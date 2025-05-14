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Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından kareler...

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali başladı! Festival yönetiminin, bu yıl 'şeffaf' ve 'çıplak'lık içeren elbiselere kesin bir yasak getirmesiyle kırmızı halıda daha sofistike tercihler vardı. Irina Shayk, Bella Hadid gibi isimler sade kıyafetlerle boy gösterdi

Giriş: 14.05.2025 - 10:09 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:21
Habertürk
Haberler Stil Yasağa uydular! 2025 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler...
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Cannes Film Festivali, dün öğleden sonra Fransa'nın güneyinde resmen başladı. Her zamanki gibi, festivalle birlikte kırmızı halı seremonisi de geldi.

Leonardo DiCaprio ve Juliette Binoche

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Palais des Festivals et des Congrès'nin ikonik merdivenleri, bir kez daha sinematik ihtişamın podyumuna dönüştü. Bella Hadid, Halle Berry gibi uluslararası film yıldızları ve ünlüler, Fransız Rivierası'na moda şovlarını da taşıdı.

Bella Hadid

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Bu yıl kırmızı halının kadınları, 'şaşırtıcılık' yerine zarafeti tercih etti. Çünkü Cannes Film Festivali, bu yıl festivalin önüne geçmesi sebebiyle 'şeffaf' ve 'çıplak'lık içeren elbiselere kesin bir yasak getirdi.

Bella Hadid

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Bu kuralın festivalden sadece 24 saat önce açıklandığını düşünürsek, stilistlerin büyük bir şok geçirdiği tahmin edilebilir. Peki bu yasağın sonucu ne oldu?

Alessandra Ambrosio

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Modern dokunuşlarla eski Hollywood ihtişamını yansıtan, rafine ve sofistike elbiselerden oluşan bir görünüm geçidi...

Bella Hadid

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Örneğin, şeffaf elbiselere yabancı olmayan Irina Shayk, festivalin ilk gününde Armani Privé imzalı, hacimli etekli bir elbiseyle boy gösterdi.

Irina Shayk

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Halle Berry gibi bazı isimler planladıkları kıyafetleri değiştirmek zorunda kaldı.

Halle Berry

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Bazıları ise sınırları zorlamayı başardı; örneğin Bella Hadid. Ünlü model, Saint Laurent imzalı sade ama etkileyici bir elbise tercih ederken, saçlarında yaptığı değişiklikle de dikkat çekti.

Bella Hadid

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İnternet ünlüsü Aliia Roz, farklı millet ve etnik kökenlerden kadınların sanat eserlerini taşıyan, el boyaması bir elbise giydi. Birliği ve gücü simgeleyen elbisenin üzerinde barışı simgeleyen bir güvercin var. Kıyafet Cannes Film Festivali logosuyla tamamlanmış.

Aliia Roz

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Cannes Film Festivali yetkilileri, organizasyonun başlamasına saatler kala kırmızı halıda 'çıplaklığa' yasak getirmişti. Festival yetkilileri, bu kuralın aslında uzun süredir geçerli olduğunu ve şimdi sadece açıkça belirtildiğini ifade etmişti. Ayrıca, büyük kuyruklu ve hacimli kıyafetlerin de misafir akışını ve oturma düzenini zorlaştırdığı için kabul edilmeyeceği duyurulmuştu.

Heidi Klum

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İşte 2025 Cannes Film Festivali'nin kırmızı halı görünümlerinden bazıları...

Eva Longoria

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Flora Dai

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Shanina Shaik

14

Wan QianHu

15

Farhana Bodi

16

Nassib Njeim

17

Quentin Tarantino ve Daniella Pick

18

Isabeli Fontana

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Julia Gardner

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