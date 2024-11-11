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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!

        Elazığ'da 2 yıl önce kız arkadaşı olan Dilan T.'yi darp edip 5 yerinden bıçaklayan anestezi doktoru Sinan Bulut, evinde ölü bulundu. Bulut'un, sevgilisine yönelik saldırıda genç kadının şikayetini geri çekmesi üzerine tahliye edildiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:39 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:39
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        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
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        Elazığ'da anestezi doktoru Sinan Bulut (36) yanında boş anestezi ilacıyla evinde ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Kenar Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmeyen anestezi doktoru Sinan Bulut’un mesai arkadaşları kendisine ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        YANINDA BOŞ ANESTEZİ İLAÇLARI BULUNDU

        Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Bulut’u hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sinan Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede Bulut’un yanında bulunan anestezi ilacının boş olduğu görüldü. Sinan Bulut’un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

        2 YIL ÖNCE KIZ ARKADAŞINI BIÇAKLAMIŞTI

        2 yıl önce kız arkadaşı Dilan T.’yi darp edip 5 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Sinan Bulut'un, kadının şikayetini geri çekmesi üzerine tahliye edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Sinan Bulut
        #Elazığ
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