Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi

"MELER ÖRNEK OLAMADI"

Mustafa Çulcu (Sabah): Halil Umut Meler verdiği kararlar ile diğer hakemlere örnek olmalı ama olamadı... Galatasaray golü öncesi verdiği faul ve vermediği faullere bakınca, kabul görmedi çünkü çok basit bir temastı. Mouandilmadji'nin Sanchez'in yüzüne yaptığı hareket sarı olmalıydı, vermedi. İlk yarı biterken Galatasaray atağını avantaja bıraktı ama Osimhen'e arkadan diz ile yapılan kontrolsüz hareket için Satka'ya sarı göstermeliydi ama yine göstermedi. 21'de Torreira'nın ceza alanı içinde topa hamlede geç kalarak Ntcham'a yaptığı faul penaltı. Ancak pozisyona yakın ve doğru açıda olan hakem vermedi. Hareketin şiddeti konusunda VAR tereddütte kalınca devreye giremediğini düşünüyorum. Girse kabul görürdü. Hakemin aklı bu pozisyonda kalınca ikinci yarının hemen başında Dimata ile Davinson'un temaslı mücadelesinde penaltı yarattı. Meler kalibresine hiç yakışmadı. Buna VAR karışamaz. 88'de Nelsson ceza alanı içinde önündeki Soner'i iki elle itince VAR müdahalesi ile Samsunspor'un ikinci penaltısı geldi. Bu seviye bir hakem itirazlardan dolayı bu kadar sarı kart gösterdi ise yönetimini sorgulamalı! 90+5'te Nelsson'un lehine verdiği faulü hakemin tekrar izlemesini tavsiye ediyorum (!) İyi şeyler yazalım destekleyelim diye uğraşıyoruz ama...