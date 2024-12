Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen işletmelere ise 22 restoran dahil oldu. İzmir'den Birinci Kordon Balık Restoran, Gula Urla, Hus Şarapçılık, Kasap Fuat Çeşme, Ortaya Alaçatı ve Scappi, İstanbul'dan The Barn, Telezzüz, Apartıman Yeniköy, Herise İstanbul ve Lokanta by Divan, Muğla'dan ise Divia by Maksut Aşkar, Barbarossa, Karnas Vineyards, Kornel, Lucca By The Sea, Oi Filoi, Oro by Alfredo Russo, Mori, The Red Balloon Yalıkavak ve Mezra Yalıkavak tavsiye listesinde yer aldı. Böylece Michelin müfettişleri toplamda İstanbul’da 77, İzmir’de 23 ve Muğla’da 31 olmak üzere toplam 132 restoranı rehberin yeni seçkisine dahil etmiş oldu.