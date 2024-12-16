"Ancak cehennem donduğunda" demişlerdi! Müzik, şöhret ve ego: Efsanevi müzik gruplarının yükseliş ve çöküş hikayeleri!
Müzik dünyasının en parlak grupları, sadece müzikleriyle değil, inişli çıkışlı ilişkileri ve çalkantılı ayrılıklarıyla da dikkat çekiyor. Hayranların yıllarca beklediği bazı geri dönüşler, muhteşem stadyum turlarıyla taçlanırken, bazı gruplar ise yıllar geçse de bir araya gelmeyi reddediyor. İşte tarihin tozlu sayfalarına kazınmış, en dramatik grup ayrılıkları ve birleşmeleri!
Tarih boyunca birçok efsanevi müzik grubu, hem sahnede hem de sahne arkasında fırtınalar yaşadı. Ayrılıklar, geri dönüşler ve kaçırılan fırsatlar, bu grupları unutulmaz kıldı. Fleetwood Mac’ten ABBA’ya müzik endüstrisinin çalkantılı hikayeleri!
DESTINY’S CHILD: PARLAYAN YILDIZLARIN AYRILIK HİKÂYESİ
Destiny’s Child, 2000'li yılların başında R&B sahnesini kasıp kavurdu, ancak grup içindeki güç mücadelesi ve üyeler arasındaki anlaşmazlıklar büyük çatlaklar yarattı. Grup, 2000 yılında iki orijinal üye, LeToya Luckett ve LaTavia Roberson’ın ani ayrılığıyla sarsıldı. İkili, ayrıldıklarını grubun “Say My Name” klibinde yeni üyeleri görünce öğrendi.
Beyoncé'nin babası Matthew Knowles tarafından yönetilen grup, yeni üyeler Michelle Williams ve Farrah Franklin’i kadrosuna katarken, eski üyeler dava açtı. Yıllar sonra bile bu ayrılığın izleri sürse de Beyoncé, Luckett ve Roberson ile 2014’te özel bir buluşmada barış sağladı. Destiny's Child, grup içi çatışmalarına rağmen müzik tarihinde unutulmaz bir yer edindi.
FLEETWOOD MAC: ROMANTİK FIRTINALAR VE HUZURSUZLUKLAR
Gallagher kardeşlerin aralarındaki atışmaları herkes bilir, ama Fleetwood Mac’in karmaşasıyla kıyaslandığında bu, çocuk oyuncağı kalır. "Rumours" albümünün kaydı sırasında Christine ve John McVie boşanıyordu ve neredeyse hiç konuşmuyorlardı. Lindsey Buckingham ve Stevie Nicks ise zehirli bir şekilde bir ayrılıp bir barışıyorlardı. Son üye Mick Fleetwood ise eşinin en iyi arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öğrenmişti. Bu karışıklığa rağmen grup, 2014-2015 yıllarında “On with the Show” turu için yeniden bir araya geldi. Ancak Buckingham, 2018’de Grammy’lerdeki bir tartışma sonrası gruptan atıldı.
ONE DIRECTION: YILDIZLIK BASKISI VE AYRILIK
Dünyanın en popüler erkek gruplarından biri olan One Direction, hızla yükselen şöhretin altında ezildi. 2015 yılında Zayn Malik, yaratıcı özgürlüğünün kısıtlandığını söyleyerek gruptan ayrıldı. Onun gidişi, grubu tamamen durma noktasına getirdi ve bir yıl sonra One Direction resmen ara verdi.
EAGLES: CEHENNEM DONDUĞUNDA
1980’de The Eagles dağıldığında, kurucu üye Don Henley, yeniden birleşmeleri için “cehennem donduğunda” demişti. Grup, Kaliforniya’daki bir konserde Glenn Frey ve Don Felder’in sahne arkasında birbirlerini tehdit etmeleriyle yaratıcılık farkları nedeniyle çatışma yaşadı. Ancak grup 1994’te barıştı ve Hell Freezes Over Tour adını verdikleri son derece kârlı bir dizi konser düzenledi.
PINK FLOYD: EGOLARIN SAVAŞI
1970’lerde zirveye çıkan Pink Floyd, 80’lerde zorlu bir döneme girdi. Roger Waters, The Wall’u yaratırken David Gilmour’la liderlik konusunda mücadeleye girişti. Waters 1983’te gruptan ayrıldı, ama isim hakları üzerinde süren dava yıllarca devam etti. Grup, 2005’te Live 8 için bir araya geldi ancak tam bir turne yapmayı reddetti. Bugün, Waters ve Gilmour arasındaki çatışmalar daha da çirkinleşti ve politik tartışmalarla dolu.
GUNS N’ ROSES: "BU HAYATTA ASLA" DEMEK
Guns N’ Roses, 1990’larda dağılmayı mükemmelleştirdi. 1996’da gitarist Slash gruptan ayrıldığında, Axl Rose MTV’ye bir faks gönderdi. Ancak Slash 2016’da geri döndü ve grubun adıyla dalga geçerek “Not in This Lifetime” (Bu Hayatta Asla) adlı bir turneye başladı. Bu turne yarım milyar doların üzerinde gelir elde ederek tarihe geçti.
ABBA: DİJİTAL GENÇLİK
1982’de dağılan ABBA, eski performanslarını bir yaşlılar grubuna dönüştürmemek adına yeniden birleşmeyi reddetti. Ancak 2021’de "Voyage" adlı yeni albümlerini yayınladılar ve bir hologram şovu olan ABBA Voyage ile dijital sahneye döndüler. Böylece 70’lerdeki görünümleriyle sonsuza dek genç kalmayı başardılar.
THE SMITHS: ASLA GERİ DÖNMEYECEKLER
The Smiths’in tekrar bir araya gelmesi olasılığı, Oasis’inkine benzer bir şekilde hayranlar arasında sürekli spekülasyon yaratıyor. Ancak Morrissey ve Johnny Marr’ın giderek derinleşen anlaşmazlıkları, bu hayali imkânsız kılıyor. Morrissey’in politik söylemleri ve Johnny Marr’ın tepkileri, bir yeniden birleşmeyi engelleyen en büyük etkenlerden biri oldu.
Fotoğraf kaynak: AP, Youtube