu. Eğer bir sakatlık-şanssızlık yaşamazsa bu sezon 30 golü bulması bana sürpriz olmaz. Maçın bir başka kader adamı da Davinson’du. Evet, dün bir penaltıya da sebebiyet verdi ama Samsun’un birçok akınını olgunlaşmadan kesti.
"SANCHEZ POPESCU'YA BENZİYOR"
Levent Tüzemen (Sabah): Davinson Sanchez'i efsane oyuncu Popescu'ya benzetiyorum. Kolombiyalı yıldız, oyunu maç boyu mükemmel kurdu, kademelere akıllıca girdi, G.Saray'ın yaptığı hücumların başlangıcına pasları ile imza attı. Okan hocanın Jakobs'un sakatlığı sonrası Nelsson'u alıp Davinson'u sağ tarafa itmesi bence doğru değildi. Çünkü Nelsson kafa olarak hazır değil. Fazla yedek kalmak onu etkilemiş. Osimhen'in varlığı takıma pozitif enerji veriyor, Nijeryalı yıldız egosuz bir karaktere sahip. Çok koşup çok mücadele ediyor, yardıma gidiyor. İki golü, kalitesinin ve takipçiliğinin eseri. Okan Buruk'u ligde ve Avrupa'da yenilgisiz gittiği için kutluyorum. Kendisine bir önerim var; Nelsson ile üçlü savunma oynanmaz.
"G.SARAY'I DURDURMAK ÇOK ZOR"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Tottenham zaferi ile tüm Avrupa'yı sallayan lider Galatasaray'ın, Samsunspor'u ağırladığı maç, nefeslerimizi kesti! Futbol adına sahada hayal edebileceğimiz bütün güzellikleri ve aksiyonları yaşadık. Nefis goller, muazzam kurtarışlar, jeneriklik çalımlar, gözlerimizin pasını silen müthiş hamleler, direkten dönen toplar... İki takımı da yürekten tebrik ediyorum! Bu muhteşem manzara ve tribünlerden yükselen 'Aşkın Olayım!' şarkısı karşısında 35 milyon Galatasaray taraftarı çok ama çok duygulandı. Gol sevinci yerini hüzün ve duygusallığa da bıraktı. Abdülkerim Bardakcı'nın direkten dönen röveşatasına ne demeli! Galatasaraylı futbolcular, Tottenham maçında adeta masalların içinden çıkıp gerçeğe dönüşmüşlerdi. Hepsi birer kahramandı! Dün de bu kahramanlar, yorgun olmalarına rağmen 3 puanı cebine koyup, milli araya mutlu girdiler. Emek, alın teri ve takım bütünlüğü ile mücadele eden Galatasaray'ı durdurmak çok zor! Okan Buruk, Galatasaray'ı tahrip gücü yüksek, kusursuz bir takıma dönüştürdü...
"MELER ÖRNEK OLAMADI"
Mustafa Çulcu (Sabah): Halil Umut Meler verdiği kararlar ile diğer hakemlere örnek olmalı ama olamadı... Galatasaray golü öncesi verdiği faul ve vermediği faullere bakınca, kabul görmedi çünkü çok basit bir temastı. Mouandilmadji'nin Sanchez'in yüzüne yaptığı hareket sarı olmalıydı, vermedi. İlk yarı biterken Galatasaray atağını avantaja bıraktı ama Osimhen'e arkadan diz ile yapılan kontrolsüz hareket için Satka'ya sarı göstermeliydi ama yine göstermedi. 21'de Torreira'nın ceza alanı içinde topa hamlede geç kalarak Ntcham'a yaptığı faul penaltı. Ancak pozisyona yakın ve doğru açıda olan hakem vermedi. Hareketin şiddeti konusunda VAR tereddütte kalınca devreye giremediğini düşünüyorum. Girse kabul görürdü. Hakemin aklı bu pozisyonda kalınca ikinci yarının hemen başında Dimata ile Davinson'un temaslı mücadelesinde penaltı yarattı. Meler kalibresine hiç yakışmadı. Buna VAR karışamaz. 88'de Nelsson ceza alanı içinde önündeki Soner'i iki elle itince VAR müdahalesi ile Samsunspor'un ikinci penaltısı geldi. Bu seviye bir hakem itirazlardan dolayı bu kadar sarı kart gösterdi ise yönetimini sorgulamalı! 90+5'te Nelsson'un lehine verdiği faulü hakemin tekrar izlemesini tavsiye ediyorum (!) İyi şeyler yazalım destekleyelim diye uğraşıyoruz ama...
"AHLAKSIZ BİR PENALTI VERDİ"
Ahmet Çakar (Sabah): Galatasaray'ın en iyi silahı, forvetleri... İcardi ağır sakatlandı, Osimhen 40 yıllık Galatasaraylı gibi maçın başında takımını öne geçiriverdi. İkinci yarının hemen başında Samsun, uydurma bir penaltı ile beraberliği yakalasa da eski G.Saray kalecisi Okan, yan ortada manasız bir şekilde topu elinden kaçırdı, Osimhen de tamamlayıp golü attı. Son 15 dakika takım oyundan düşmüştü ki bu kez 3. forvet Batshuayi sahne aldı. Galatasaray, forvet üstünlüğüyle zor maçları bile çözüyor. Maçı çözemeyen, hakemdi. İlk yarıda Galatasaray'ın attığı gol öncesi bir faul uydurdu. Üstelik Samsun kontratağa çıkıyordu, o faul de gitti gol oldu. Yine ilk yarıda Torreira'nın yaptığı penaltıyı es geçti. İlk yarıda yaptığı rezillikler yüzünden kendisine uyarı gelmiş olacak ki ikinci devre G.Saray aleyhine uydurma bir penaltı yarattı. Son dakikalarda uydurma bile olmayan ahlaksız bir penaltı verdi. Penaltı niye ahlaksız biliyor musunuz? Bu penaltı sadece 'Yapı yok' penaltısı... Bu adamlar sözüm ona hakemiz diye dolaşıyorlar.
"OSIMHEN ÇOK ÖZEL"
Osman Şenher (Milliyet): Osimhen, Galatasaray’ın futbolunu başka bir çizgiye çıkardı. Gerçekten çok özel bir futbolcu. İki gol attı, bunun yanında rakip stoperlerle mücadelesi üst düzeydeydi. Puan cetveline baktığınız zaman Samsunspor, tesadüfen bulunduğu yerde değil. Galatasaray’ı son ana kadar çok zorladılar. Hatta maçı berabere bile bitirebilirlerdi. İkinci penaltı ise tamamen Nelsson’un hatası... Kontrolünde olan bir futbolcuyu 18 içinde sırtından iterek çizgi dışına gönderirken, bu pozisyona bütün hakemler penaltı verir. Sanırım maç eksiğinden Nelsson’un futbolu çok geriye gitmiş. Bu iki tane sürpriz gol yorgun Galatasaray’ın panik yapmasını sağladı.