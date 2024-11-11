Eski yönetici, binanın yeni yöneticisi kadına yumruk attı
Kayseri bir şehir zorbalığına tanıklık etti. Eski bina yöneticisi İsmail G. ile yeni yönetici Hatice D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir anda alevlenen tartışmada eski yönetici İsmail G. karşısındaki kadını yumrukla yere devirdi
Kayseri'de, eski bina yöneticisi İsmail G. ile yeni yönetici Hatice D. arasında yumruklu kavga çıktı.
Olay, öğle saatlerinde Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı'nda bulunan bir binada meydana geldi. Eski bina yöneticisi İsmail G. ile yeni yönetici Hatice D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
Görüntülerde İsmail G.'nin, Hatice D.'ye yumruk attığı ve yere düşürdüğü görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.