İtalyan gazeteciler HT Spor'a yorumladı: Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!

Federico Targetti (Calciomercato): Del Piero ile kıyaslamak için çok erken

"Kenan Yıldız'ı her zaman çok iyi bulmuşumdur, kaliteli ve iyi bir duruşu var, kariyerinde ilerlemek için ise hiçbir eksiği yok. Belki onu Del Piero ile kıyaslamak için çok erken ama bu fikir hoşuna gitmiş gibi görünüyor ve dikkatini dağıtmadığı sürece biz gazeteciler için bile bu durumu gündemde tutmak sorun değil."