Azurmendi Restoran - İspanya

İspanya'nın Larrabetzu şehrindeki Azurmendi, dünyanın en iyi restoranlarından biri olarak gösteriliyor. Şef Eneko Atxa'nın, her misafirine benzersiz bir deneyim sunma vizyonu ile ilerleyen bu restoranın hem yemekleri hem de ortamı dört dörtlük. Geniş teras bahçesinde ağırlanan konuklar taze sebze ve meyvelerle yapılan başlangıç menüsünün yemeklerinin tadını çıkarıyor. Başlangıcın ardından konuklar mutfağın bulunduğu seraya alınıyor ve atıştırmalıklarla bu eşsiz deneyimi sürdürüyorlar. Restoranın en popüler yemeklerinden biri pamukla yapılan özel bir tarif. Son olarak ana yemeğin tadını çıkarmaya sıra geliyor. Michelin'in en yüksek yıldızını alan Azurmendi, çevre dostu ve benzersiz bir menüye sahip.

İki kişilik bir yemek yaklaşık olarak 2000 TL hesap getiriyor, salataları ise özellikle tavsiye ediliyor.

Tapas'ları ile adını duyuran İspanya; Madrid, Barcelona ve Valencia gibi bilinen şehirlerindeki 1253 Michelin yıldızlı restoranıyla sadece tapas ile sınırlı kalmadığını tüm dünyaya ispatlıyor. Özellikle 3 Michelin yıldızı almaya hak kazanan 11 restoranıyla İspanya mutfağı, gastronomi dünyasının yıldızı olmaya devam ediyor.