Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
Mersin'de, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e çarpıp, ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü E.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Emel Özdemir ise Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, önceki gün saat 17.00 sıralarında, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi D-400 Karayolunda E.Ç. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e, ardından da çöp konteynerlerine çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, dün adliyeye sevk edildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
E.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Emel Özdemir ise Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.