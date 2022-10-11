HT Gastro
Keşfet

Michelin Rehberi İstanbul 2023

İstanbul'daki ilk Michelin Guide seçkisinde 53 restoran yer aldı. Mikla, Nicole, Araka, Neolokal 1 yıldız, Fatih Tutak 2 yıldızla ödüllendirildi.

Giriş: 11.10.2022 - 19:13 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:58
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Keşfet Michelin Rehberi İstanbul Türkiye 2023 seçkisi

Türkiye'de merakla beklenen ve ilk kez duyurulan Michelin Guide İstanbul'un 2023 restoranları Oylum Talu'nun sunuculuğunda Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde özel bir ödül töreniyle açıklandı.

Dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemi olan ve lüks restoranlara yıldız veren Michelin Guide, İstanbul’u 38. destinasyon olarak listesine aldıktan sonra yıldız almak için başvuranları değerlendirdi.

Bugün bu değerlendirme sonucunda seçilen 53 restoran bir ödül töreniyle açıklandı. Her zaman yerel mutfakları ve yetenekli profesyonelleri öne çıkaran ve dünya çapında mükemmel yeme içme deneyimlerini araştıran Michelin Guide, İstanbul seçkisiyle, yemek sevgisinin geleneksel bir öğe olduğu İstanbul'daki gastronomi deneyimini dünyaya tanıtmaya katkıda bulunacak.

"Başarıyı kutlamak için bir aradayız"
"Başarıyı kutlamak için bir aradayız"

Baltimore'daki "Dede" isimli restoranında sunduğu Türk yemekleri konseptiyle geçtiğimiz senelerde yıldız toplayan Ahmet Dede sosyal medyadan arkadaşlarına başarılar diledi ve sonuç için sabırsızlandığını söyledi.

Gecenin sonunda 5 restoran yıldız aldı. 4 restoran (Mikla, Nicole, Araka, Neolokal) 1 yıldız, Fatih Tutak 2 yıldızla ödüllendirildi.

Yıldız kazanan tek kadın şef Araka'nın sahibi Zeynep Pınar Taşdemir oldu. Kadın olarak nasıl “mutfağın şefi” olabildiğini anlattığı Aşçının kadını erkeği olmasa mı artık? başlıklı Zeynep Pınar Taşdemir yazısını HTGastro'da okumak için tıklayın.

10 restoran big gourmand* ödülü kazanırken, Neolokal sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü yaklaşımından dolayı kırmızı yıldızına bir de green star (yeşil yıldız) ekledi.

Bunların dışında 38 restoran daha tavsiye edildi.

Avrupa Yakası’nda Şişli Bomonti semtinde yer alan TURK Fatih Tutak, tipik Türk lezzetlerini tatmak isteyen gurmeler için şef Fatih Tutak'ın ustalıkla yeniden yorumladığı modern ve sofistike bir seçim sunuyor. Uluslararası kariyerinde dünya mutfağından seçkin isimlerle omuz omuza çalışan bu yetenekli profesyonel, 2019 yılında Türkiye'ye döndü ve fine-dining restoranını açtı. Şefin imzası olan leziz, asidik ve tütsülenmiş notalar içeren mutfak oldukça samimi, titiz ve daha da önemlisi şefin bölgesine ve köklerine olan düşkünlüğünü MICHELIN REHBERİ ifade ediyor. Annesine ithafen hazırladığı meşhur mantı, tıpkı açık mutfakta yapılan tatlı servisi gibi ikonik hale gelmiş durumda.

İstanbul mutfak çeşitliliğinin mükemmelliğini yansıtan, aynı zamanda da yerel ürün ve lezzetlere olan bağlılığını koparmayan 4 restoran, Bir MICHELIN yıldızı ile ödüllendirildi. Yeniköy’de bulunan Araka, şehrin koşuşturmacasından uzakta sakin bir ortam sunuyor. Menüde mevsim sebzeleri ve şifalı otlara ağırlık veren şef Zeynep Pınar Taşdemir, son derece kişisel ve cesur bir mutfak yaratmış durumda. Acılı, ekşili ve baharatlı tatlar, zahter ile tatlandırılmış, marine edilmiş sebzeler ve baharatlı sosta ılık zeytinlerle servis edilen balkabağı püresi gibi harika bir şekilde dengeleniyor

ve birleşiyor.

Beyoğlu Pera’daki Mikla, Anadolu geleneklerini yenilikçi bir dokunuşla ele alıyor. Türk ürünlerinin tüm zenginliğini ve çeşitliliğini kutlayan kreasyonlar, bir lezzet patlaması sunuyor. Hafifçe haşlanmış ve ardından ızgara yapılmış ahtapot, semizotu ve elma sirkeli yeşil fasulye turşusu salatası MICHELIN Rehberi müfettişlerinin bağenisini kazanan tabakların sadece birer örneğidir.

Salt Galata'da bulunan Neolokal, tipik bir Anadolu repertuarına da hizmet ediyor. Cesur teknikler ve mutfaktaki yenilikler, tıpkı bulgurdan ve lezzetli bir tavuk hazırlığından yapılmış hafif baharatlı bir 'cupcake' ve yanında zengin kremalı velouté ve patates gevreği ile süslenmiş gövdeli bir tavuk dömi glas gibi gelenek ve modernite arasında kalıcı bir köprü olması amaçlanan yemekler sunuyor.

Son olarak, Beyoğlu Tomtom’daki Nicole, geleneksel Türk tariflerinin Orta Doğu baharatlarıyla buluştuğu incelikli bir mutfak sunuyor. Kariyerine Bodrum'da başlayan Şef Serkan Aksoy, ürünlerinin kökenine özellikle dikkat ediyor ve etik bir yerel üreticiler ağı ile çalışmayı sürdürüyor. Füme yoğurt ve üzüm suyu ile vurgulanmış yumuşak kuzu eti ile servis edilen dolmaları, Michelin Rehberi ekiplerini tam anlamıyla büyüledi.

Daha sürdürülebilir bir gastronomi anlayışına sahip restoranları seçimlerinde vurgulamayı amaçlayan MICHELIN Rehberi, 2020 yılında yeni bir ödül açıkladı: MICHELIN Yeşil Yıldız. Neolokal, çevre dostu ve etik yaklaşımları sayesinde bu prestijli ödüle layık görüldü. Bu restoranda özenle seçilen üreticilerin yanı sıra şef Maksut Aşkar ve ekibi, bazıları kaybolma tehlikesi altında olan Türk mutfak mirasını korumaya ve tanıtmaya oldukça kararlı.

MICHELIN Rehberi kullanıcıları arasında özellikle popüler bir ayrım olan Bib Gourmand, makul fiyatlarla harika yemekler sunan restoranları öne çıkarıyor. İstanbul’da toplamda 10 mekan, sundukları mükemmel fiyat-performans dengesi açısından ödüllendirildi.

Geleneksel Türk mutfağını sevenler, Mısır Çarşısı'nın hemen yukarısında bulunan ve muhteşem mavi seramik dekorlarla süslenmiş Pandeli'ye mutlaka gitmeli.

Popüler Karaköy Lokantası, mükemmel bir şekilde hazırlanmış mezeleri ve olağanüstü fiyat-kalite dengesine sahip menüsüyle müfettişlerin beğenisini kazandı.

Alaf biraz daha modaya uygun bir ambiyansa sahip. Şef Deniz tarafından hazırlanan muhteşem yemekler, birçok etkiyi barındırıyor ve sunulan kokteyl çeşitlerini mükemmel bir şekilde tamamlıyor.

Şef Volkan Türe tarafından işletilen Aheste, Türk spesiyalitelerinin yanı sıra vejetaryen yemekleri de dahil olmak üzere birkaç orijinal kreasyonun tadına bakabileceğiniz daha romantik bir atmosfere sahiptir.

Yenilik tutkunları Karaköy’deki Tershane'yi kaçırmamalı. Momento Oteli’nin sekizinci katında yer alan restoran, şehrin tarihi silüetinin nefes kesen manzarasının yanı sıra cömert bir mutfak, leziz tatlar, kaliteli mezeler ve iyi kalitede pişirilmiş et sunuyor.

Giritli’nin tek özelliği sadece yaz aylarında açık olan muhteşem terası değil. Bunun yanında cömert meze menüsü mükemmel ve geleneksel klasikleri daha yenilikçi kreasyonlarla sade bir şekilde birleştiriyor.

Anadolu yakasında Küçükyalı semtinde bulunan Calipso, huzur ve sükunet arayan İstanbulluları cezbeden mükemmel bir balık ve deniz ürünleri restoranıdır. Mezeler tıpkı hoş kokulu salataları gibi oldukça lezzetli. Ama tabii ki, gösterinin asıl kahramanları hassasiyet ve maharetle pişirilen taze balık ve deniz ürünleridir.

Popüler Çukurcuma semtinin kalbinde yer alan Cuma, Akdeniz ve dünya mutfağından ilham alan tabaklar sunuyor. Burada en iyi mevsimlik ürünler tapas, ceviche, pizza, sofistike makarna tabakları ve daha fazlası olarak masaya geliyor.

SADE Beş Denizler Mutfağı’nda yemek severler atıştırmalıklar ve çok daha fazlasını test edebilir. Anadolu mutfağı burada acılı dil de dahil olmak üzere incelikle hazırlanmış spesiyalitelerle sergileniyor.

Son olarak, Aman da Bravo tipik bir Türk modern bistronomi vizyonu sunuyor. Yerel kaynaklı ürünler, lezzetli, samimi ve sade tabaklarla buluşuyor. Şef ayrıca tabaklara egzotik dokunuşlar eklemeyi de oldukça seviyor

TURK Fatih Tutak (2 kırmızı yıldız)

Spago

Glens

St. Regis Brasserie

SADE Beş Denizler Mutfağı (big gourmand)

Tatbak

1924 İstanbul

Atölye

Nobu

Çok Çok Thai

Cuma (big gourmand)

Topaz

Mikla (1 kırmızı yıldız)

Kubbeli Lounge

Nicole (1 kırmızı yıldız)

Yeni Lokanta

Eleos Beyoğlu

Sofyalı 9

Aheste (big gourmand)

Mürver

Karaköy Lokantası (big gourmand)

Octo

Neolokal (1 kırmızı yıldız + 1 yeşil yıldız)

Aila

Tershane (big gourmand)

AQUA

Pandeli (big gourmand)

Tugra

OCAK

Feriye

Banyan

Lokanta 1741

Matbah

Deraliye

Khorasani

Şans

Park Fora

Giritli (big gourmand)

29

Sunset Grill & Bar

İnari Omakase Kuruçeşme

Alaf (big gourmand)

Aman da Bravo (big gourmand)

Kiss the frog

Rumelihisarı İskele

Zuma

Araka (1 kırmızı yıldız)

Azur

Kıyı

Seraf

Calipso (big gourmand)

Beyti

Balıkçı Kahraman

53 restoranla ilgili detaylı bilgiyi Michelin Guide'in kendi sitesinden inceleyebilirsiniz.

*Big Gourmand: Uygun fiyatlı

Canlı yayın için videoyu çalıştırın

Michelin Guide sitesinden yapılan açıklama şöyle:

15 milyonu aşan nüfusuyla, iki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul, dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan kültürlerin bir karışımı. Bu stratejik konumuna bağlı olarak İstanbul'daki gastronomi sahnesinin kökleri, mutfak geleneklerine dayanarak yüzyıllar boyunca sürekli olarak kendini geliştirmiş. Dolma, meze ve salataların inanılmaz çeşitliliğiyle, bitki bazlı tarifleri, taze ve kuru meyvelerin yer aldığı sayısız tatlıyla, balık ve en kaliteli etleri onurlandıran tarifleriyle İstanbul gastronomi sahnesinin en özel yerine sahip.

İstanbul, bu mutfak mirasına sadık kalmasının yanı sıra, gurmelere cesur, yenilikçi, yetenekli yerli yabancı şeflerin yaratıcı tariflerini tatma imkanı veriyor. Yemek tutkunlarının Sultanahmet ve Pera'nın şirin sokaklarında veya hareketli Karaköy, Moda ve Cihangir semtlerinde deneyebilecekleri bu çeşitler, İstanbul'un yemek yemeyi gerçek bir yaşam biçimine dönüştürdüğünü hatırlatıyor.

Michelin Rehberi ilk olarak 1900 yılında Fransa'da yayınlandı. Andre Michelin ve Edouard Michelin kardeşler bu rehberi, o sırada Fransa'da sadece 2200 tane olan araba sayısını artırmak, arabanın hayatı kolaylaştıran bir ulaşım aracı olduğunu daha fazla insana duyurmak için yayınladılar.

399 sayfa yayınlanan ilk rehber, benzinin eczanelerde litrelik kaplarda satıldığı o dönemin Fransız kasabaları ve şehirleri arasında araba ile gezinti için gereken tüm bilgileri içeriyordu. Rehberde 33 sayfa lastikler hakkında bilgi vardı. Kalanında otellere bağlı restoranlar, düzinelerce kasaba hakkında bilgi ve harita vardı.

Lastik şirketi büyüdükçe rehber de büyüdü. 1920 yılında ücretli oldu. Rehber iyice popüler hale gelince kardeşler, restoranları gizlice ziyaret eden gıda müfettişlerini maaşa bağladı ve derecelendirme sistemine geçmeye karar verdi. 1926'da tek yıldız sistemine, 1931'de mevcut üç yıldız sistemine geçildi. Üç yıldız ilk olarak 1933 baskısında verildi. Bir yıldız "yüksek kalitede yemekler sunan, uğramaya değer" anlamına, iki yıldız "rotanızı değiştirmeye değecek derecede mükemmel bir yemek" anlamına ve üç yıldız “özel bir yolculuğa değecek kadar olağanüstü bir mutfak” anlamına geliyordu. Rehberin popularitesi o kadar arttı ki restoranlar bir anda kendilerini birbirleriyle rekabet ederken buldular.

Michelin Rehberi’ne girmeye hak kazanan restoranlar, kimliği gizli tutulan müfettişler tarafından belirleniyor. Müfettişler, kimsenin haberi olmadan tıpkı bir müşteri gibi restoranlara ziyarette buluyor. Michelin’in üst düzey yöneticileri bile bu müfettişlerin kimliği hakkında bilgi sahibi değil. Müfettişler bağımsız olarak şehrin en iyi restoranlarını 5 kritere göre değerlendiriyor. Bunlar ürünlerin kalitesi, pişirme tekniklerine hakimiyet, lezzetlerin uyumu, şefin mutfağındaki karakteri ile menü ve müfettişlerin ziyareti arasındaki tutarlılık olarak sıralanıyor.

Dünya yemek sektörünün en prestijli listelerinden biri olan Michelin yıldızı, uzman bir jüri tarafından en iyi restoranları belirlemek için kullanılan kıstasların en ünlüsüdür. En saygın restoran ve şeflerin sahip olabildiği Michelin yıldızı, 100 yıldan uzun bir süredir Avrupa’daki ve dünyadaki en başarılı yemek servislerini ölçümlemek için kullanılıyor.

Bir yıldız “Alanında çok iyi bir restoran”, İki yıldız “Öyle mükemmel bir yemek ki kesinlikle rotanızı değiştirmenize değecek” anlamına gelirken üç yıldız “Fevkalade bir mutfak, özel bir yolculuğa değer” anlamını taşıyor. Yıldız şeflere değil, mekanlara veriliyor, sadece yemekler değil servisten temizlik kurallarına kadar her detay puanlamayı etkiliyor.

Michelin yıldızına sahip olmak, yemek sektöründeki en büyük başarılardan biri olarak kabul ediliyor ve dünyanın dört bir yanında prestij anlamına geliyor.

En çok Michelin yıldızlı ülke hangisi?

2020 yılı verilerine göre en fazla Michelin yıldızına sahip restoranların bulunduğu ülkeler sıralamasında Fransa başı çekiyor. Japonya, İtalya, Almanya ve ABD ilk beşte yer alan diğer ülkeler.

Dünyada Michelin Yıldızı alan Türk var mı?

Türkiye’de Michelin yıldızlı restoran yok. Ancak yurt dışında mekanıyla Michelin Yıldızı alan 3 Türk şef var: Biri, Hamburg’daki Le Canard Nouveau restoranıyla yıldız alan ama sonra Münih’te ‘Pageou’ adlı restoranı kuran şef Ali Güngörmüş, diğeri engelli çalışanları ile takdir toplayan Serkan Güzelçoban, ve son olarak Baltimore'daki Dede isimli restoranında sunduğu Türk yemekleri konseptiyle yıldızları toplayan Ahmet Dede...

Michelin yıldızına sahip en iyi 16 restoran

Michelin yıldızına sahip en iyi 16 listemizdeki tüm restoranlarda servis mükemmel, tüm yemekler aşırı lezzetli, atmosfer olağanüstü ve misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyorlar. Öyle ki, dünyanın en pahalı restoranlarından biri olan New York'taki 3 Michelin yıldızlı Masa isimli suşi restoranı, rezervasyon sırasında müşterilerden kişi başına 250 dolar depozito alıyor. Rezervasyonun iptal edilmesi halinde depozito yanıyor. Tüm bu şartlara rağmen rezervasyonlar oldukça dolu.

Michelin yıldızlı 16 restoran

Azurmendi Restoran - İspanya

İspanya'nın Larrabetzu şehrindeki Azurmendi, dünyanın en iyi restoranlarından biri olarak gösteriliyor. Şef Eneko Atxa'nın, her misafirine benzersiz bir deneyim sunma vizyonu ile ilerleyen bu restoranın hem yemekleri hem de ortamı dört dörtlük. Geniş teras bahçesinde ağırlanan konuklar taze sebze ve meyvelerle yapılan başlangıç menüsünün yemeklerinin tadını çıkarıyor. Başlangıcın ardından konuklar mutfağın bulunduğu seraya alınıyor ve atıştırmalıklarla bu eşsiz deneyimi sürdürüyorlar. Restoranın en popüler yemeklerinden biri pamukla yapılan özel bir tarif. Son olarak ana yemeğin tadını çıkarmaya sıra geliyor. Michelin'in en yüksek yıldızını alan Azurmendi, çevre dostu ve benzersiz bir menüye sahip.

İki kişilik bir yemek yaklaşık olarak 2000 TL hesap getiriyor, salataları ise özellikle tavsiye ediliyor. 

Tapas'ları ile adını duyuran İspanya; Madrid, Barcelona ve Valencia gibi bilinen şehirlerindeki 1253 Michelin yıldızlı restoranıyla sadece tapas ile sınırlı kalmadığını tüm dünyaya ispatlıyor. Özellikle 3 Michelin yıldızı almaya hak kazanan 11 restoranıyla İspanya mutfağı, gastronomi dünyasının yıldızı olmaya devam ediyor.

Per Se Restoran - New York

ABD'nin en ünlü restoranlarından biri olan Per Se, şehrin merkezinde yer alıyor. Manhattan'daki Time Warner Binası, New York'un en bilinen yeri ve restoran da binanın dördüncü katına kurulmuş. Per Se, 3 Michelin yıldızı ile listenin en üst sıralarında yer alıyor ve New York'un en iyi manzaralarından birine sahip. Şef Thomas keller tarafından oluşturulan menü enfes mutfakları bir araya getiriyor. Per Se'nin en önemli özelliklerinden biri ise öğünlerin hiçbirinde tek bir malzeme bile tekrarlanmıyor, her yediğiniz yemek farklı içeriklere sahip.

İki kişilik bir yemek için yaklaşık 9300 TL hesap geliyor, Macadamia fındıklı çikolata sosu ise özellikle tavsiye ediliyor. 

Şikago, New York, San Francisco ve Vaşington Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok Michelin yıldızlı restoranına sahip şehirleri. Şikago'da 177, New York'ta 513, San Francisco'da 124, Washington'da ise 113 Michelin Yıldızı derecelendirmesine sahip restoran var. Bu restoranların çoğu yerel lezzetler dışında Fransa, Japonya, Meksika ve İtalya gibi diğer ülkelerin lezzetleriyle ön plana çıkıyor.

Robuchon Au Dome Restoran - Macau

Çin'in en ünlü restoranı olan Robuchon Au Dome, Macau'daki 48 katlı Grand Lisboa Oteli'nin çatı katında bulunuyor. Tüm zamanların en iyi şeflerinden biri olarak gösterilen Joel Robuchon'un yönetiminde muhteşem manzara ile olağanüstü yemekler bir araya getiriliyor. Yemek menüsünün başında şef Julien Tongurian görev yapıyor ve onun seçtiği Fransız mutfağı tarifleri benzersiz bir sunumla konuklara servis ediliyor. Restoranın mutfağında çeşitli mutfaklardan ilham alınarak hazırlanan yemekler farklı menü seçeneklerini oluşturuyor, Kral Yengeç ve havyar gibi üst düzey yemekler ve imparatorluk tariflerinin yer aldığı Prestij Menüsü gibi oldukça pahalı yiyecekler sunuluyor.

Restoranın iki kişilik menüsü yaklaşık 3000 TL civarı tutuyor, Kral Yengeç en ünlü yemeklerinden biri. 

Çin'de 312 Michelin yıldızlı restoran bulunuyor. Restoranların tamamı Pekin, Şanghay ve Guangdong yer alıyor. Bu restoranların neredeyse tümü Asya mutfağına özgü lezzetlerle bu yıldızlara layık görülmüş. Uzak Doğu mutfağı hakkında daha fazlası için Uzak Doğu mutfağından tadı damağınızda kalacak 6 yemek içeriğimize göz atabilirsiniz.

The Fat Duck Restoran - İngiltere

16. Yüzyıldan kalma bir kır evinde, lezzet kapsülleme ve duyusal pişirme gibi en modern tekniklerin kullanılması sıra dışı bir fikir olsa gerek. Şef Heston Blumenthal, bu rüstik ve tarihi mekanı en modern mutfaklarla birleştirmiş. 1995'te açılan bu restoran çok kısa zamanda Michelin'in en yüksek derece alan mekanları arasına girmeyi başarmış. 14 çeşit tadım menüsü, olağanüstü şıklıkta sunuluyor. Alice Harikalar Diyarı temasıyla hazırlanan Kurbağa Çorbası ve şefin özel yemeği olan Denizin Sesi tabağı benzersiz bir yemek deneyimi yaratıyor.

Yaklaşık 8500 TL civarında hesap geliyor ve Kurbağa Çorbası tavsiye ediliyor. 

İngiltere, Galler ve İskoçya da Michelin yıldızlı restoranların bolca bulunduğu ülkeler arasında. Büyük Britanya'da Michelin yıldızlı 1211 restoran bulunuyor. Birçok kültürün harmanlandığı bu ülkeler, kendi yerel lezzetleri dışında diğer ülke mutfaklarının çok iyi örnekleriyle da bu yıldızları almaya hak kazanıyor. Birden fazla şef restoranının bulunduğu Londra'da çok sayıda Michelin yıldızlı restoranı deneyimleyebilirsiniz.

Osteria Francescana Restoran - İtalya

Yazdığı "Asla Zayıf Bir Şefe Güvenmeyin" kitabı ile üne kavuşan İtalyan Şef Massimo Bottura'nın yönetimindeki restoran Modena şehrinde İtalyan tariflerine modern dokunuşlar getiriyor. İtalyan mutfağının en bilinen tariflerinden tagliatelle, risotto gibi klasik tariflere yaptığı son derece yaratıcı eklemelerle ülkenin ve dünyanın en ünlü şeflerinden biri haline gelen Bottura, klasik ile moderni bir araya getiriyor. Tavşanlı Macaroons ve Parmigiano Raggiano gibi lezzetler eşsiz ve servis ise muhteşem güzellikte yapılıyor.

Istakoz yemeğinin özellikle tavsiye edildiği restoranda iki kişilik bir yemek için yaklaşık 3000 TL hesap geliyor. 

 Gastronomi cenneti İtalya'da Michelin yıldızlı restoran olmazsa olmaz. Roma, Milano, Floransa gibi ünlü şehirlerinde hizmet veren 2017 Michelin yıldızlı restorana sahip İtalya, kendi yerel lezzetleriyle ön plana çıkıyor. Yıldızlı şefleri ve İtalyan lezzetleriyle İtalya restoranları seyahat planlarının gözdesi. İtalya ve Avrupa mutfağı hakkında daha fazlasını görmek için Avrupa mutfağının en lezzetli 5 ülkesi yazımızı okuyabilirsiniz.

Cheval Blanc - İsviçre

Dünyanın en iyi restoranlarından üçüne ev sahipliği yapan İsviçre'nin en ünlü mekanlarından biri olan Cheval Blanc bir İtalyan restoranı. Basel'de Şef Peter Knoll'un yönetimindeki mutfak, ilk kez 2016'da Michelin derecesi aldı ve o günden bu yana menüsünü daha da güzelleştirmeye kendini adamış. Nehir kenarındaki muhteşem manzarası ve atmosferinde lüks menülerin sunumuyla eşsiz bir keyif sunuyor.

En ünlü yemekleri makarnaları olan restoranda iki kişilik bir yemek için yaklaşık 10.000 TL hesap geliyor.

  İsviçre'de 537 tane Michelin yıldızlı restoran bulunuyor. Çikolatanın ve peynirin merkezi diyebileceğimiz İsviçre, gastronomi dünyasının parlayan yıldızlarından. Özellikle bu iki lezzetle ortaya çıkan tatlar ülkeyi Michelin yıldızlı yerler arasına ekliyor. İsviçre'nin bilinen Zürih, Basel ve Luzern gibi şehirlerinin dışında diğer küçük kentlerinde bile Michelin yıldızlı restoranlara rastlayabilirsiniz.

The Song Of India - Singapur

Michelin listesinin ilk 10'unda yer alan bu restoranın en önemli özelliği Hintli şefler tarafından Singapur'da açılmış olması. Bunun nedeni, Hindistan'da Michelin uygulaması olmadığından Hint mutfağının Michelin derecesi elde edebilen nadir mekanlarından. 2016 yılında ilk kez Michelin değerlendirmesine giren ve en yüksek puanlardan birini alan restoran, menülerinin muhteşem yaratıcılığı ile Hint mutfağı geleneklerinin birleşimini sunuyor. Kuzu pirzola, Hardal balığı, Kulfi gibi enfes yemekler, lüks ve şık bir yeme deneyimine dönüşüyor. Şef Mural Manjunath'ın başında bulunduğu mutfağın son derece geniş bir menüsü bulunuyor.

Tandoori Achaari Mantarı özellikle tavsiye ediliyor ve iki kişilik bir yemek yaklaşık 2500 TL civarı tutuyor. 

 Singapur'da Michelin yıldızlı 233 restoran hizmet veriyor. Bunların 2 tanesi 3 yıldızlı, 5 tanesi 2 yıldızlı ve 33 tanesi 1 yıldızlı. Asya mutfağının en lezzetli örneklerini misafirlerine sunan bu restoranların çoğu China Town'da yer alıyor.

Steirereck Restoran - Avusturya

Steirereck, geleneksel mutfağa modern yorumlar getiren Viyana'nın en iyi restoranı. Sunduğu lezzetlerin tadına doyum olmayan Steirereck yeşil bir vadi olan Stadtpark'ın ortasında yer alıyor. Steirereck, çevredeki ağaçların dallarından sızan güneş ışığının büyük pencerelerinden içeri girdiği iki katlı şirin bir kır evi. Beyaz dekorasyonun restorana kattığı zarafet, burada yenen yemekleri daha da keyifli hale getiriyor. 1970 yılında Reitbauer ailesi tarafından açılan restoran, mutfakta babasının yolundan gideceğine söz vermiş olan Şef Heinz Reitbauer tarafından işletiliyor. Şef Heinz Reitbauer yemeklerindeki lezzet sırrının özenle toplanmış taze sebzelerde olduğunu söylüyor.

Steirereck, 6 servisli menü (132 €) ve 7 servisli menü (142 €) ile alakart menü sunuyor.

Steirereck'in bulunduğu Avusturya'da 1'i 3 yıldızlı, 6'sı 2 yıldızlı, 12'si 1 yıldızlı olmak üzere Michelin Guide'ında toplam 82 restoran yer alıyor. Avusturya'daki Michelin yıldızlı restoranların çoğu Viyana'da (58) ve Salzburg'da (19) bulunuyor. Bu restoranlardaki eşsiz lezzetleri denemek için Viyana uçak bileti ya da Salzburg uçak bileti alabilirsiniz.

Le Bernardin Restoran - New York

1972'de Paris'te kurulduktan sonra New York'a taşınan Le Bernardin'in kurucuları Fransız Maguy ve Gilbert Le Coze'dir. İlk yıllarında bir balık restoranı olsa da yıllar içinde büyük bir dönüşüm geçirdi. Zengin menüsü ile Michelin yıldızı alan restoran, yöresel tarifleri olağanüstü bir şıklıkta sunması ile ünlü. Le Bernardin, Michelin yıldızı listesinin en yüksek puan alan restoranı. Şef Eric Ripert'in yönetiminde balık menüleri hala restoranın en ünlü yemeklerini oluştursa da son derece çeşitli seçenekler sunuluyor. 

Restoranda iki kişilik bir yemek için yaklaşık 7500 TL hesap ödeniyor, balık seçenekleri özellikle tavsiye ediliyor.

Alinea Restoran - Şikago

Geleneksel tariflerin içeriği ile oynanarak farklı deneyimler yaratmayı hedefleyen Alinea Restoran, 2005 yılında kurulmuş ve çok kısa zamanda popüler hale gelmiş. Michelin'in en yüksek derecelerinden birine sahip olmasının altında Şef Grant Achatz'ın vizyonu önemli rol oynuyor. Moleküler gastronomi tekniklerinin kullanıldığı mutfaktan çıkan yemeklerin her biri benzersiz bir deneyime dönüşüyor. Alışılmadık tatların son derece şık ve lezzetli sunumu sayesinde sadece şehrin değil dünyanın en güzel restoranlarından birine dönüşüyor.

 İki kişilik bir yemeğin yaklaşık 6000 TL tuttuğu bu özel restoranda elma ve türf mantarlı ravioli mutlaka denenmeli. 

Eleven Madison Park - New York

Amerikan mutfağı genelde dünyanın tüm mutfaklarının birleşimi olarak kabul ediliyor olsa da Manhattan'daki Eleven Madison Restoran bu tarifleri son derece özel hale getirmesi ile ünlü. Şef Daniel Humm, yaratıcılıkla süslediği menülerinde çok tadımlı bir yelpaze sunuyor. Dünyanın en ünlü restoranlarından biri olmasının yanı sıra Michelin'in de en yüksek puan alan mekanları arasında yer alıyor. Menüler, şehirdeki taze malzemelerin mevsimlerine göre değişiyor. Bir menüde 11 farklı tadım bulunuyor ve bir yemek saatlerce sürebildiğinden benzersiz bir deneyim haline geliyor. En ünlü menüsünde ise Kaz Gras Terrine, Muscovy Ördeği, Bitter Badem be Umeboshi gibi sıra dışı lezzetler bir araya getiriliyor.

 Eleven Madison Park'ta iki kişilik bir yemeğin maliyeti yaklaşık 8000 TL ve Kaz Gras Terrine tavsiye ediliyor. 

Stockhome - Petaluma

ABD'deki en ünlü İsveç restoranı olan Stockhome, ünlü İsveç Köftesi, Ringa balığı turşusu gibi lezzetleri ABD'ye getiriyor. Şef Roberth ve Andrea Sundell'in yönetimindeki mutfak, en ünlü ve popüler mekanlardan biri.

 Dana-Kuzu Pide Sarma, Falafel gibi özel yemeklerden oluşan menü, 2 kişi için ortalama 500-600 TL bir hesap getiriyor.

The Restaurant At Meadowood - Kaliforniya

Kaliforniya'daki Napa Vadisi'ndeki restoran Şef Christopher Kostow'un detaycılığının ürünü olan menüleri ile Michelin'in en yüksek puan alan mekanlarından biri oldu. Sadece mevsimlik taze malzememeler kullanılarak hazırlanan yemekler eşsiz lezzetleriyle ünlendi. Mevsimlik malzemeler kullanılması nedeniyle restoranın menüsü sürekli olarak değişiyor ve bir yediğiniz yemeği bir daha ne zaman bulabileceğiniz belli olmuyor, bu da sizi aynı restorana defalarca kez gitmek için cezbeden nedenlerden biri haline geliyor. Yenilikçi mutfağı ve değişime açık yapısıyla Michelin'in en fazla puan alan restoranlarından biri.

 Yaklaşık 14000 TL civarında bir hesap ödeyebileceğiniz restoranda Havyarlı Sığır İstiridyesi en özel yemek. 

La Calenda - Washington

Dünyanın en ünlü ve popüler şeflerinden biri olan Thomas Keller'in, Meksika mutfağı tariflerine alışılmadık dokunuşlar yaparak hazırladığı özel menüsü ile La Calenda, sadece kendine özgü pişirme yöntemleri kullandığından benzeri olmayan bir lezzet sunuyor. Restoranda rezervasyon yapmak mümkün değil, yaklaşık 1 saat bekleme süresinin ardından bir masa bulmak mümkün ve o sırada çok özel içeceklerle etrafı izleyebilirsiniz. 

Sıra dışı tarifler ve yemek isimleriyle dolu olan bu restoranın menüsünden 2 kişilik bir yemek için 750 TL civarı bir hesap ödeniyor.

Trailblazer Tavern - San Francisco

Asya esintileri ile Havai mutfağının birleşimi ile benzersiz bir menü oluşturan restoran, ABD'nin San Francisco şehrinin ormanlık alanına kurulmuş olağanüstü atmosferi ile ünlü. Özellikle şehre gelen turistlerin mutlaka uğradığı restoranın Michelin derecesi de ülkenin en yüksek notlarından. 

Oldukça uygun menüleri bulunan bu restoranda iki kişi 700 TL'ye muhteşem bir yemek yiyebiliyor. Özellikle tavsiye edilen yemeği ile Wonton Cipsle Kızarmış Ton Balığı.

Canon - Sacremento

ABD'nin Sacramento şehrinde bulunan Canon Restoran, sakin ve dingin atmosferi ile konuklarını hayatın koşuşturmacasından kurtarıp lezzetli bir yemek keyfine davet ediyor. Lezzetli aromaları, renklerin tonlar ve enfes yemeklerle dünyanın en çok ziyaret edilen mekanlarından birine dönüşmüş.

 Kavrulmuş Ananas ve Mavi Mısır Ekmeği ile servis edilen Kuzu Pave restoranın en ünlü yemeği ve iki kişilik bir yemek için 900 TL ile 1500 TL arasında hesap geliyor.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Mindful beslenme nedir?
Mindful (bilinçli) beslenme, ne yediğimizin farkında olduğumuz, yeme alışkanlıklarımızı değiştirecek bir zen inanışı, bilinçli beslenme şeklidir.
Taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
Marketten aldığınız yoğurda güvenmiyor, yıllardır çiğ sütle evde kendi yoğurdunuzu kendiniz mi yapıyorsunuz? Benim 16 yıldır yaptığım gibi... Cevabınız evet ise bu haber tam size göre.
Atatürk'ün izini taşıyan 15 mekan
Atatürk'ün izini taşıyan ve 10 Kasım'da ziyaret edebileceğiniz 15 mekan.
Bu bahçede her yer turuncu
İtalya'nın Napoli kenti Avrupa'nın en büyük Balkabağı Bahçesi'ne ev sahipliği yapıyor.
Müslin bezden poşet çay yapmak
Marketlerden satın aldığımız çay poşetlerinin bazı sakıncaları olduğunu duymuşsunuzdur. Zararları hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?
Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
Dünya genelinde yemek kültürlerini araştıran Taste Atlas, dünyanın en iyi kuruyemişlerini açıkladı. Antep Fıstığı, 4.6 puan ortalamasıyla dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesinde 2. sırada yer aldı. İlk sırayı ise 4.8 puan ortalamasıyla Yunanistan'da yetişen Aegınas Fıstığı aldı.
Bir kapsülde uyumak mı?
İlk 1979'da ortaya çıkan kapsül otel kavramı yeni nesil gezginler arasında yeniden popüler oldu. Sorumuz şu: Bir kapsülde uyur muydunuz?
Sonbaharda ekebileceğiniz 6 ot
Mevsimler değişiyor. Sonbahar sadece bahçeyi temizlemek için değil, aynı zamanda yeni mahsuller için de ekim ayıdır.
Ekmekle olan ilişkimiz
İnsanın ekmeğe düşkünlüğü sandığımızdan da eskiymiş. Günümüzden 14 bin yıl önce, henüz insanlık tarıma geçmeden 4 bin yıl evvel fırın yapıp ekmek pişirmişiz. Ürdün'ün kuzeydoğusundaki yeni buluntular bunu gösteriyor.
Salatalık adam çiftçileri zor durumda bıraktı
Salatalık gibi basit bir şey aracılığıyla nasıl niş bir içerik üretilebileceğinin ve geniş ve ilgili bir kitleyle bağlantı kurulabileceğinin en güzel örneği bu hesap.
Devamlı aç mısınız?
Sürekli açlık hissinin ve kontrolsüz yeme isteğinin altında yatan nedenler ne olabilir? Alışkanlıklarımız mı, yoksa psikolojik etkenler mi bu durumu tetikliyor?
Türkiye ile Almanya arasındaki döner krizi
Almanya, Türkiye'nin döner kebap için koruma statüsü talebine itiraz etti
Kafein içeren 6 besin
Kafein içeren besinler, gün boyu zinde kalmanızı sağlayabilir. Hangi besinler kafein içerir?
Ömrünü bezelyeye adamış bir adamın öyküsü
Şeker bezelye ya da tatlı bezelye, Amerika'da, bezelyenin babası olarak bilinen Dr. Calvin Lamborn tarafından geliştirildi
Mutfağınızdan hemen atmanız gereken 5 şey
İnsanlar mutfaklarında kullanmadıkları şeyleri biriktirme eğilimindedir
Günde bir öğün yersek ne olur?
Muhtemelen günde üç öğün yemek yiyorsunuz. Kahvaltı için günün en önemli öğünü denir, iş yerinde öğle yemeği molası verilir ve ardından akşam olunca aile yemek masasında toplanır. Ancak beslenmenin en sağlıklı yolu bu mudur?
Küflü olsalar bile yiyebileceğiniz gıdalar
Sert peynir ve çikolatada küflü parçayı keserek atmak genellikle güvenlidir. Domates gibi yumuşak ürünler, yumuşak ekmekler ve peynirler atılmalıdır. Hangi küflü gıdalar yenir hangileri yenmez?
Balkonda sebze yetiştirmek
Açık alan sınırlı olsa da, bir veranda veya balkon yıl boyunca bol miktarda taze sebze, ot ve meyve üretmek için kullanılabilir.
Temizlik için kullanılabilecek 8 ürün
Bugüne kadar kullandığınız tüm temizlik malzemelerini unutun! Bu sıra dışı 8 ürün, en sevdiğiniz temizlik malzemelerinin yerine geçecek.
Çay mı daha sağlıklı kahve mi?
"Çaysız günüm geçer ama kahve içmeden ayılmam imkansız" diyenlerden misiniz yoksa daha az kafeinli, içimi daha yumuşak bir fincan çay mı tercih edersiniz? Haberi okumadan evvel tarafınızı seçseniz iyi olur!
Bayramda en sık yapılan 8 hata
Bayramlar beslenme düzenimizin değiştiği özellikle şerbetli tatlı ve hamurişi tüketimimizin arttığı özel günler. Kurban Bayramı'nda bunlara ek olarak et tüketimi de artıyor.
Dünyanın en akıllı şehirleri
IMD Akıllı Şehir Endeksi, hangi destinasyonların en iyi teknoloji, altyapı ve hizmetlere sahip olduğunu açıkladı. 2024 sıralamasında 142 şehir arasından ilk 10 belirlendi.
Popüler bitkisel sütler
Uzmanlara göre inek sütüne alerjisi olanlarla vegan beslenmeyi tercih edenler hayvansal sütler yerine bitki bazlı sütler tercih edebilir.
5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
Meksika'da, menüsünde sadece dört malzeme bulunan küçük, gösterişsiz bir taco standı Michelin Rehberi tarafından bir yıldızla ödüllendirildi. Seçkin rehber tarafından tanınan ilk sokak yemeği işletmesi 2016 yılında şef Chan Hon Meng'in Singapur'daki tezgahıydı. Michelin bu defa Tacos El Califa de León'un sahibi Meksikalı şef Arturo Rivera Martínez'u seçti.
Sıcak yemekleri buzdolabına koymayın!
Sıcak yemekler neden buzdolabına kaldırılmaz?
Fırınlarınız kendi kendini temizleyebilir mi?
Fırınların kendi kendini temizleme özelliği olduğunu biliyor muydunuz?
15 gün bayatlamıyor
Manisa'nın Kula ilçesinin geçmişi 1 asra dayanan meşhur ekşi mayalı Kula ekmeği 15 gün taze olarak tüketilebiliyor.
Patatesin karmaşık kimyası
Fırınlanmış, püre haline getirilmiş, haşlanmış ya da kızartılmış... Patatesin her hali güzel. Fırınlanmış patatesin yumuşaklığında, patates cipsinin çıtırtısında ve patates püresinin kremamsı kıvamında insanın hem damağını hem de içini ısıtan bir şeyler var.
Portakal nasıl yenmeli?
Uzmanlara göre bağışıklığı güçlendiren portakaldan daha fazla vitamin almak istiyorsak yerken bazı kurallara dikkat etmeliyiz.
Selenyum hangi besinlerde bulunur?
Bulaşıcı hastalıklara, virüslere, grip gibi hastalıklara ve hepatit C'ye karşı vücudun savunmasını destekleyen, sağlığımız için çok sayıda faydası bulunan selenyumu hangi besinlerden alabiliriz?
Bu 9 yiyecek beyne iyi geliyor
Beynimizi iyi besleyerek verimli çalışmasını sağlayabiliriz.
Toksik barındıran 9 yiyecek
Evlerinizde oldukça tehlikeli ve zehir potansiyeli taşıyan besin türleri bulundurduğunuzun farkında mısınız?
Herkes yemek yapabilir
Öğrenmeye zaman ayıran ve çaba sarf edenler ise iyi yemek yapar. İşte amatör aşçıların farkında bile olmadan yaptıkları 13 mutfak hatası..
Dünyanın en iyi yolcu salonları
Harcama yapmaktan çekinmeyen bir müşterinin bir havayolunu diğerine tercih etmesinin nedeni ne olabilir? İşte aralarında THY'nin de olduğu en iyiler listesi....
Çayı mı tercih edersiniz kahveyi mi?
"Çaysız günüm geçer ama kahve içmeden ayılmam imkansız" diyenlerden misiniz yoksa daha az kafeinli, içimi daha yumuşak bir fincan çay mı tercih edersiniz?
İyotlu tuz mu deniz tuzu mu?
Mutfakların olmazsa olmazı, baş tacımız tuz. Yemek yaparken tek bir tuz çeşidi kullanan da çok, farklı türleri deneyenler de.
Karbonatla neler yapabileceğinize inanamazsınız!
Mutfakta karbonatı başka ne şekillerde kullanabileceğinize ve bu kabartıcı bileşene hak ettiği gastronomik saygıyı nasıl verebileceğinize dair kısa bir yazı...
Hayat bayram olsa
Sıcakları da beraberinde getiren bu bayramda, öğrencisinden çalışanına; çocuğundan yaşlısına herkese nefes aldıracak 9 günlük bir tatil bizleri bekliyor.
Çinko zengini 17 besin
Demirden sonra vücut için en önemli element olan çinko, cilt ve saç problemlerini önler, bağışıklığı güçlendirir ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.
Kolesterole iyi gelmeyen 5 yiyecek
Kolesterolü kontrol altına almanın en iyi yolu yediklerimize dikkat ederek başlar. Uzmanlar yüksek kolesterolünüz varsa kaçınmanız gereken yiyecekleri listeledi.
Bağımlılık yapan 17 besin
Michigan Üniversitesi'nden uzmanlar, bağımlılık yapan yiyecekleri araştırdılar.
Avrupa’nın en eski yerleşim alanı
Avrupa'nın bilinen en eski insan yerleşim alanının Batı Ukrayna'daki Korolevo kasabası yakınlarında olduğu duyuruldu
Hangi bıçak ne işe yarar?
Bugün sizlere mutfağınızda zaman geçirirken hemen hemen hazırladığınız her yemekte kullandığınız, mutfaklarımızın en önemli malzemelerinden biri olan bıçaklarla ilgili bilgiler vereceğim.
Balık nasıl temizlenir?
Yediğimizde mutlu edenler
Yemek yediğimiz zaman mutlu hissetmemiz tesadüf değil...
Aşk olsun!
Selvi Boylum Al Yazmalım'da şöyle der: "Sevgi neydi? Sevgi dostluktu, sevgi emekti…"
Kahvenizi yanlış saklıyor olabilirsiniz
İşte size kahve saklama yönteminizin doğru olup olmadığını anlamanız için gerekli bilgiler...
Bağışıklık artıran mucize tarif
Bugün yediğimiz her şey yarın hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu bağışıklığımızı düzenlemeye yardımcı olacak güce sahip.
Bu 9 yiyecek kilo vermenizi engeller
İngiliz Daily Mail'e açıklamalarda bulunan üç diyetisyen, bazı yiyeceklerin kilo vermek için ideal seçimler gibi görünse de (örneğin organik ve bitki bazlı seçenekler) bunların çok fazla tüketimi veya kısa bir süre sonra tekrar aç hissetmeye neden olabileceğini söyledi
Şekeri bırakın!
Şeker tüketmek bir alışkanlıktır, bırakmak ise düşündüğünüzden zordur. Ancak bırakırsanız başınıza çok iyi şeyler gelecek.