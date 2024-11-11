Eski yönetici, binanın yeni yöneticisi kadına yumruk attı Kayseri bir şehir zorbalığına tanıklık etti. Eski bina yöneticisi İsmail G. ile yeni yönetici Hatice D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir anda alevlenen tartışmada eski yönetici İsmail G. karşısındaki kadını yumrukla yere devirdi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.11.2024 - 23:41 Güncelleme: 11.11.2024 - 23:42 facebook

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