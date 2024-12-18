Faiz indiriminden en çok faydalanacak sektörler hangileri olacak?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu A1 Capital Portföy Yönetimi Başkan Yardımcısı Mete Yüksel oldu. Ekonomik programın en önemli ayağı olan enflasyondaki düşüş ve faiz indirimlerinin zamanlaması hakkında bilgi veren Yüksel, bu süreç başladığında hangi sektörlerin kazançlı çıkabileceğini anlattı. Borsa İstanbul'da son dönemlerdeki hareketleri yorumlayan Yüksel, özellikle Suriye ve global arenada Türkiye lehine olan gelişmelerin neden endeksi yeterince yukarı taşımadığının cevabını verdi.

FAİZDEN HİSSEYE NE ZAMAN GEÇİLECEK? Borsa yatırımcısının uzun süredir beklediği açığa satış yasağının kaldırılmasının yabancı yatırıcı açısından önemini dile getiren Yüksel, yatırımcıların ne zaman yüksek olan sabit getirili TL mevduat ürünlerinden vazgeçerek hisse senedi ve uzun vadeli tahvile yöneleceğine dair tahminini açıkladı. REKLAM Faiz indiriminin şirketlerin finansman maliyetlerine etkisini masaya yatıran Yüksel, hem faiz giderleri hem de bilançolarında toparlamanın yani olası gelir ve kar marjı artışının endekse ne zaman yansımaya başlayacağına dair görüşleri aktardı. Sektörlerin 2025 beklentilerini sıralayan Yüksel, bankacılık sektöründe son durumu ele alarak, mevduat faizleri, tahvil faizlerinde beklenen gerileme ve tahsilat kabiliyetinin artmasının önümüzdeki dönem banka hisselerine yansımasını değerlendirdi.