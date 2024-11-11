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        Anasayfa Video 11 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2024 - 17:50 Güncelleme: 11 Kasım 2024 - 17:53

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: 16 kişi gözlatında, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e tutuklama istemi

        * ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü iddialarına, Kremlin'den yalanlama

        * Donald Trump'ın zaferiyle birlikte yükselişe geçen Bitcoin bugün tarihinde ilk kez 82 bin doları üzerine çıkarak rekor kırdı

        * Trendyol Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, Galatasaray'da Victor Osimhen gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Nijeryalı yıldız yakın dönemde Galatasaray'da oynayan santrforların hepsini geride bıraktı 

        * SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Kalpazan'da Kartal karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul: Uzun zamandır komedi işi yapmak istiyordum. 'Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti

        * DGS ek tercih kayıtları başladı

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