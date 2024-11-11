Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için tutuklama talebi

Türkiye yeni haftaya aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu yasa dışı bahis operasyonuyla başladı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ile birlikte 16 şüpheli ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında; şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam, Batuhan Keskin, Aydoğan Duru, Esma Sözen ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

Mahkemeye götürülürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, "Çok üzgünüm. İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" dedi.

Polisin, aralarında Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürerken eski futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Soruşturma kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Ancak Karadeniz, yurtdışında olduğu için yakalanamadı. Batuhan Karadeniz yurda girdiğinde gözaltına alınacak.

Yılmaz, spor arabası ile çektiği videolar ve takipçilerine hediye ettiği lüks hediyeler ile tanınıyor.

İbrahim Yılmaz, sokakta para dağıttığı paylaşımları ile biliniyor. Aynı zamanda iş insanı da olduğunu belirten Yılmaz'ın YouTube'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından yasa dışı bahis cezaları da merak konusu oldu.

Erkoçkar, Galatasaray'da forma giymiş Gomis ve Zaniolo gibi futbolcularla birlikte birçok karesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Instagram'da 2 milyon takipçisi olan ve Galatasaraylı futbolcularla sık sık fotoğraf çektirip hesabında paylaşan Muzaffer Zorbey Erkoçkar da soruşturma kapsamına gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

Oluşan suç sebebiyle verilecek yasa dışı bahis suçları ve cezaları şu şekilde:

İllegal bahis veya şans oyunları oynatanlar ya da oynanması amacıyla yer veya imkan sağlayanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

Ülke dışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarının internet ya da bir başka yolla erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına olanak tanıyanlar hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kaçak bahis ya da şans oyunlarıyla ilişkili olarak para aktarımını aracılık eden kişiler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.