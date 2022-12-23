Michelin yıldızı almış 12 Türk restoranı Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemi olan Michelin Rehberi Türkiye'ye karşı oldukça cömert. Bu sene 7 restoran daha Michelin Yıldızı kazandı, Bib Gourmand'lara 16 restoran eklenerek 26'ya ulaştı, tavsiye listesindeki restoranların sayısı toplamda 74 oldu. Geçen sene ile beraber yıldızlı restoran sayımız 12 oldu.

Bir Michelin Yıldızı, çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta ve belirli bir istikrarda yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor. İki Michelin Yıldızı, restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda takdim ediliyor.

2022 yılında Michelin Rehberi İstanbul'da 4 restoranı (Mikla, Nicole, Araka, Neolokal) 1 yıldızla, TURK Fatih Tutak'ı 2 yıldızla ödüllendirmiş, yıldız kazanan tek kadın şef Araka'nın sahibi Zeynep Pınar Taşdemir olmuştu.

Bu sene 1 yıldız alan restoran sayısı 7; İstanbul'dan Arkestra ve Sankai by Nagaya; İzmir'den OD Urla, Teruar Urla, Vino Locale, Bodrum'dan da Kitchen ve İki Sandal. Böylelikle Türkiye genelinde geçen sene ile beraber toplam 12 restoran Michelin yıldızlı olmuş oldu.

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İşte yıldızlı ve ünlü 12 Türk restoranı

Arkestra (1 yıldız)

Etiler, Dilhayat Sokak No:28, Beşiktaş, Istanbul, 34337, Türkiye

Cenk Debensason İstanbul'da büyüdü, Fransa'da eğitim gördü, Amerika'da şef olarak çalıştı. Yemeklerinde de yolculuğunun izleri görülüyor. Çıtır derili, orta derecede pişmiş ördek göğsüne eşlik eden hafif şuruplu sosu Fransız mutfağı hakkındaki bilgisine dair şüpheye yer bırakmıyor. Ancak şefin yaratıcılığı sadece klasik tabaklarla yetinmesine izin vermiyor. Vintage esintili, 1960'lı yıllardan kalma şık lokantası Cenk Debensason'un kişiliyle oldukça uyumlu. Lezzetli bir içecek ve şefin en sevdiği müzik için yemekten önce veya sonra üst kattaki Müzik Odası'nı mutlaka ziyaret edin. Arkestra'yı ziyaret etmek kolay kolay unutamayacağınız bir deneyim.

Sankai by Nagaya (1 yıldız)

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Bebek, Cevdet Paşa Caddesi No:34, Istanbul, 34342, Türkiye

Japon geleneği ve teknik hassasiyet konusundaki ustalığı Düsseldorf'ta büyük beğeni toplamış olan Japon şef Yoshizumi Nagaya, İstanbul'da da işin hakkını veriyor. Hareketli Bebek semtinde aynı adı taşıyan şirin butik otelde açtığı şık Sankai'si, Boğaz'ın manzarası eşliğinde Japon özgünlüğünü Avrupa esintileriyle buluşturuyor. Dana yanakları çok düşük sıcaklıkta 48 saat boyunca şekerlenene ve yoğun tadı açığa çıkana kadar pişiriliyor, ardından fasulye, ponzu mayonezi, toz sirke ve susam ile servis ediliyor. Hiroko Shibata’nın Boğaz sularından gelen balıklarla titizlikle hazırladığı harika suşileri de tercih edebilirsiniz elbette.

OD Urla

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Rüstem Mahallesi, Süt Pınarı Mevkii, 2018/9 Sokak No:28, Urla, Izmir, 35430, Türkiye

Urla'da kıvrımlı bir yolun sonu sizi Osman Sezener'in dünyasına götürüyor. Ailesinden kalan konağa vardığınızda, zeytin ağaçları ile asmalardan oluşan manzara yerini etkileyici bir sebze bahçesine bırakıyor. Bahçeyi ziyaret etmek gibi konuk odalarından birinde gecelemek de mümkün. Nefes kesen doğal güzelliklerle çevrili kış bahçesinde şeflerin tutkusu ve enerjisi size de bulaşıyor. Kullandığı malzemelerin yaklaşık yarısını kendi bahçesinde yetiştiren restoran, diğer yarısını ise civardaki tedarikçilerden sağlıyor. Sezener Şef, yaklaşık 10 kilometre yarıçapında bir üretim ağıyla çalışıyor. Tıpkı açık ateşte pişirme tekniği gibi sürdürülebilirlik ve yerel kaynaklara bağlılık da restoranın kimliğinin bir parçası. Şef, malzemelerin doğal tat ve dokularını açığa çıkarmak için yemekleri kömür ateşinde pişiriyor. Mutfağı basit ve gösterişsiz, hatta bazen rustik sınırlarda dolaşsa da lezzetten asla ödün vermiyor.

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Teruar Urla

Kusçular Mahallesi, 8028. Sokak No:16, Urla, Izmir, 35437, Türkiye

Teruar Urla'yı ziyaretin kesinlikle sakinleştirici bir etkisi var. Gerek üzüm bağları arasındaki yolculuk gerekse taş binanın lüks atmosferi size bu hissi veriyor. Mutfak ekibinin çalışmasını gözleyebilir veya terasta muhteşem vadi manzarasını izleyebilirsiniz. Misafir odalarından birinde bir gece geçirebilir, Osman Serdaroğlu'nun zengin mutfağının tadını çıkartabilirsiniz. Sadeliğin gücüne inanan şefin yerel mutfağa getirdiği minimalist yaklaşım, önceki iş deneyiminin bir sonucu olarak İtalyan esintileriyle buluşmuş. Yemekleri her zaman sürprizlerle dolu. İster keçi peyniri kreması ve kurutulmuş yoğurt eşliğinde kızarmış kabak, ister “kuzu saltimbocca” şnitzeli olsun, her yemekle kendinizden geçeceğinize eminiz. Temel öğelerinden ödün vermeyen basit, yapmacıksız bir mutfak bu. Şef Serdaroğlu, sofranıza gelip vizyonunu ve yöresel ürünlere olan tutkusunu memnuniyetle paylaşıyor.

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Kitchen

Dirmil Mahallesi, Balyek Caddesi No:5A, Yalıkavak, Bodrum, 48400, Türkiye

Osman Sezener ve ekibi, Türk mutfağına benzersiz, uluslararası bir bakış katıyor. Yöresel ürünler ön planda ve her daim taze ve lezzetli olmaları garanti. Yemekler fazla alengirli olmamakla birlikte güçlü bir etki yaratıyorlar. Levrekler denizden yeni çıkmış gibi taze. Üzerindeki tereyağlı sos ise istiridye sosu ve otlu yağla zarifçe zenginleştirilmiş. Yanında ekşi mayalı ekmekle servis edildiği için tabağı silip süpürebilirsiniz.

Vino locale

Kuşçular Mahallesi, 8037. Sokak No:3, Urla, Izmir, 35430, Türkiye

Ozan ve Seray Kumbasar ürünleri bölgedeki üreticilerden mevsimine göre almayı tercih ediyor. Vino Locale'de malzemeler, şefin Tayland ve İtalya'ya olan sevgisini ele veren ince ayrıntılarla dolu. İtalyan sevgisi restoranın dekorasyonunda açıkça görülüyor. Duvarları süsleyen sanat eserleri, canlı atmosfer ve romantik teras, mekânın unutulmaz cazibesine katkıda bulunuyor. Unutulmaz bir yemek deneyimine hazır olun.

İki Sandal

Kumbahçe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:183-1, Bodrum, 48400, Türkiye

Keyifli anların bulaşıcı olduğu bu şirin meyhane es geçilmemesi gereken mekanlardan. Geniş çeşitliliğe sahip soğuk ve sıcak mezelerin bazıları asırlık tariflere dayanıyor. Örneğin, toprak kapta 10 gün boyunca ot ve baharatlarla dinlendirilmiş levrek veya hafif baharatlı mercimek dolması. Veya yoğun lezzetiyle ağızda eriyen kuzu eti... Dikkat olmazsanız menüdeki her şeyi sipariş edebilirsiniz!

TURK Fatih Tutak (2 yıldız)

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Avrupa Yakası’nda Şişli Bomonti semtinde yer alan TURK Fatih Tutak, tipik Türk lezzetlerini tatmak isteyen gurmeler için şef Fatih Tutak'ın ustalıkla yeniden yorumladığı modern ve sofistike bir seçim sunuyor. Uluslararası kariyerinde dünya mutfağından seçkin isimlerle omuz omuza çalışan bu yetenekli profesyonel, 2019 yılında Türkiye'ye döndü ve fine-dining restoranını açtı. Şefin imzası olan leziz, asidik ve tütsülenmiş notalar içeren mutfak oldukça samimi, titiz ve daha da önemlisi şefin bölgesine ve köklerine olan düşkünlüğünü MICHELIN REHBERİ ifade ediyor. Annesine ithafen hazırladığı meşhur mantı, tıpkı açık mutfakta yapılan tatlı servisi gibi ikonik hale gelmiş durumda.

Araka (1 yıldız)

İstanbul mutfak çeşitliliğinin mükemmelliğini yansıtan, aynı zamanda da yerel ürün ve lezzetlere olan bağlılığını koparmayan 4 restoran, Bir MICHELIN yıldızı ile ödüllendirildi. Yeniköy’de bulunan Araka, şehrin koşuşturmacasından uzakta sakin bir ortam sunuyor. Menüde mevsim sebzeleri ve şifalı otlara ağırlık veren şef Zeynep Pınar Taşdemir, son derece kişisel ve cesur bir mutfak yaratmış durumda. Acılı, ekşili ve baharatlı tatlar, zahter ile tatlandırılmış, marine edilmiş sebzeler ve baharatlı sosta ılık zeytinlerle servis edilen balkabağı püresi gibi harika bir şekilde dengeleniyor ve birleşiyor.

Mikla (1 yıldız)

Beyoğlu Pera’daki Mikla, Anadolu geleneklerini yenilikçi bir dokunuşla ele alıyor. Türk ürünlerinin tüm zenginliğini ve çeşitliliğini kutlayan kreasyonlar, bir lezzet patlaması sunuyor. Hafifçe haşlanmış ve ardından ızgara yapılmış ahtapot, semizotu ve elma sirkeli yeşil fasulye turşusu salatası MICHELIN Rehberi müfettişlerinin bağenisini kazanan tabakların sadece birer örneğidir.

Neolokal (1 yıldız)

Salt Galata'da bulunan Neolokal, tipik bir Anadolu repertuarına da hizmet ediyor. Cesur teknikler ve mutfaktaki yenilikler, tıpkı bulgurdan ve lezzetli bir tavuk hazırlığından yapılmış hafif baharatlı bir 'cupcake' ve yanında zengin kremalı velouté ve patates gevreği ile süslenmiş gövdeli bir tavuk dömi glas gibi gelenek ve modernite arasında kalıcı bir köprü olması amaçlanan yemekler sunuyor.

Nicole (1 yıldız)

Son olarak, Beyoğlu Tomtom’daki Nicole, geleneksel Türk tariflerinin Orta Doğu baharatlarıyla buluştuğu incelikli bir mutfak sunuyor. Kariyerine Bodrum'da başlayan Şef Serkan Aksoy, ürünlerinin kökenine özellikle dikkat ediyor ve etik bir yerel üreticiler ağı ile çalışmayı sürdürüyor. Füme yoğurt ve üzüm suyu ile vurgulanmış yumuşak kuzu eti ile servis edilen dolmaları, Michelin Rehberi ekiplerini tam anlamıyla büyüledi.