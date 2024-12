Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Beştepe'de kabul etti. İkili arasında yapılan görüşmeden sonra basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıya şu sözlerle başladı: "Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Lübnan'ın güvenliği bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemez. Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış sağlanmadan da bölgemiz huzura kavuşamaz. Her fırsatta ifade ettiğim hakikâti tekrar vurguluyorum; her kim daha fazla kan dökerek, yıkarak, yok ederek, sivil katlederek güvenliğini artıracağına inanıyorsa vahim yanlışın içindededir. İsrail hükümetinin hâlen bu gerçeği anlamak istemediğine şahit ediyoruz. Türkiye elindeki tüm imkanlarla Lübnan'ın arkasında durmuş, insani yardımları sürdürmüştür. Sayın Mikati'yi ülkesinin zor döneminde sergilediği liderliğinden ötürü samimiyetle tebrik ediyorum. İsrail'in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskının sürdürülmesi gereklidir. Biz de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini "Lübnan halkının birliğine ve iç barışına katkılarımızı sürdüreceğiz. Lübnan'ın istikrarını hedef alan her türlü teşebbüsün karşısındayız. Ayrıca aziz kardeşim Mikati ile Suriye'yi de değerlendirdik. Suriye'nin iki komşusu olarak birlikte hareket etmemiz gerektiğinin altınız çizdik. Suriye'nin istikrarının önemini vurguladık. Lübnan da tıpkı bizim gibi Suriyeli mültecilere kucağını açmıştır. Suriye'de kurulacak daimi bir siyasi yapının teşkili Suriye kadar bizleri de ilgilendiriyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bizim için çok önemli olduğunu daha evvel de vurguladık. Türkiye bu süreçte Suriye'ye her türlü katkıyı sunacaktır. Suriyeli kardeşlerimize şu mesajı veriyorum. Bu süreç birlikte hareket etmemiz gereken bir dönemdir. Teenni ile hareket etmeliyiz. Lübnan ve Türkiye ile müşterek hedefimiz Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmaktır. Komşuluğumuzun ve kardeşliğimizin gereği neyse onu yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte uluslararası toplumun da katkısına ihtiyaç vardır." diyerek tamamladı.

NECİP MİKATİ'DEN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Necip Mikati ise Türkiye'nin dostluğuna vurgu yaparak "Lübnan'ın geçtiği her zor dönemde Türkiye bir destek ülkesi olarak ortaya çıkmıştır. Sizlerin vatanımız ve ulusumuza beslemiş olduğunu duygulardan ötürü müteşekkiriz. Köklü ilişkilerimizden dolayı da mutluyuz. Yapmış olduğumuz görüşme ilk toplantı değildi. Her zamanki gibi sizlerin konuya olan ilgisini gördük. Özellikle İsrail saldırılarına maruz kaldığımız zaman gösterdiğiniz yardımlaşma ve destek bizler için önemlidir. Bu yeni bir şey de değil, sizler zaten bizleri her zaman gözetiyorsunuz." dedi