Michelin Rehberi 2024 Türkiye seçkisinde 7 yıldız dağıtıldı Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisine 58 yeni restoran dahil oldu. Yeni seçkide Vino Locale, Od Urla, Teruar Urla, Arkestra, Sankai by Nagaya, Maça Kızı ve Kitchen restoranları olmak üzere toplam 7 restoran 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü.

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi'nin 2024 İstanbul, İzmir ve Bodrum seçkisi düzenlenen törenle açıklandı. Geçen yılla beraber toplam 111 restoran rehberin yeni seçkisinde yer aldı.

Michelin müfettişleri, 15'i İzmir'de, 19'u ise Bodrum'da olmak üzere toplamda 111 restoranı rehberin yeni seçkisine dahil etti. İzmir'den 3, Bodrum'dan 2 restoran birer Michelin Yıldızı alırken, Bodrum'dan 2, İzmir'den de 6 olmak üzere toplamda 8 restoran Bib Gourmand ödülüne layık görüldü. İstanbul seçkisine yeni eklenen 25 restorandan 2'si birer Michelin Yıldızı alırken, 8 restoran Bib Gourmand ödülüne layık görüldü. Bu yıl 2 yıldız alan olmadı ancak geçen yıl yıldız alan restoranlar ve geçen yılın 2 yıldız sahibi Turk Fatih Tutak yıldızını korudu. Michelin Rehberi 2023'te 1 Michelin Yıldızı alan Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları da yıldızlarını korudu.

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7 restoran 1 yıldız sahibi oldu

Bir yıldız alan restoranlar; İstanbul'dan Arkestra ve Sankai by Nagaya; İzmir'den, OD Urla, Teruar Urla, Vino Locale, Bodrum'dan da Kitchen ve İki Sandal oldu. Yeşil Yıldız'a layık görülenler Circle by Vertical, İzmir'den OD Urla, Vino Locale ve Hiç Lokanta.

Bib Gourmand Ödülleri, Aida - vino e cucina, Circle by Vertical, Efendy, Fauna, Foxy Nişantaşı, Tavacı Recep Usta Bostancı, The Red Balloon, Adil Müftüoğlu, Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi, Hiç Lokanta, LA Mahzen, Tavacı Recep Usta, İki Sandal ve Otantik Ocakbaşı.

Seçkiye 36 yeni tavsiye edilen restoran dahil oldu

Michelin Yıldızı veya Bib Gourmand ile ödüllendirilen restoranların yanı sıra müfettişler mutfaklarının kalitesiyle öne çıkan ve 6'sı İzmir, 15'i Bodrum ve 15'i İstanbul'da yer alan 36 yeni restoranı da tavsiye edilenler listesine ekledi. İstanbul'dan tavsiye edilen restoranlar listesine giren 15 yeni restorana ek olarak, tavsiye edilen restoranlar listesinde bu yıl da yerini korumaya devam eden 37 restoran ile şehirdeki tavsiye edilen restoran sayısı 52'ye yükseldi.