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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza! | Son dakika haberleri

        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!

        İstanbul Beylikdüzü'nde ters yönde ilerleyerek, ambulansa yol vermeyen araç sürücüsü M.A. yakalandı. Hakkında işlem başlatılan sürücü M.A.'ya, "geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek", "cam film" ve "araçların ters yönde sürülmesi" maddelerinden, 8 bin 635 lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 08:46 Güncelleme: 11.11.2024 - 09:09
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        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "ambulansa yol vermeyen araç" başlığıyla sosyal medyada ve ulusal haber bültenlerinde yayımlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        PLAKADAN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

        AA'daki habere göre ekipler, yaptıkları incelemede, 8 Ekim'de Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde ters yönde seyrettiği ve ambulansa yol vermediği belirlenen aracın plaka bilgisinden sürücünün kimliğini tespit etti.

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        8 BİN 635 TL PARA CEZASI VERİLDİ

        Sürücü M.A, polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun "geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek", "cam film" ve "araçların ters yönde sürülmesi" maddelerinden 8 bin 635 lira idari para cezası kesildi.

        ADLİ İŞLEM DE BAŞLATILDI

        Ayrıca sürücü M.A. hakkında, Türk Ceza Kanununun "kara yollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

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        #ambulansa yol vermedi
        #Son dakika haberler
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