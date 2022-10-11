Mehmet Nuri Ersoy: Lezzet kültürünün eriştiği güzel bir başarıyı kutlamak için bir aradayız

"Başarıyı kutlamak için bir aradayız" 0:00 / 0:00

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Michelin Rehberi İstanbul'un ilk seçkisinde 53 restoran yer alırken, Turk Fatih Tutak 2 Michelin Yıldızı'na, Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un Michelin Rehberi'ne dahil olmasının önemine işaret ederek, "İstanbul, çok kültürlü mutfağı ve zengin restoran portföyüyle gastronomi alanında dünyanın sayılı yeme, içme başkentleri arasında yer alıyor. Yeni nesil Türk şeflerimiz, yerelle evrenseli buluşturan mutfaklarında Anadolu'nun yemek kültürünü dünya lezzetleriyle harmanlayarak yaratıcı ve özgün menüler yaratıyor. İstanbul'un yeme, içme alanında sunduğu bu eşsiz zenginlik, uluslararası gastronomi otoritelerinin de ilgisine mazhar oluyor. Bugün sizlerle, bu ilginin prestijli bir tezahürüne tanık olmak ve şehrimizin lezzet kültürünün eriştiği güzel bir başarıyı kutlamak için bir aradayız" dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, Michelin'in İstanbul'a ve Türk mutfağına gösterdiği bu özel ilginin sadece bir başlangıç olduğunu ifade ederek, gelecekte İzmir, Bodrum ve Çeşme'nin de Michelin ailesine katılacağına inandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec

Gastronomi turizmi alanında çok sayıda çalışma yürüttüklerini aktaran Bakan Ersoy, şunları kaydetti: Bu kapsamda, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un yeme, içme kültürünü ve sokak lezzetlerinden elegant restoranlara kadar tüm gastronomi deneyimlerini ön plana çıkardığımız bir tanıtım filmine imza attık. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının önderliğinde 200 ülkenin televizyon ve dijital mecralarında yayınlanan bu film, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Aynı zamanda, gastronomi alanında kanaat önderi dediğimiz kişileri de ülkemizde ağırlayarak İstanbul'un gerçek bir gastrocity olduğunu, sadece Türk mutfağının değil, dünya mutfaklarının en seçkin lezzetlerini tatma olanağı sunduğunu tüm dünyaya anlattık. Tüm bunlar sonucunda son 2 yıldır İstanbul, dünyanın en önemli seyahat dergilerinin okuyucuları tarafından en iyi seyahat destinasyonu seçildi. İstanbul'un Michelin Rehberi'nin dikkatini çekmesi de tanıtım çalışmalarımızın doğal bir sonucudur."