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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir haberleri: Otomobilini yıkıyordu! Ölüm bir anda geldi - Haberler | Son dakika haberleri

        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!

        Balıkesir'de, benzinlikte otomobilini yıkadığı sırada kalp krizi geçiren 51 yaşındaki Serhat Akgül hayatını kaybetti. Vatandaşların, ambulans gelmeden önce Akgül'e, dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 09:15 Güncelleme: 12.11.2024 - 09:16
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        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Ayyıldız Mahallesi'ndeki bir benzinlikte otomobilini yıkarken rahatsızlanan Serhat Akgül (51), bir anda yere yığıldı.

        KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPTILAR

        DHA'daki habere göre Akgül’ün yardımına çevredekiler koştu. Bir vatandaş, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak Akgül'ün hayata tutunması için çaba gösterirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Akgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Serhat Akgül'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Balıkesir
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