Tom Cruise'un 'Görevimiz Tehlike'si Cannes kırmızı halısından böyle geçti

İtfaiyeciden çelişkili ifade! "Ölüm gibi bir şey olacak"

Aydın'da Fatma Gezgin ve 2 çocuğunun yangında yaşamını yitirmesinin ardından kundaklama şüphesiyle Gezgin'in boşanma aşamasında itfaiye personeli olan eşi Turgay Gezgin tutuklanmıştı. İtfaiye personeli Turgay Gezgin ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan nişanlısı F.T.'nin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Gezgin'in olaydan önce nişanlısına 'İçime kötü şeyler doğuyor, deprem, ölüm gibi bir şey olacak, bu bana koyacak' dediği ortaya çıktı