Sinema dünyasında yeni akım: Spagetti çocuklar

28 yaşındaki yarı Amerikalı yarı Fransız aktör, kıvırcık saçları, keskin çene hatları ve ince-uzun bedeniyle, 2017 yapımı 'Call Me by Your Name' filmindeki duruşuyla çekiciliğe farklı bir tanım kazandırmasından sonra, ‘Dune’ serisi ile şöhretini pekiştirdi ve sinemanın 'sıska çocuğu' olarak dünya çapında gişeye damga vurdu.