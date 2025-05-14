Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü (yarın) Gaziantep'te kozlarını paylaşacak. Dev final öncesi iki takımın teknik direktörleri Fatih Tekke ve Okan Buruk, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Taraftarlarımızı mutlu etmemiz lazım. Onlara bir özür borcumuz var. Ne kadar zor olursa olsun Avrupa'ya gitmemiz lazım. Biz kupayı çok istiyoruz" derken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, "Bu hafta 2 kupayı birden alma durumumuz var. O yüzden gereken mücadeleyi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.