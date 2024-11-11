11 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...
* Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: 16 kişi gözlatında, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e tutuklama istemi
* ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü iddialarına, Kremlin'den yalanlama
* Donald Trump'ın zaferiyle birlikte yükselişe geçen Bitcoin bugün tarihinde ilk kez 82 bin doları üzerine çıkarak rekor kırdı
* Trendyol Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, Galatasaray'da Victor Osimhen gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Nijeryalı yıldız yakın dönemde Galatasaray'da oynayan santrforların hepsini geride bıraktı
* SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Kalpazan'da Kartal karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul: Uzun zamandır komedi işi yapmak istiyordum. 'Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti
* DGS ek tercih kayıtları başladı