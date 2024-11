Şarkılar emekli olur mu?

Altı masalı küçük bir lokantası vardı babamın. Hafta sonları mutfakta soğan soyar, bulaşık yıkardım, salonda garsonluk yapardım. Kapısının hemen üzerinde özel yapılmış bir rafta duran televizyonda ilk kez duyduğumda o şarkıyı 15 yaşındaydım. “1.5 Adana, kola” siparişiyle masalardan boşları topladığım iki arada bir derede gözümü TV’den ayırmadan salondaki gürültünün arasında şarkıyı duymaya çalışıyordum. Önce klip dikkatimi çekmişti. Beyaz bir odada iki adam -biri dev gibi diğeri küçücük- söylüyorlardı şarkıyı. Daha doğrusu dev gibi olan şarkıyı söylüyor diğeri, arada odandan çıkıp elinde çeşitli müzik aletleriyle yeniden içeri giriyordu. O harala gürele, çatal bıçak sesleri arasında sözlerinden tek bir kelimeyi bile anlamadığım şarkının beni nasıl mutlu ettiğini bugün bile yüzümde 15 yaşımdan kalma bir gülümsemeyle hatırlıyorum. Şarkı bittiğinde ekranda yazan ismi not almak için bir masanın siparişini bekletmiştim. Elimde kağıt kalem ekranın dibine girdim söyleyeni ve şarkının adını yazdım: “Paul Simon-You Can Call Me Al”.

İşte lisedeyken en çok dinlediğim albümle böyle tanıştım. Tanıştım derken klipte şarkıyı söyleyen dev cüsseli Chevy Chase’i uzun bir süre Paul Simon sandığımı da itiraf etmeliyim!

'ARTIK BAZI ŞARKILARI SAHNEDE SÖYLEYEMİYORUM'

‘Graceland’le 1980’lerin en iyi albümlerinden birine imza atan Paul Simon, 4 yıl önce ‘Seven Psalms’ albümü için çalışırken sol kulağında işitme problemi yaşadığını fark etmiş. “İnanılmaz derecede sinir bozucuydu. Başlarda bunun olmasına çok sinirlenmiştim...” diyor Simon. En büyük korkularından birisinin gerçek olmasının tüm hayatını etkilediğini belirtiyor: “Müzik yapacak kadar iyi duyamıyordum ve bu beni çok üzüyordu.”

Geçen 4 yılda durum daha da kötüyü gitmiş. Şu anda sol kulağında duyma oranının sadece yüzde 6 olduğunu söylüyor. Müzikten vazgeçmeye niyeti olmadığı için sahnede daha büyük hoparlörler kullanıyormuş. Onları da durduğu yerin konumuna göre özel noktalara koyuyormuş daha iyi duyabilmek için... Ancak ne yaparsa yapsın bazı şarkıları artık sahnede söyleyemediğini açıklıyor üzülerek: “Repertuarımı gözden geçiriyorum, birçok şarkının akustik versiyonlarını düzenliyorum. Ancak ‘You Can Call Me Al’ bunlardan biri değil. O artık emekli... O gitti... Artık onu söyleyemiyorum!”

Bir süre önce Eagles grubunun solisti, ‘Hotel Califorina’nın o buğulu sesi Don Henley de 77 yaşında artık bazı şarkıları söylemenin çok zor olduğunu belirtin ‘Taking You Home’ şarkısını ‘emekli’ ettiğini açıklamıştı! Onun problemi duymak değil, sesinin istediği tınıyı verememesiymiş!

1.5 MİLYAR İNSAN İŞİTME KAYBI PROBLEMİ YAŞIYOR

83 yaşındaki Paul Simon bugünlerde New York’ta küçük akustik konserler veriyor. İşitme engelinin yaratıcılığını sona erdirmediğini söylüyor: “Şimdiye kadar bunu yaşamadım. Ve umarım yaşamam.”

Doktorlar işitme kaybıyla ilgili bir şey yapamayacaklarını söylese de bir süre önce haberdar olduğu, hasarlı iç kulak dokusunu onarmanın ve değiştirmenin yollarını arayan yaklaşık 100 bilim insanından oluşan Stanford İşitme Kaybını Tedavi Girişimi'i sayesinde yeniden ümitlenmiş. Bilim insanları dünyada işitme kaybı probleminin arttığını bugün 1.5 milyar insanın bu rahatsızlıktan etkilendiğini söylüyor. Eğer her şey yolunda giderse dört başı mamur bir konser’ verebilme umudunun geri geldiğini belirtiyor Paul Simon: “Altı ay önce karamsardım ama şimdi iyimserim...”

ŞARKIYI DUYAMAMAK VE 15 YAŞINA DÖNEMEMEK

Bu haberi okuduğumdan beri “Şarkılar emekli olur mu?” sorusuyla dolaşıyorum yollarda! Biliyorum saçmalık; ‘You Can Call Me All’ orada duruyor. Plaklarda, CD’lerde kayıtlı, Youtube’da, Spotify’da bir tuş uzağımda ama yine de 2015’te Londra O2 Arena’da canlı dinlediğim şarkıyı bir daha duyamayacak olmak bir daha asla 15 yaşında olamayacağım gerçeği gibi kalbimi kırıyor!