Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin danışmanı İbrahim el-Sumaidaie, ABD'nin Irak hükûmetine İran destekli gruplarla ilgili bir mesaj gönderdiğini iddia etti. el-Sumaidaie, ABD'nin İran destekli bütün silahlı grupların tasfiye edilmesini istediğini, bunun yapılmaması durumunda ABD'nin bunu kendisinin yapacağını Irak'a ilettiğini belitti.

Irak nüfusunun %55'i Şii Arap nüfustan oluşurken özellikle DEAŞ sonrası politik düzlemde Şii partiler oldukça önemli bir yer tutuyor. Ancak Irak'ta birçok silahlı İran destekli şii grup da bulunuyor. Haşdi Şabi ve Ketaib Hizbullah'ın başını çektiği gruplar özellikle DEAŞ'a karşı verilen mücadelede Irak Ordusuyla birlikte hareket etmişti.