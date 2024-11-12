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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'in yüzde 50'si bile yetti! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'in yüzde 50'si bile yetti!

        Galatasaray'a transferin son günlerinde transfer olan Victor Osimhen henüz tam formunu yakalayabilmiş değil. Nijeryalı golcü buna rağmen ligi sallamaya devam ediyor.

        Giriş: 12.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 12.11.2024 - 09:55
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        Sadece Türkiye değil, dünya Victor Osimhen’i konuşmaya devam ediyor.

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        Transferi küresel boyutta gündem olan Nijeryalı golcü 9 maçta 11 gole doğrudan katkı sağladı.

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        Osimhen sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçlarda 8 gol attı; 3 golün de hazırlayıcısı oldu.

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        Nijeryalı golcünün performansı başta İtalya olmak üzere İngiliz ve Nijerya basınında sürekli olarak manşetlere taşınıyor.

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        Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’ni sallayan Osimhen diğer yandan ekstra çalışmalarını aksatmıyor.

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        Yaz aylarının büyük bölümünü bireysel çalışarak geçiren 26 yaşındaki santrfor Galatasaray ile kamp yapamamıştı.

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        Uzun süre maç yapamadığı için en iyi döneminin uzağında bulunan Osimhen ekstra çalışmalar ile form tutmaya başladı.

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        Nijeryalı golcü takım antrenmanlarının ardından bireysel çalışmalar yapıyor.

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        Yıldız futbolcunun çevresine ‘Fiziksel kapasitemin henüz yüzde 50’lerindeyim. Yakında daha da iyi olacağım’ dediği öğrenildi.

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