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Onlar olmadan asla: Emojiler dili nasıl değiştirdi?

Gülen yüzler, kalpler, başparmaklar, kavuşturulmuş eller, "Teşekkürler" anlamına geldiğini sandığımız ancak iki elin "Çak" yaptığı işaretler... Bunlar internet kullanıcılarının iletişim kurabileceği binlerce emojiden sadece birkaçı. Ekrana bakma sürelerinin 14-15 saatlere çıktığı günümüz yaşam tarzında dilimizin temel taşlarından biri artık emojiler. Hatta öyle ki, varlığı ayrı bir anlam, yokluğu ayrı. 

Giriş: 16.11.2024 - 08:00 Güncelleme: 16.11.2024 - 08:00
Habertürk
Haberler Stil Onlar olmadan asla: Emojiler dili nasıl değiştirdi?

Bu iki konuşmaya bakın, ilkini yazarken ben bile gerildim.

İnsanlığın dünyası artık ağırlıklı olarak sosyal medyada şekilleniyor. Whatsapp'ta ya da Telegram'da ya da başka bir insanla iletişime geçebildiğimiz herhangi bir uygulamada, hangi emojiyi kullandığınız ya da emoji kullanıp kullanmadığınız kurmak istediğiniz iletişimin temelini etkiliyor. Karşı tarafın modunu direkt olarak etkileyebilecek ve sohbetin havasını tamamen değiştirebilecek yeni bir dil artık emojiler. Fikirleri mükemmel bir şekilde vurgulayabilen ve kelimelerin tek başına çoğu zaman yapamadığı duyguları hızlı ve yaratıcı bir şekilde aktarabilen modern hiyeroglifler.

Emojiler temel fikirleri ilettiği gibi, 'soyut fikirleri veya duyguları da' içeriyor. Bu soyutluk, kişiler için farklılıkları da ortaya koyuyor. Mesela bir arkadaşım şu işaretten, ????, nefret eder. Alaycı, kaba ve pasif agresif bir tepki olarak kabul eder. Ben de ona gıcık olduğum zamanlar gıcıklığımı belli etmek için konuşmamızın içine bu emojiyi sıkıştırırım. Ancak görece yaşlı nüfus için bu emojiyi kullanmanın hiçbir olumsuz yanı yok, sadece onay anlamına geliyor.

Çok emoji kullanmak da olumsuz

Hiç emoji kullanmadan sohbet etmenin sohbeti ne kadar gerilimli bir atmosfere soktuğunu inceledik. Hele hele sohbet ettiğiniz kişi yakın bir arkadaşınızsa ve hep emoji kullandığı halde bir konuşmasında hiç kullanmıyorsa akla ilk gelen sorular, "Neyi var? Bana mı bozuldu?" oluyor.

Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var: Çok emoji kullanmak. Bu durum da olumsuz bir intiba bırakmaya aday bir durum. Mesela:

Samimiyetsizlik dolaşıyor sohbetin her köşesinde.

Sosyal medyanın bireyleri, aileleri, toplumları, devletleri ve küresel sistemleri şekillendirdiği bu dönemde geleneksel dilbilgisine karşı emojilerin baskın unsur olup olmadığı dönemeci çoktan aşıldı. Emojiler, evrensellik anlamında neredeyse İngilizce ile yarışabilir güce sahip. Ancak uluslararası olmayan bir başka unsur var: Kahkaha!

Kahkahanın kültürel farklılıkları - Vol1

Birkaç yıl önce Macar bir arkadaşımla, ismi Bella, Messenger uygulamasında sohbet ediyordum. Bella bir espri yaptı ve her arkadaşıma güldüğüm gibi şu şekilde güldüm: fklsdjfjkdsfgsd. Yani 'random attım'. Aradan birkaç dakika geçti ve Bella'dan bir cevap gelmedi, sohbet yarıda kesilmiş gibiydi. Ve sonra o dönem için ufkumu genişleten şu soruya maruz kaldım: "fklsdjfjkdsfgsd ne demek?"

Meğerse Macarlar klavyedeki tuşlara rastgele basarak gülmüyormuş. Bu gülüş onlar için hiçbir anlam ifade etmiyormuş. Onlar insan gibi "Hahaha", "Hehehe" şeklinde gülüyormuş. Biz ise öyle çala kalem, "jfsdkhfjksdf" diye rastgele basıyoruz.

Gülmenin 'raconu' ne?

Tekrar ülkemize dönelim ve bir başka noktaya eğilelim: Gülmenin 'raconu' nedir?

Araştırmalarım beni şu şemayı oluşturmaya yönlendirdi:

-fjkdhf: Esprin eh işte, tebessüm ettim ya da ayıp olmasın diye yazdım

-fjkshfjksdhf: Komikti

-JGLKDFGJLKDFJGLDFK: Kahkaha attım be

-AHAHAHAHAHAHAHA: Gülmekten ölecektim Allah seni kahretmesin

-Puhahahah: Hınzır bir espriydi, beklemiyordum iyisin

Burada büyük harf 'random' gülüşün daha Z jenerasyonuna yakın olduğunu belirtelim. Ancak Y kuşağının lise döneminde, 2000'li yılların başında hayatımızda şöyle bir gülüş vardı: Zaa XD... Bu gülüşü bugün artık 30'larında bir insanda görürseniz ona sımsıkı sarılın ve internetin dehlizlerinde 144p kalitesinde kaybolmuş viral videoların sohbetini yapın. Hepsini bilecektir.

Bir de bunun emoj versiyonuna bakalım:

Bu gülme emojileri ne date'leri başlamadan bitirdi. Ne flörtler bu yolda hüsrana uğradı. Dil çok önemli...

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İşte haftanın kültür sanat ajandası
Yılın merakla beklenen filmlerinden biri, Gladyatör II bu hafta vizyona girdi. İngiltere’de galaya Kral Charles’ın katıldığı film, ilk filmin üzerine çıkabildi mi? Haftanın yerli komedi filmi Takıntılar ile birlikte diziden sinemaya uyarlanan Nemlizade de bu hafta vizyona girdi. Senaristliğini ve yönetmenliğini Baran Gündüzalp’in üstlendiği ve festivallere katılan Rosinante de bu haftanın dikkat çeken filmleri arasında yer alıyor. "Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı" Londra’daki dünya prömiyerinin ardından 21 Kasım'da İstanbul’da. 'Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım' 17 Kasım’da Kartal Sanat Tiyatro Salonu’nda, Müfit Can Saçıntı 'İtiraz Ediyorum' 19 Kasım’da Torium Sahnede. 28.Uluslararası Ankara Caz Festivali, 20–30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birsen Tezer, 20 Kasım’da ENKA Sanat’ta konser verecek. Bu haftanın bir diğer sahne şovu da Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby 22-23-24 Kasım’da Zorlu PSM’de. Ramazan Can & Cem Sonel’in All The Good Memories Are Stored sergisi 12 Ocak’a kadar Anna Laudel İstanbul’da, Memo Akten'in "Dağıtılmış Bilinç" sergisi Hope Alkazar'da. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.