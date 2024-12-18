Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hazal Kaya, erkek halini paylaştı: Kadın doğduğuma hep sevinirim - Magazin haberleri

        Hazal Kaya: Kadın doğduğuma hep sevinirim

        Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyada paylaşılan erkek haline kayıtsız kalmadı. Kaya; "Kadın doğduğuma hep sevinirim. Şükürler olsun Rabbim, teşekkür ederim Allah'ım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 18:29 Güncelleme: 18.12.2024 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Instagram'da Zuarchiv adlı bir kullanıcı; pek çok ünlü kadın oyuncuyu 'erkek'leştirdi. O isimlerden biri de Hazal Kaya'ydı.

        2

        Ünlü oyuncu, erkek halini paylaşarak; "Bir de bana bakın. Allah'ım bu ne çirkinlik ya... Kadın doğduğuma hep sevinirim de... Şükürler olsun Rabbim, teşekkür ederim Allahım" dedi.

        3

        Hazal Kaya ayrıca, diğer ünlü isimlerin erkek hallerini de yayımlayarak; "Ya şu kadın arkadaşlarımın yakışıklılığına bakın... Sezen Hanım'ın hoşluğuna bakın..." notunu düştü.

        4

        Meryem Uzerli de paylaşılan fotoğrafına kayıtsız kalmadı.

        5

        Uzerli, erkek halindeki fotoğrafına 'Kendime âşık oldum" şeklinde yorumda bulundu.

        6

        Diğer ünlü kadınların erkek halleri ise şöyle:

        Sezen Aksu

        7

        Serenay Sarıkaya

        8

        Beren Saat

        9

        Özge Özpirinçci

        10

        Hande Erçel

        #hazal kaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamile kadını kaçırmak istediler, kocasını vurdular!
        Hamile kadını kaçırmak istediler, kocasını vurdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Rus süpersonik bombardıman uçağına önleme
        Rus süpersonik bombardıman uçağına önleme
        18 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        18 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        1 saatlik çile! İstanbul'un en işlek yolunda TIR karmaşası
        1 saatlik çile! İstanbul'un en işlek yolunda TIR karmaşası
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        Bahçede buldu! 10 bin yıl öncesine ait
        Bahçede buldu! 10 bin yıl öncesine ait
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi