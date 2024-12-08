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Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu

Bu sene Michelin Türkiye 2025 seçkisinde 2 restoran daha yıldız aldı. İstanbul, İzmir ve Bodrum önemli restoranlarıyla dünyanın önde gelen gastronomi şehirleri arasına girdiler. Hem yerel lezzetlere hem de dünya mutfaklarının başarılı örneklerine ev sahipliği yapıyorlar.

Giriş: 08.12.2024 - 08:30 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:06
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu, Michelin Rehberi Türkiye 2025 seçkisi

Gastronomi sektörü için dünyanın en saygın ödülleri arasında gösterilen Michelin Yıldızı alanlar bu sene de belli oldu. Dünya'nın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi'ne dahil edilen Türk restoranları ve diğer sorularla ilgili toplam 11 soru cevap hazırladık

Michelin Türkiye ilk ne zaman yapıldı?

İstanbul'daki ilk Michelin Guide seçkisi 2022 yılında yapılmış ve 53 restoran listede yer almıştı. Aralarında 2 yıldız alan Fatih Tutak'ın Turk isimli restoranı da dahil toplam 5 restorana yıldız dağıtıldı.

Michelin Guide İstanbul
Michelin Guide İstanbul
Michelin Rehberi 2024 7 yıldız dağıttı
Michelin Rehberi 2024 7 yıldız dağıttı

Michelin neye yıldız veriyor?

Michelin yıldızı restoranlara veriliyor. Müfettişler sadece tabaktaki yemek ile ilgileniyor. Bir restoranın dekorasyonu, tarzı, servisi, mutfağın türü, resmiyet ya da samimiyet derecesinin ödül üzerinde hiçbir etkisi yok. Yıldızlar, kullanılan malzemelerin kalitesi, tatların uyumu, pişirme tekniklerinin ustalığı, şefin karakterinin restorana yansıması, menüde zaman içinde istikrarlı bir başarı gösterilmesi gibi unsurlar göz önüne alınarak restoranlara dağıtılıyor.

Şef işi bırakırsa yıldız otomatik olarak kalkıyor mu?

Yemekler her zaman aynı standartta olduğu sürece, yemeği kimin yaptığı önemli değil. Michelin yıldızı sadece restorana veriliyor. Tek bir şefe değil, bütün bir restorana veriliyor. Yemeklerin her zaman bir ekip işi olduğunu ifade eden müfettişler sadece o restorana tekrar tekrar gidiyor ve ne kadar iyi yemek yediklerine bakıyorlar. Lezzet bozulmadığı sürece, şefin işten ayrılması müfettiş üzerinde etkili değil.

Bu sene Michelin Rehberi Türkiye'de yıldız verildi mi?

Bu yıl 2 restorana daha bir Michelin Yıldızı aldı; İstanbul'daki Casa Lavanda ve İzmir'deki Narımor. 8 restoran Bib Gourmand ve 6 restoran Michelin Yeşil Yıldızı aldı. Aynı zamanda Michelin Rehberi 2023 ve 2024'te bir ve iki yıldız alan tüm restoranlar yıldızlarını bu yıl da muhafaza etti.

1, 2 ve 3 Michelin yıldızına sahip olmanın farkı nedir?

1 Michelin Yıldızı; çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta ve belirli bir istikrarda yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor. Restoran kendi kategorisinde çok iyi olarak kabul ediliyor. 2 Michelin Yıldızı; restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda takdim ediliyor. 3 Michelin Yıldızı; kariyerinin zirvesinde olan ve yemek pişirme yöntemi bir sanata dönüşen şeflerin yönettiği restoranlara layık görülüyor.

Türkiye'nin toplam kaç Michelin Yıldızlı restoranı oldu?

Türkiye'de Michelin yıldızlı restoran sayısı 14.

2023 ve 2024'te yıldız alan tüm restoranlar yıldızlarını bu yıl da muhafaza etti. 2 Michelin Yıldızı almaya hak kazanan tek restoran bu yıl da TURK Fatih Tutak oldu. Yıldızını koruyanlar ve bu sene yeni eklenen 2 restoranla beraber Türkiye'de toplam 14 restoran Michelin yıldızı almış oldu. 1 restoranda 2 yıldız, diğer 13 restoranda birer yıldız var.

TURK Fatih Tutak - İstanbul 2023

Neolokal - İstanbul 2023

Nicole - İstanbul 2023

Mikla - İstanbul 2023

Araka - İstanbul 2023

Arkestra -İstanbul 2024

Sankai by Nagaya - İstanbul 2024

OD Urla - İzmir 2024

Teruar Urla - İzmir 2024

Vino Locale - İzmir 2024

Kitchen Bodrum -Muğla 2024

Maçakızı - Muğla 2024

Casa Lavanda - İstanbul 2025

Narımor - İzmir 2025

Michelin yıldızı almış 12 Türk restoranı
Michelin yıldızı almış 12 Türk restoranı

Michelin Rehberinin bu seneki galibi Casa Lavanda nerede?

Bu senenin galibi hem bir Michelin yıldızı, hem de yeşil yıldız kazanan Casa Lavanda. Şef Emre Şen ve ekibinin mutfakta lezzetli reçeteler hazırladığı Casa Lavanda, sürdürülebilirlik konusundaki başarısı ile 1 Michelin yıldızı ve doğa dostu Michelin yeşil yıldızına layık görüldü. Casa Lavanda, İstanbul’a yaklaşık 40 km uzaklıkta Şile'de bulunuyor. Ekip, Şile'nin çiftçilerinden ve toplayıcılarından aldıkları ürünleri benzersiz bir gastronomik deneyime dönüştürüyorlar. Kullanılan sebzelerin %80'ini tamamen organik bir şekilde, kendi kompost ve gübreleriyle yetiştiriliyor.

Dünyada en fazla Michelin yıldızı olan şef hangisi?

Joël Robuchon. 32 Michelin yıldızıyla en çok yıldızlı şef rekorunu hala elinde tutan, yüzyılın şefi olarak anılan bir efsane. 51 yaşında, “bu meslek beni çıldırtacak sonunda” demiş, ailesiyle vakit geçirmek ve dünyayı gezmek için emekli olacağını açıklayarak gastronomi dünyasını şok etmiş. 2018'de vefatının ardından, kendisiyle uzun yıllar çalışmış yetenekli şefler, “Robuchon London” adı altında efsaneyi yaşatmaya devam ediyorlar. Londra’nın hem merkezi, hem de turistik bir bölgesi olan Mayfair’de yer alan La Deli Robuchon da kendisinden miras kalan bir şarküteri.

Dünyanın en fazla Michelin yıldızına sahip şefi unvanı Alain Ducasse'ye ait. Ünü önce Fransa'ya, ardından tüm dünyaya yayılan Alain Ducasse, kariyerinde öyle bir noktaya geliyor ki günümüzde 3 kıtada 20'den fazla restoranı ve toplam 21 Michelin yıldızı bulunan bir şef. Günümüzde "şeflerin şefi" lakabıyla anılan başarılı isim, açtığı restoranların en ince detaylarına kadar ilgilenmesiyle de takdirleri topluyor. Kendisinin restoranda kullanılacak sandalyelerin kolçaklarından tutun da menüdeki yazıların fontlarına kadar tüm detaylarla tek tek ilgilendiği söyleniyor. Fransa'da bir çiftlikte doğan büyüyen ve 16 yaşında bir restorana çırak olarak giren Ducasse'in neredeyse bir bakışta hangi meyve ve sebzenin lezzetli olup olmadığını anladığı dahi söyleniyor.

Bu sene Türkiye'de yeşil yıldız hangi restoranlara verildi?

Bu sene 6 restoran Michelin Yeşil Yıldız ile ödüllendirildi.

*İstanbul'da Casa Lavanda, The Barn, Telezzüz'e,

*Muğla'da Mezra Yalıkavak (Bodrum) ve Agora Pansiyon'a (Milas)

*İzmir'deki Asma Yaprağı adlı işletmeye takdim edildi.

Bib Gourmand restoran sayısı 27'ye yükseldi

Bu sene 9 restorana Bib Gourmand ödülü verildi. Gurmeler ve gezginler tarafından takdir edilen bir derecelendirme olan Bib Gourmand ödülüne de bu yıl Arka Ristorante Pizzeria, Ali Ocakbaşı, Aslında Meyhane, Tatbak, Araf İstanbul, Nazende Cadde, Beynel, Yeşil Yıldız ödüllü Asma Yaprağı ve Agora Pansiyon değer görüldü. Seçkiye yeni eklenen restoranlarla ve derecelerini bir yıl daha koruyan restoranlarla birlikte 2025 seçkisinde Bib Gourmand restoran sayısı İstanbul'da 14, İzmir'de 8, Muğla'da 5 olmak üzere toplam 27'ye yükseldi.

Bu sene Michelin rehberinde kaç restoranımız tavsiye edilenler listesine girdi?

Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen işletmelere ise 22 restoran dahil oldu. İzmir'den Birinci Kordon Balık Restoran, Gula Urla, Hus Şarapçılık, Kasap Fuat Çeşme, Ortaya Alaçatı ve Scappi, İstanbul'dan The Barn, Telezzüz, Apartıman Yeniköy, Herise İstanbul ve Lokanta by Divan, Muğla'dan ise Divia by Maksut Aşkar, Barbarossa, Karnas Vineyards, Kornel, Lucca By The Sea, Oi Filoi, Oro by Alfredo Russo, Mori, The Red Balloon Yalıkavak ve Mezra Yalıkavak tavsiye listesinde yer aldı. Böylece Michelin müfettişleri toplamda İstanbul’da 77, İzmir’de 23 ve Muğla’da 31 olmak üzere toplam 132 restoranı rehberin yeni seçkisine dahil etmiş oldu.

9 soruda Michelin Rehberi
9 soruda Michelin Rehberi
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Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
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Maçta goller var!
Sivasspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Li̇g'i̇n 15. haftasında li̇gi̇n yeni̇lgi̇si̇z li̇deri̇ Galatasaray, Net Global Si̇vasspor deplasmanına konuk oluyor. Galatasaray, oynadığı 13 karşılaşmada 11 gali̇bi̇yet ve 2 beraberli̇k elde etti̇. Sarı-Kırmızılıların 35 puanı bulunuyor. Ev sahi̇bi̇ Net Global Si̇vasspor ise li̇gi̇n geri̇de kalan bölümünde çıktığı 14 karşılaşmada 5 gali̇bi̇yet, 3 beraberli̇k, 6 da yeni̇lgi̇ yaşadı. Yiğidoların 18 puanı bulunuyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
İspanya'da gündem yine Arda Güler!
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, takımının Girona'yı 3-0 mağlup ettiği maçta fileleri havalandırarak bu sezonki ilk golünü attı. Karşılaşmanın ardından eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti ve İspanyol basını, 19 yaşındaki yıldız hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
13 yıllık Suriye iç savaşının dondurucuda geçen son 4 yılı, son 12 günde çözüldü ve Heyet Tahrir El Şam silahlı muhalif grubunun liderliğini yaptığı Esad karşıtı koalisyon, kısa süre içinde başkent Şam'ı ele geçirerek 53 yıllık Esad hanedanlığını bitirdi. Bugün HTŞ, başkent Şam dahil olmak üzere ülkedeki en büyük silahlı güçlerden biri. Peki HTŞ ile ilgili neler biliyoruz? Öne çıkan en kritik bilgi, örgütün kökeninin DEAŞ ve El Kaide oluşu ve örgütün 2016 yılında kabuk değiştirme kararı. HTŞ lideri Colani, tüm bu gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Geri dönüş yok, gelecek bizim" ifadelerini kullandı
Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından birçok yerde kutlama yapılmaya başlandı. Türkiye'de de İstanbul, Hatay, Kilis, Şanlıurfa gibi birçok ile sabah saatlerinde çok sayıda Suriyeli bir araya gelip kutlamalar gerçekleştirdi. Öte yandan Suriye'nin bayrağının da değiştiği ve eski bayrağın yerine muhalifleri temsil eden yeşil, beyaz ve siyah fon üzerinde 3 kırmızı yıldız olan bayrağın kullanılmaya başlandığı da ifade edildi
Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
Suriye'de 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş, bu sabah saatlerinde muhaliflerin başkent Şam'a girmesiyle sona erdi. 53 yıllık Esad rejiminin sona erdiği Suriye'de şu an Beşar Esad'ın nerede olduğu bilinmiyor. Londra'da göz hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldığı sırada ağabeyinin araba kazasında ölmesiyle yaşamı değişti. Beşar Esad, başlarda babasının halefi olarak yetiştirilmemişti ancak 2000'lerin başında Suriye Devlet Başkanı olarak koltuğa oturdu
Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın 2-2 berabere kaldığı maça Trabzonspor lehine verilen skandal penaltı kararı damga vurdu. Eski hakemler, yayıncı kuruluşta maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirirken, VAR incelemesi sonrası verilen penaltının çok yanlış bir karar olduğu yönünde birleşti. Enis Destan'ın 'oscarlık oyunculara taş çıkartan' hareketi futbolseverler tarafından da yoğun şekilde eleştirildi. Otoriteler, gündem olan düdük için maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u sert şekilde eleştirdi. Kasımpaşa'nın Enis Destan'ı TFF Etik Kurulu'na; skandal kararın başrolleri Zorbay Küçük ve Mustafa İlker Coşkun'u ise MHK'ya şikayet edeceği öğrenilirken Lacivert-Beyazlı kulüpten sert bir açıklama geldi.
Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
Darphane, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili çıkan haberlere ilişkin "Gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı nitelikteki iddiaların aksine, UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli şekilde ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilmektedir. Bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların aksine, UTTS'de kullanılan çiplerin üretimi, programlanması veya ithalatı konularında Kanada veya İsrail menşeli bir firma görev almamıştır" açıklamasında bulundu
"Kendini Roma'da sanıyor!"
Süper Lig'in 15. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi
Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
Genç müzisyenlerin müziğine kapımızı açtığımız programımız Z Frekansı'nın bu haftaki konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin en yaratıcı ve duru temsilcilerinden Selin Çıngır! "Günebakan", "Ellerinin İzi?" ve "Senin Rüyalarında" gibi teklilerle öne çıkan Selin Çıngır'la kendi müziğini, hikayesini ve dönemin müziğinin ruhunu konuştuk.
Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
Sabahları yataktan kalkmak çoğu kişi için bir mücadele olabilir, ancak başarılı insanların sırrı sabahlarını nasıl geçirdiklerinde saklıdır. Doğru alışkanlıklar ve etkili bir sabah rutiniyle, güne daha enerjik ve odaklanmış bir şekilde başlayabilirsiniz. İşte sabahlarınızı dönüştürecek birbirinden etkili öneriler!
"Peki kim üretecek"
Dünya nüfusunun büyük bir hızla yaşlanmasının, yakın gelecekte birçok soruna yol açacağından endişe ediliyor. Endişenin ana kaynağı ise "Peki o zaman kim üretimde bulunacak?"
Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
Bu sene Michelin Türkiye 2025 seçkisinde 2 restoran daha yıldız aldı. İstanbul, İzmir ve Bodrum önemli restoranlarıyla dünyanın önde gelen gastronomi şehirleri arasına girdiler. Hem yerel lezzetlere hem de dünya mutfaklarının başarılı örneklerine ev sahipliği yapıyorlar.