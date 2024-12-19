Sinema dünyasında yeni akım: Spagetti çocuklar

Elektrikli araç sigortası ucuz olacak

Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, elektrikli araçların otonom sürüş yetkinliği ve kontrol mekanizmalarının daha iyi olması nedeniyle kaza yapma olasılığının daha az olduğunu buna karşı sessiz olmaları, ağır olmaları ve kısa sürede hızlanmalarının kazanın şiddetini artırdığını kaydetti. Uğur "Elektrikli araçların çok kullanıldığı ülkelerden gelen raporlarda şiddetin arttığını ancak kaza oranın azaldığını görüyoruz. Bu iki konu birbirini dengeliyor. Uzun vadede güvenlik önlemlerinin çok artacağını ve bunun kaza oranını çok düşüreceğini düşünüyoruz bu ise sigorta fiyatını düşürecektir" dedi.