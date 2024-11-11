Samet Akaydın ile Hazal Çağlar'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Samet Akaydın ile ünlü oyuncu Hazal Çağlar'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı
2023 - 2024 sezonunda Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos'a kiralanan, bu sezon Fenerbahçe'ye dönen Samet Akaydın, pazar günü oynanan Sivasspor maçında sarı - lacivert formayla ilk gol sevincini yaşadı.
A Milli takımın aday kadrosunda da yer alan Samet Akaydın'ın ünlü oyuncu Hazal Çağlar ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
Hazal Çağlar, 22 Ekim'deki paylaşımına, Samet Akaydın'ın adını yazarak kırmızı kalp emojisi ekledi.