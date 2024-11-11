Gece yarısı dehşet anları! Başına demir duba fırlattı!

Kağıthane'de alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında kavga çıktı. Küfürleşme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada taraflardan biri diğerinin başına demir duba fırlattı.

DHA'nın haberine göre kısa sürede büyüyen kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Olay, 9 Kasım Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.