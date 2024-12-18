Hazal Kaya: Kadın doğduğuma hep sevinirim
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyada paylaşılan erkek haline kayıtsız kalmadı. Kaya; "Kadın doğduğuma hep sevinirim. Şükürler olsun Rabbim, teşekkür ederim Allah'ım" dedi
Instagram'da Zuarchiv adlı bir kullanıcı; pek çok ünlü kadın oyuncuyu 'erkek'leştirdi. O isimlerden biri de Hazal Kaya'ydı.
Ünlü oyuncu, erkek halini paylaşarak; "Bir de bana bakın. Allah'ım bu ne çirkinlik ya... Kadın doğduğuma hep sevinirim de... Şükürler olsun Rabbim, teşekkür ederim Allahım" dedi.
Hazal Kaya ayrıca, diğer ünlü isimlerin erkek hallerini de yayımlayarak; "Ya şu kadın arkadaşlarımın yakışıklılığına bakın... Sezen Hanım'ın hoşluğuna bakın..." notunu düştü.
Meryem Uzerli de paylaşılan fotoğrafına kayıtsız kalmadı.
Uzerli, erkek halindeki fotoğrafına 'Kendime âşık oldum" şeklinde yorumda bulundu.
Diğer ünlü kadınların erkek halleri ise şöyle:
Sezen Aksu
Serenay Sarıkaya
Beren Saat
Özge Özpirinçci