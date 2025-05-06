2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
ABD Michigan'da sevilen bir kitapçının kitaplarını yeni dükkanına taşımasına yardımcı olmak için 300 kişi biraraya geldi ve toplumdaki dayanışmanın güzel bir örneği olarak elden ele kitapları iki sokak ötedeki yeni mekana taşıdılar. Bir zamanlar İstiklal'de Robinson Crusoe Kitabevi de bu şekilde taşınmıştı.
ABD Michigan'da iki alt sokağa taşınmak zorunda kalan bir kitaevi, Serendipity Books, taşınma konusunda komşularından yardım isteyince, 9 binden fazla sayıda kitap 300 kişilik insan zinciri tarafından elden ele 2 saatte yeni mekanına taşınmış.
Müthiş hareket. Neyseki yeni bir hareket değil. Ama insana iyi geliyor. Ülkemiz de dahil olmak üzere, bu elden ele insan zinciriyle kitap taşıma hareketinin dünyada pek çok örneği var. Dayanışmanın en güzel hali olduğu için insan görünce kayıtsız kalamıyor.
2014'te Robinson Crusoe Kitabevi böyle taşınmıştı
Bir zamanlar İstiklal Caddesi 389 numarada 20 yıla yakın bir süre faaliyet gösteren Robinson Kitabevi, yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle Salt Beyoğlu’nun 4. katına taşınırken aynı bu şekilde taşınmıştı. Twitter hesabından yaptığı “Elden ele'ye bekliyoruz..." çağrısına cevap veren yüzlerce insan 15 Haziran 2014 pazar günü sabah tüm kitapları “elden ele” vererek dükkanı yeni yerine taşımıştı.
Belçika Gent'de benzer iş
Yine benzer bir şekilde 2017 yılında Belçika'nın Gent şehrinde bir kitapçı, 1200 kişilik insan zincirinden oluşan gönüllülerce, yeni dükkana 250 metrelik mesafeyi kat etmek için elden ele yöntemini kullandı. Büyük bir kitapçıda bulunan tüm kitaplar nakliye olmadan nasıl taşınır? İşte nasıl yapılacağı...
9100 kitap tek tek taşındı
Gelelim Michigan'daki kitapçı konusuna.
ABD Michigan'da küçük bir gönüllü topluluğu, sevilen bir kitapçının kitaplarını yeni dükkanına taşımasına yardımcı olmak için bir araya geldi. 9100 kitap teker teker bir blok ötedeki yeni dükkana bu şekilde taşındı. İnsanlar kaldırım boyunca iki sıra halinde durarak Serendipity Books'un eski mekanındaki her bir kitabı doğrudan yeni binadaki raflara taşıdı.
Mağazanın sahibi Michelle Tuplin: Taşınacağımızı sosyal medya aracılığıyla duyurduk. Kitapları taşımanın değişik bir yolunu denemek istedik ama aslında amaç biraz farklıydı. Bu şekilde taşınırsak, büyük bir dayanışmanın küçük bir parçası olan herkesin mutlu olacağını düşündük. Bir yandan sohbet muhabbet gırla giderken bir yandan da insanlar, ellerindeki kitaplar gelip geçerken 'bunu okumamıştım' dedi ya da 'bu iyi bir kitap' diye birbirlerine tavsiyede bulundu, dedi.
Tuplin olayın kasabada çok ses getirdiğini, çok fazla insanın yardım etmek istediğini söylüyor. 2 saatten az bir sürede tüm kitaplar taşınmış. Tuplin, bu sürenin, binlerce kitabın kutulanması ve açılması için bir nakliye şirketi kiralamaktan çok daha kısa bir süre olduğunu belirtiyor. Hatta ekip kitapları alfabetik sıraya göre raflara geri yerleştirmiş.