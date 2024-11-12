Osimhen'in yüzde 50'si bile yetti!
Galatasaray'a transferin son günlerinde transfer olan Victor Osimhen henüz tam formunu yakalayabilmiş değil. Nijeryalı golcü buna rağmen ligi sallamaya devam ediyor.
Sadece Türkiye değil, dünya Victor Osimhen’i konuşmaya devam ediyor.
Transferi küresel boyutta gündem olan Nijeryalı golcü 9 maçta 11 gole doğrudan katkı sağladı.
Osimhen sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçlarda 8 gol attı; 3 golün de hazırlayıcısı oldu.
Nijeryalı golcünün performansı başta İtalya olmak üzere İngiliz ve Nijerya basınında sürekli olarak manşetlere taşınıyor.
Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’ni sallayan Osimhen diğer yandan ekstra çalışmalarını aksatmıyor.
Yaz aylarının büyük bölümünü bireysel çalışarak geçiren 26 yaşındaki santrfor Galatasaray ile kamp yapamamıştı.
Uzun süre maç yapamadığı için en iyi döneminin uzağında bulunan Osimhen ekstra çalışmalar ile form tutmaya başladı.
Nijeryalı golcü takım antrenmanlarının ardından bireysel çalışmalar yapıyor.
Yıldız futbolcunun çevresine ‘Fiziksel kapasitemin henüz yüzde 50’lerindeyim. Yakında daha da iyi olacağım’ dediği öğrenildi.