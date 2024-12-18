Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Arnavutköy ilçesinde Hadımköy Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında kaza meydana gelmişti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre pazar alışverişi yapan 78 yaşındaki Nevzat Özcan., yoldan karşıya geçmeye çalışırken, R.B.’nin kullandığı tankerin çarpasıyla hayatını kaybetti.

OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından tanker sürücüsü R.B. gözaltına alındı. Yapılan soruşturmalarda, olay anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. R.B.’nin kullandığı 41 AHA 73 plakalı tanker, yolda karşıya geçmeye çalışan birkaç yaya yol vermek için duruyor. Tankerin durmasıyla farklı noktalarda duran 4 kişi karşıya geçmek için hareke geçiyor. İki kişi karşı yola geçiyor. Nevzat Özcan’da bu sırada tankerin çok yakınından geçmeye çalıştığı sırada sürücü R.B. bunu fark etmeyerek aracı çalıştırıp hareket yol almaya başlıyor. Nevzat Özcan’ı tankerin altında kalırken bu sırada diğer dördüncü kişi ise geri çekilerek hayatını kurtarıyor.