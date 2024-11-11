Netanyahu’nun Çıkmazı: Ben-Gvir Krizi ve Gazze işgali hükümeti çatırdatıyor

Netanyahu liderliğindeki hükümet, “Hataorut” (Yenilenme Hareketi) tarafından Ben-Gvir’in görevden alınması talebiyle açılan dava nedeniyle iç çatışma yaşıyor. Hükümetin Baş Hukuk Danışmanı Gali Baharav-Miara’nın hazırladığı raporda, Ben-Gvir’in yetkilerini kötüye kullandığı ve görevden alınması gerektiği belirtildi. Ancak Netanyahu, bu önerilere kesin bir dille karşı çıkarak, “Bir bakanı suçlama olmaksızın görevden alma çabası anayasal bir krize yol açar,” dedi.

Netanyahu, Yüksek Mahkeme’nin olası bir görevden alma kararına dahi uyum göstermeyeceğini ifade etti. “Ben-Gvir’i görevden almayacağım,” diyen Netanyahu, hem yargıya karşı açık bir meydan okuma sergiliyor hem de koalisyon ortağı aşırı sağcı gruplarla bağlarını korumaya çalışıyor.

REKLAM Gazze İşgali ve Koalisyondaki Derin Çatlaklar Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik işgal politikaları, hükümet içindeki çatışmaları daha da derinleştiriyor. Aşırı sağcı ortaklarının taleplerini yerine getiren Netanyahu, işgal stratejisine karşı çıkan ılımlı bakanların tepkisiyle karşı karşıya. Özellikle Savunma Bakanı Yoav Gallant ve merkez sağcı isimler, Gazze işgalinin uluslararası baskıları artıracağını ve İsrail’in güvenliğini tehlikeye atacağını savunuyor. Daha önce Netanyahu’ya karşı çıkan Gallant’ın görevden alınma girişimi, hükümetin kırılganlığını ortaya koymuştu. Ancak Netanyahu’nun, bu kez Ben-Gvir gibi figürlere verdiği ödünler, koalisyonun ılımlı kanadını iyice dışlıyor. Gazze’deki insani felaketler ve artan küresel tepkiler, Netanyahu liderliğini sorgulayan sesleri yükseltiyor.

Anayasal Krizin Eşiğinde REKLAM Ben-Gvir’in görevden alınması meselesi, İsrail’de hükümetin yargıya karşı direnişinin ne kadar ileri gidebileceğini gözler önüne seriyor. Eğer Yüksek Mahkeme, Netanyahu’ya Ben-Gvir’i görevden alma emri verirse ve Netanyahu bu kararı uygulamazsa, İsrail anayasal bir krizle karşı karşıya kalabilir. Böyle bir durumda, devlet kurumlarının Ben-Gvir’in emirlerini uygulayıp uygulamayacağı belirsizliğe sürüklenebilir ve ülke içindeki kaos derinleşebilir. Gazze İşgali Hükümeti Sarsıyor

Gazze işgalinin uluslararası yankıları, Netanyahu’nun koalisyonunu içeriden çökertiyor. Aşırı sağcı Ben-Gvir’i desteklemekte ısrar eden Netanyahu, aynı zamanda işgal politikalarını savunarak ılımlı bakanların desteğini kaybediyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik işgali, sadece bölgedeki insani krizi derinleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda hükümetin iç dengelerini de tehdit ediyor. Netanyahu’nun İkilemi Netanyahu, bir yanda Ben-Gvir’i görevde tutarak koalisyon ortaklarını memnun etmeye çalışırken, diğer yanda Gazze işgali nedeniyle hükümetin ılımlı kanadını karşısına alıyor. Bu ikilem, İsrail siyasetinde sadece iç çatışmalara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda yargı ile yürütme arasındaki sınırları da sorgulatıyor. Netanyahu’nun hem iç hem de dış politikada verdiği ödünler, İsrail’i anayasal kaosa ve siyasi çöküşe doğru sürüklüyor.