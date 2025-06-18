Uçakta en güvenli koltuk hangisi?

Tüylerinizi diken diken eden türden bir tesadüf

Ancak bu, 11A numaralı koltuğun tarihteki ilk mucizesi değil.

11A!

İki farklı talihsiz uçuş, 27 yıl arayla, iki farklı kurtulan ve bunların tek ortak noktası: 11A numaralı koltuk.

Kaderin garip bir cilvesi mi diyelim? Mantıkla açıklanamayan ama benzer hikayeye sahip 2 farklı kaza mı diyelim? Bu ürpetici tesadüf de ne böyle? Oturduğunuz koltuk gerçekten önemli mi?

Loychusak paylaşımını yaptıktan sonra, hikaye viral oldu ve internette yorum yapanlar, 11A koltuğunun diğer koltuklardan daha güvenli olmasını sağlayan bir şey olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Bazı koltuklar daha mı güvenli?

Uçak üreticileri hayır diyor.

Havacılık ve afet uzmanlarının genel görüşü tüm kazaların benzersiz olduğu ve hayatta kalma şansını artırabilecek bir dizi rastgele faktör olduğu yönünde. Dolayısıyla, bu daha çok tüm bu değişkenlerin bir araya gelmesiyle ilgili. Uzmanlar, her kaza farklıdır ve koltuk konumuna göre hayatta kalma olasılığını tahmin etmek imkansızdır diyor.

Ayrıca, 11A koltuğu, uçağın konfigürasyonuna bağlı olarak farklı uçaklarda farklı yerlerde bulunur. Ramesh'in kazasında, The Boeing 787 Dreamliner'daki 11A koltuğu, ekonomi sınıfının ilk sırasında ve acil çıkış kapısının hemen arkasında.

Loychusak'un Facebook'ta paylaştığı koltuk planı grafiğine göre, Airbus A310'daki 11A koltuğu acil çıkışın birkaç sıra önünde.

Yani 11A mucizesi bir efsane.

Peki nerede oturmalısınız?