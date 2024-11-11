Yine kasım yine hüzün!
Süper Lig'de Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü. Siyah-beyazlılar, son 3 maçından sadece 1 puan alırken bu sezon toplamda 12 puanlık kayıp yaşadı.
Beşiktaş, Başakşehir ile golsüz berabere kalarak lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü.
Siyah-beyazlılar, son 3 maçından sadece 1 puan alırken bu sezon toplamda 12 puanlık kayıp yaşadı.
Beşiktaş bu sonuçla 11 maç sonunda 21 puan toplayarak lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü.
Beşiktaş, haftayı 5. sırada kapatırken kasım ayına yine kötü bir giriş yaptı.
Beşiktaş geçen sezon 11 maç sonunda 19 puan toplarken 31 puanlı lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde 6. sırada yer almıştı.
Beşiktaş yine aynı dönemde zirvenin uzağında kalırken milli aranın ardından seri yakalayarak farkı azaltmayı hedefliyor.