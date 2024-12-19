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Sinema dünyasında yeni akım: Spagetti çocuklar

Film endüstrisinde yapılı, kaslı erkeklerin yerini 'spagetti bedenli' erkekler almış görünüyor

Giriş: 19.12.2024 - 07:30 Güncelleme: 19.12.2024 - 07:30
Melike Tümer
Haberler Stil Sinema dünyasında yeni akım: Spagetti çocuklar

Yıllardır başroldeki erkek oyuncular o kadar kaslıydı ki neredeyse ekrandan fırlayacakmış gibi görünüyorlardı. Hollywood yapımcıları “Kas yapmayana rol de yok” diyor gibiydi. Bakınız; ‘Road House’ filmindeki Jake Gyllenhaal veya Marvel'ın ‘Galaksinin Koruyucuları’ serisinden Chris Pratt örnekleri...

Ama artık Hollywood’da işler değişmiş gibi… Film endüstrisinin yapılı, kaslı erkeklerinin yerini 'spagetti çocuklar' almış görünüyor.

Timothée Chalamet

Git gide devleşen bedenleriyle güç gösterisi yapan Chris Evans, Hugh Jackman gibi isimlerden sonra son dönemin gözde oyuncusu, sıska vücutlu Timothée Chalamet ve benzerleri devreye giriyor.

28 yaşındaki yarı Amerikalı yarı Fransız aktör, kıvırcık saçları, keskin çene hatları ve ince-uzun bedeniyle, 2017 yapımı 'Call Me by Your Name' filmindeki duruşuyla çekiciliğe farklı bir tanım kazandırmasından sonra, ‘Dune’ serisi ile şöhretini pekiştirdi ve sinemanın 'sıska çocuğu' olarak dünya çapında gişeye damga vurdu.

İlk sinema deneyimini geçen yıl Alexander Payne'in gençlik filmi 'The Holdovers'da sorunlu genç Angus Tully'yi canlandırarak yapan Amerikalı oyuncu Dominic Sessa da bir 'spagetti çocuk' olarak öne çıkıyor.

Dominic Sessa

'Stranger Things'de ortaya çıkan ve şimdi yeniden çekilen ‘Hayalet Avcıları’nda rol alan, derin bakışlı Finn Wolfhard ile ‘Anora’da spagetti kolları aynı anda her yöne hareket ediyormuş gibi görünen zayıf Rus aktör Mark Eydelshteyn de yeni dönemin yakışıklı erkekleri olarak dikkat çekiyor.

Zayıf erkek yıldızların yükselişi, şişirilmiş gibi duran karakterlerden çok farklı bir erkek idealini temsil ediyor. Belli ki saldırgan, kavgacı, yırtıcı türdeki erkekliği başka bir şeye dönüşme konusunda büyük bir istek var.

Mark Eydelshteyn

Hollywood sinemasında bu kaslı erkek akımından zayıf bedenlere geçişi, çoğunlukla beyaz erkekler temsil etse de, Oscar ödüllü ‘Moonlight’ filmiyle çıkış yapan 29 yaşındaki Ashton Sanders gibi bir siyahi oyuncuyu es geçemeyiz.

Hollywood’da bedenlerin önce genişleyip sonra daralması, geçmişte de görülmüştü.

Ashton Sanders

Hatırlayın, Arnold Schwarzenegger ve Sylvester Stallone gibi şişirilmiş yıldızların hüküm sürdüğü 80'lerin ardından ‘Benim Güzel Idaho'm’ filminde Keanu Reeves ve River Phoenix, ‘Gilbert'in Hayalleri’ filminde Johnny Depp ve Leonardo DiCaprio gibi, 90'ların yetersiz beslenmiş görünümlü yakışıklıları ortaya çıkmıştı.

Demek ki elleriyle bir arabayı kaldırabilecek gibi görünmeyen erkek yıldızlara karşı hep bir ilgi oldu. Çukur göğüsleri ve spagetti kıvamındaki kollarıyla bu adamlar her şeyden önce savunmasız görünüyorlar.

‘Gilbert'in Hayalleri’ filminde Johnny Depp

Daha az yüzünüze yüzünüze vurulan, daha iddiasız ama bir o kadar da hisli ve düşünceli erkekler diyebiliriz onlara. Bir tür, ‘düşünceli erkeklik’ tanımı yapabiliriz hatta.

Yeniden yükselen spagetti çocuklar trendi, bize, gücün bedenden çıkması gerekmediği farklı bir erkeklik versiyonu sunuyor adeta.

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