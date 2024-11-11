Bitcoin'den tarihi rekor: 82 bin dolara yaklaştı
Donald Trump'ın zaferiyle birlikte yükselişe geçen Bitcoin bugün tarihinde ilk kez 81 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı
Giriş: 11.11.2024 - 07:35 Güncelleme: 11.11.2024 - 07:36
ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından öncü para birimi Bitcoin, rekor tazeleyerek 82 bin dolara yaklaştı
Son zamanlarda rekor üzerine rekor kıran Bitcoin bu yükselişin ardından 07.23 itibarıyla 81.501 dolardan işlem görüyor.
Ethereum ise 3200 doların üzerine çıktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ