Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Ayyıldız Mahallesi'ndeki bir benzinlikte otomobilini yıkarken rahatsızlanan Serhat Akgül (51), bir anda yere yığıldı.

KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPTILAR

DHA'daki habere göre Akgül’ün yardımına çevredekiler koştu. Bir vatandaş, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak Akgül'ün hayata tutunması için çaba gösterirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.