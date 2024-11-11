Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti! Tekirdağ'da, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Muratlı ilçesinde 17 yaşındaki A.Ç., bıçakla annesi 41 yaşındaki Nilay Çoban'ı öldürüp, babası, amcası, yengesi ve dedesini de yaraladı. Nilay Çoban'ın bir okulda müdür olarak görev yaptığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:14 facebook

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