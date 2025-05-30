HT Gastro
Stil

Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

Brezilya'da Mato Grosso do Sul eyaletindeki kasvetli bir hapishane hücresinde, bir adam Don Kişot'un son sayfasını çevirir, kitabı kapatır ve kalemi eline alır. Bundan sonra yazacakları, hapis cezasını kısaltabilir.

Giriş: 30.05.2025 - 07:00 Güncelleme: 30.05.2025 - 07:00
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

Brezilya'daki hapishanelerde bir program uygulanıyor. Mahkumlar kitap okuyup yorumlayarak hapis sürelerini kısaltabiliyor. “Okuma Yoluyla Af” (Remição pela Leitura) olarak adlandırılan program, hem rehabilite edici hem eğitici hem de kurtarıcı nitelikte. Mahkumlar, okudukları her kitap için bir inceleme yazıp 4 gün ceza indirimi alabiliyorlar. Yılda en fazla 12 kitap rapor sunabiliyor ve bu sayede her yıl cezalarında en fazla 48 gün indirim alabiliyorlar.

Program neyi hedefliyor?

Brezilya, hapishanelerdeki aşırı popülasyonu çözmek, okuryazarlığı teşvik ermek ve mahkumları güçlendirmek için güzel bir yol bulmuş gibi görünüyor: Mahkumlara okuyarak cezalarını kısaltma şansı sunmak.

Brezilya Adalet Bakanlığı'nın himayesinde başlatılan program, edebiyat ve özgürlüğü bir araya getiriyor. Eyalet ve federal hapishanelerdeki tüm mahkumlar programa katılıp yılda 48 güne kadar ceza indirimi alabiliyorlar. Kitap ve inceleme başına dört gün, yılda en fazla 12 kitap. Programın hedefi yüksek: Kalabalığı azaltmak, okuryazarlığı artırmak ve toplumun hapis cezasını algılama şeklini değiştirmek.

Kitapla ilgili rapor yazılması gerekli

Sistem, tasarım açısından basit görünmekle birlikte, kuralları sert. Mahkumlar, önceden onaylanmış türlerden bir kitap seçiyorlar. Okuma, kitabın hacmine bağlı olarak 21 ila 30 gün içinde tamamlanmak zorunda. Ardından, 10 günlük süre içinde kitapla ilgili eleştirel bir rapor hazırlanması gerekli.

Yazılan basit bir kitap eleştirisi gibi algılanmasın. Bu yazılar; öğretmenler, kütüphaneciler ve sivil toplum üyelerinden oluşan bir doğrulama kurulu tarafından gramer, tutarlılık ve bilişsel kavrayış derinliği açısından değerlendiriliyor. Eğitimciler, daha önce sınırlı eğitim almış olanların bile edebi analiz ve kompozisyon becerileri kazandıklarını, bu becerilerin insanları topluma yeniden entegre etmek için gerekli olduğunu belirtiyorlar.

Birçok mahkum sadece ceza süresini kısaltmak için başlıyor, diyor bu programlarda çalışan eğitimci Lucia Andrade, ama sonunda bir şeyler değişiyor, okumayı sevmeye başlıyorlar, tartışmak istiyorlar, öğrenmek istiyorlar.

Tekrar suç işleme yüzdesi oldukça düştü

Brezilya hapishaneleri dünyanın en kalabalık hapishaneleri. Adalet Bakanlığı 700 binden fazla kişinin parmaklıklar ardında olduğunu ve bunların çoğunun kapasitelerinin çok üzerinde çalışan tesislerde tutulduğunu tahmin ediyor. Geleneksel rehabilitasyon uygulamaları, bazı bölgelerde %70'e varan yüksek tekrar suç işleme oranını önleyemiyor.

2012 yılında başlayan okuma programı mahkumların ıslahı ile ilgili oldukça başarılı olmuş. Bugüne kadar aradan geçen zamanda tekrar suç işleme oranı %6'ya düşmüş. Uzmanlar bunu sadece bir istatistik olarak değil, ikinci bir şans ile ömür boyu hapis cezası arasındaki fark olarak görülmesi gerektiğini söylüyor. Bu, yeniden bir insan olarak muamele görmekle ilgili. Bir kişi cezaevinden aydınlanmış, rehablite görmüş ve dünya vizyonu genişlemiş olarak çıkabiliyor.

Küçük Prens, 1984, Bülbül'ü Öldürmek listede

Silahlı soygun suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan 32 yaşındaki bir mahkum okuma programına katıldığında, temel anlama konusunda zorluk çekiyormuş. 6 ay sonra Küçük Prens ve 1984 gibi kitapların incelemelerini tamamlayıp diğer mahkumlara ders vermeye başlamış. Aynı mahkum kitap okuyarak farklı bir şekilde düşünmeyi öğrendiğini, hapishane duvarlarının ötesine bakabildiğini, kitapların hapishanenin asla öğretemediği bir şeyi öğrettiğini, onun da umut olduğunu söylemiş bir röportajında.

Başka bir mahkum Bülbül'ü Öldürmek kitabını okuyunca kızına bir mektup yazmak istemiş. Ona adalet ve cesaret hakkında bazı şeyler söylemiş. Daha önce kızıyla bu şekilde konuşamadığını ve düşüncelerini dile getiremediğini, kitap okumanın çok faydasını gördüğünü ifade etmiş.

Dünya programı örnek almaya başladı

Sadece Mato Grosso do Sul'da 2023 yılına kadar 7 bin 400'den fazla mahkum bu programı tamamladı. Bu durum uluslararası gözlemcilerin de dikkatinden kaçmadı. Kazakistan ve Özbekistan'da da benzer girişimler başlatıldı. Finlandiya'da mahkumlara eğitim ve kütüphane ayrıcalıkları tanınsa da, henüz ceza indirimi tanınmadı.

Rehabilitasyon tartışma yarattı

Popülerliğine rağmen, düzenlemeler ne kadar sert olursa olsun, programın bazı zorlukları var. Brezilya'nın devasa cezaevi sisteminde değerlendirmelerin tutarlılığını sağlamak zor. Tüm tesisler kitaplara veya nitelikli eğitmenlere aynı ölçüde erişemiyor. Bazıları, mahkumların sadece cezalarını kısaltmak için raporlarını yazarken intihal yaparak sistemi manipüle edeceklerinden endişe duyuyor. Ancak Brezilya hükümeti kararlılığını sürdürüyor. Program büyümeye devam ediyor. Daha da önemlisi proje 21. yüzyılda rehabilitasyonun potansiyeli ve rolü hakkında tartışmalar başlatıyor.

Programın eleştiri aldığı da oluyor

Yine de bir sürü insan için bu program pek ikna edici değil. Okumak mahkumların rehabilitasyonuna nasıl yardımcı oluyor? Ağır ceza mahkumları bu programdan faydalanıp indirimden faydalanmalı mı? Mahkumlara ceza sürelerini kısaltacak bir teşvik sunmanın en iyi yolu bu mu? Gerçekten yapıcı mı? Kitapla ilgili yazı yazmanın bir kitabı gerçekten bitirmiş olmanın garantisi olmadığını çok küçükken öğrenmişken mahkumların okumayı gerçekten tam ve eksiksiz yaptıklarından nasıl emin olabiliyorlar?

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Kişisel stil öldü mü?
Sokakta yürürken gördüğünüz bir kişinin ne giydiğine bakarak onun ne kadar "çevrimiçi" olduğunu anlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Birkin kahkül modeli geri döndü
Jane Birkin 60'ların sonunda şöhrete kavuşmasından bu yana bir stil ikonudur. Sadece Hermes çantaları yüzünden değil, günümüzün en trend saç modellerinden birini icat ettiği için de teşekkür etmeliyiz ona. İşte yeni nesil arasında gene popüler olan Birkin kahkülleri...
Plan yapmaya değer 18 plaj
Listedeki plaj ve koylar hem deniz ve kum hem de güneş vaat ediyor. Daha önce gördüğünüz, görmediğiniz, bir daha görmek için yanıp tutuştuğunuz muhteşem güzellikler için gelin listeye bakalım.
Hangi renk sebze ne işe yarar?
Meyve ve sebzelerden oluşan gökkuşağı beslenmeyi teşvik etmek, tüm yaş gruplarında sağlık faydalarını en üst düzeye çıkarmak için basit bir stratejidir.
'Görevimiz Tehlike' kırmızı halıda
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike filmiyle devam etti. Kırmızı halıda yine 'sade' tercihler göze çarptı
Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali başladı! Festival yönetiminin, bu yıl 'şeffaf' ve 'çıplak'lık içeren elbiselere kesin bir yasak getirmesiyle kırmızı halıda daha sofistike tercihler vardı. Irina Shayk, Bella Hadid gibi isimler sade kıyafetlerle boy gösterdi
'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
Müziğin son dönemde en sevilen genç kadınlarından bazıları popun katı kısıtlamalarını reddediyor. Onlara 'Alt-Girls' ya da daha anlaşılır tabirle 'Alternatif Kızlar' deniyor. Yaza damga vurmak için gün sayıyorlar
Anneler gerçekten ne ister?
Anneme en pahalı hediyemi ilkokul 1'deyken verdim. Daha fazlasını hiç satın alamadım. Hayatımızın sonuna dek o anıyı zihin çerçevemizde asılı tutacağız. Anne olunca anladım ki, ben de benzer bir hediyeyi bekliyormuşum hep. Şimdi, reklamları kapatıp anneleri dinlemeye hazır mısınız?
Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
Snob mu züppe mi tiki mi? Ya da hiçbiri mi? Met Gala teması olan Black Dandyism ne demek? Nereden doğdu? Kıyafetler olduğundan da fazla anlam barındırabilir mi? Siyah erkekler gösterişli modayı, gurur ve direnişi ifade etmek için nasıl kullandı?
İşte yılın popüler gelinlik modelleri
Havaların ısınmasıyla düğün mevsimi geldi çattı. Gelinlerin 'tatlı' telaşı da başladı. Peki yeni sezonda gelin adaylarını hangi gelinlik modelleri ve trendler bekliyor?
2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
ABD Michigan'da sevilen bir kitapçının kitaplarını yeni dükkanına taşımasına yardımcı olmak için 300 kişi biraraya geldi ve toplumdaki dayanışmanın güzel bir örneği olarak elden ele kitapları iki sokak ötedeki yeni mekana taşıdılar. Bir zamanlar İstiklal'de Robinson Crusoe Kitabevi de bu şekilde taşınmıştı.
Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
Moda dünyasının en büyük etkinlikleri arasında yer alan geleneksel Met Gala, Metropolitan Sanat Müzesi'nde birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Kırmızı halıda birçok davetli, 1940'larda Afro-Amerikalı erkekler arasında popülerleşen, geniş omuzlu ve yüksek belli takım elbiselerine çağdaş bir dokunuş getirdi. Takım elbiseler ve siyah renk 'mavi' halıya hakimdi...
Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
UNESCO'nun 2017 yılında gastronomi şehri seçtiği Hatay'da mezeler hariç sıcak olarak 600'ün üzerinde yemek çeşidi var. Ve bu haberde en özel 28 tanesini bulacaksınız.
Erkeklerde kirpik kesme trendi
Genç erkekler, daha erkeksi görünmek için tehlikeli bir çaba içine giriyorlar. Kirpik kesme trendi yükselişte...
Dünyanın en pahalı 5 lisesi
Dünyanın en pahalı 5 lisesi İsviçre'den özel okullar. Pek şaşırtmadı değil mi?
Bekarlık demansı engelliyor mu?
Florida Üniversitesi'nden Dr. Selin Karaköse ve ekibi tarafından yürütülen 18 yıllık bir çalışma, evli olmayan yetişkinlerin evli olanlara göre daha düşük bunama riskine sahip olabileceğini öne sürerek eski varsayımlara meydan okuyor ve diyor ki evlilik tek başına daha iyi bir bilişsel sağlığı garanti etmez.
Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
Netflix'in dünya çapında ses getiren dizisi Adolescence, ergenlik dönemine dair pek çok soruyu gündeme yeniden getirdi. Klinik Psikolog Aybeniz Yıldırım ile diziden yola çıkarak son yıllarda ergenlik döneminde artan şiddeti, akran zorbalığı ile siber zorbalığı, çocuk ile aile arasındaki iletişim eksikliğini ve bu çocukları nasıl kazanabileceğimizi konuştuk
Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
Türkiye, yaşamın iyi olduğu Cittaslow Kentler Ağı'na 2009 yılında katıldı ve bugüne kadar toplam 26 kentimiz bu ağa dahil oldu. Sakin şehir kavramı tam olarak nedir ve o kente ne kazandırır?
Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
Yüksek tavanlı, mermer masalı büyük salonlarıyla Viyana kafeleri, şehrin sosyal ve kültürel merkezini oluşturuyor. UNESCO'nun kültür mirası olarak kabul ettiği bu kafeleri adeta bir müze gibi gezebilirsiniz…
Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
Baget, yağsız bir hamurla yapılan uzun ve ince bir Fransız ekmeğidir. Fransızlar iyi bir baget ekmeğinin beş duyuya hitap ettiğini söyler. Bir baget ekmek Fransızlara başka neler ifade eder?
Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
"Ne var canım, çocuk özenmiş, yüzüne bazı cilt bakım ürünleri sürmüş" diyenler ve "Bizim kız da büyüyünce çok süslü olacak" diye konuya 'sevimlilik' çerçevesinden yaklaşmak isteyenlere kötü bir haberimiz var. Çocuk yaşta kozmetik tutkusu, ileride geri döndürülemez sorunlara yol açabiliyor
Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
Yaşlanırken ne normaldir ne değildir? Yaşlandıkça olabilecek 4 tuhaf değişiklik nelerdir?
İstanbul'un hanları gezmekle biter mi?
Bu restoranda sadece büyükanneler çalışıyor
New York'ta bir restoran mutfağına şef olarak sadece herkesin en sevdiği aşçıları alıyor: Büyükanneleri. Yıllardır çocuklarına, torunlarına, eşlerine dostlarına yemek pişiren bu usta şefler arasında iki de Türk büyükanne var.
Milyonların izlediği 6 saatlik sabah rutini 
Fitness koçunun buzlu yüz banyosu ve muz kabuğu masajıyla saatler süren sabah rutini anlamsız ve gülünç bulunsa da milyonlarca kullanıcı tarafından izleniyor…
Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
İnsanlardaki baharat arzusu, bazen acıya katlanabilme becerilerinin önüne geçebiliyor. Peki nedir bu insanların acıya düşkünlüğü?
Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
Guardian yazarları ziyaret etmek için yumuşayan havaları, henüz kalabalığın hücum etmediği ortamları ve makul fiyatları kovalayanlar için en harika 5 bahar alternatifi vermişler ve listeye Türkiye'den de bir yeri almışlar.
Sütyen ile meme kanseri arasında bir ilişki var mı?
Meme kanseri dünya genelinde ve ülkemizde kadınlarda kansere bağlı ölümler arasında ilk sırada yer alıyor. Peki meme kanserini yeterince tanıyor muyuz? Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. A. Enes Arıkan, toplumda meme kanseri hakkında doğru sanılan 10 hatalı bilgiyi anlattı
Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
Bazı kültürlerde anılar, diğerlerinden çok daha erken yaşlarda şekilleniyor. Ancak araştırmalar, iki ya da üç yaşından önceki anıları hatırlamanın pek mümkün olmadığını gösteriyor. Eğer Sheldon Cooper değilseniz, o kadar geriye gitmek gerçekten zor olabilir. 23 aylıkken büyükannesinin kendisine verdiği brisket tarifini hatırlayarak, babasını büyük bir dertten kurtaran Sheldon'ın aksine, aynı ortamda bulunan ikizi Missy için bu anı, sadece bir sis bulutundan ibaretti
Çocuğunuz Google’a sormadan kendiniz konuşun
Google'dan önce davranın; cinsellik hakkında çocuğunuzla önce kendiniz konuşun. Cinsellik eğitmeni Rayka Kumru yeni kitabında çocuklarla bedenler ve mahremiyet hakkında neyin, nasıl konuşulabileceğine dair çok önemli ipuçları veriyor.
90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Kate Moss, Naomi Campbell ve Cindy Crawford ile birlikte 90'lı yıllarda podyumlara damga vuran Christy Turlington, bir zamanlar kullandığı saç kesimiyle 2025 modasına yön verecek gibi gözüküyor...
Tablet sahibi olma yaşı 2
Günümüzde çocukluğun tanımı oldukça zor, çünkü tablet sahibi olma yaşı 2 ye indi.
Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
Kime 'yaramaz' dememiz gerektiği konusu biraz kafa karıştırıcı. Bizim yaramaz nitelendirmemize karşılık uzmanlar, bu çocuklara "Duy beni, gör beni" diyen çocuklar tanımlaması yapıyor. Nasıl göreceğiz, nasıl duyacağız? Gelsin o zaman 'küçük yaramazlar'la baş etme taktikleri...
Donatella Versace'den beklenmedik veda...
1978 yılında kurulan ünlü İtalyan moda evi Versace'nin kreatif direktörlüğünü yapan Donatella Versace, 28 yılın ardından görevinden ayrılıyor... Onun yerine gelen Dario Vitale, markanın aile dışından gelen ilk tasarımcısı olacak!
Nostaljiyi biliyoruz peki ya ‘Solastalji’yi ne yapacağız?
Geçenlerde okuduğum bir yazıda daha önce hiç karşılaşmadığım bir kelime çıktı karşıma: Solastalji! Geçmişin hoş anılarını belirten 'nostalji'nin tanımlayamadığı bir özlemi anlatıyor. Modern dünyanın büyüdüğünüz evden, sokaktan, semtten, ilçeden, kentten hiçbir iz bırakmadığını gördüğünüzde omuzlarınıza çöken kederi anlatıyormuş 'solastalji'...
8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
Baharın gelişini müjdeleyen, sapsarı çiçekleriyle hayranlık uyandıran ve Adalar'ın simgesi olan mimoza, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün de simgesi. Bunun nedeni, mimozaların da tıpkı kadınlar gibi güçlü ve dirençli olması!
Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
Benzer modellerde olsalar da 500 liralık ve 5000 liralık kot pantolon arasında ne gibi farklar var? Kumaş kalitesi mi, işçilik mi yoksa sadece marka algısı mı fiyatlardaki uçurumu artırıyor?
'Oscar'lık yemek performansları
2025 Oscar'a aday filmler arasında en iyi yemek sahneleri hangileriydi? Yemek ve restoranların başrolde olduğu bazı unutulmaz anlar içeren Oscar adaylarına göz atacağız.
Moda dünyası güçlerini birleştiriyor
Lüks dünyası bugünlerde Prada'nın Versace'yi satın alma girişimini konuşuyor. Oysa moda dünyasında lüks markaların, diğerlerini kendi bünyesine dahil etme çabası yeni değil. Kimi girişimler başarısız sonuçlansa da hamlelerin ardı arkası kesilmiyor. Bazen satın alınmak istenen marka için bu bir gurur meselesine bile dönüşüyor. Peki, moda dünyası bunu neden yapıyor?
Kardeşin duymaz, göçmen kadınlar duyar!
46 bin kadının üye olduğu Göçmen Kadınlar grubu, yurtdışında yaşayıp birbirine destek olan devasa bir dayanışma platformu…
Dijital miras nasıl bırakılır?
Sadece fotoğraflar ve videolar değil, şifreler, e-mail bilgileri, sosyal medya hesap bilgileri, kripto varlık ve hesaplar, dijital cüzdanlar ve uzayıp giden liste. Bizim bu hayatta edindiğimiz dijital varlığımız... Evet, yakınlarımıza sadece (varsa) ev, araba değil, dijital miras da bırakıyoruz. Peki ama bu mirasa ulaşmanın yolu ne?
Her kitap severin hayali: ‘Kitaplık Merdiveni’
"Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, / Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak, / Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak..." Ne eteklerimdeki güneş rengi bir yığın yaprak, ne ağlayarak baktığım sema Ahmet Haşim'in bu hüzünlü dizeleriyle yazıya başlamamın tek nedeni, nerede bir 'merdiven' kelimesi görsem aklıma bu şiirin gelmesi! Ama bugün konum Haşim'in şiiri değil 'merdiven'. Hem de kitaplık merdivenleri...
Paul McCartney'nin kayıp bas gitarı ve 'gizemli' kayıp enstrümanlar
Efsanevi müzik grubu Beatles'ın bas gitaristi Paul McCartney'in 51 yıl önce Londra'da çalınan bas gitarı, geçtiğimiz ay Sussex kentinde bir tavan arasında bulundu. McCartney gitarına kavuşsa da, müzisyenlerin değer verdikleri enstrümanlarının çalınması çok sık rastlanan bir durum. Blues efsaneleri BB King ve Eric Clapton'ın gitarları, Takiko Omura'nın kemanı ve Min Kym'i yataklara düşüren kayıp "Stradivarius"u...
Martenitsa bilekliği takıyorsanız bu kurala uyun!
Kırmızılı beyazlı Martenitsa bileklikleri baharı karşılamanın en zarif yollarından biri. Geleneğe göre 1 Mart'ta takıp kırlangıç veya leylek görünce çıkarabilirsiniz… Ama dikkat, sadece hediye olarak takılabilir!
Bin sanatçı 'Yapay Zeka'ya karşı albüm çıkardı! Peki 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
İngiliz hükümetinin telif yasasında yapmaya çalıştığı değişiklikler dünyanın dört bir yanında sanatçıları kızdırmış! Özellikle telif hakkıyla korunan eserlerin yapay zeka şirketleri tarafından kullanılmasına izin vereceği söylenen bu değişiklikleri protesto için aralarında Annie Lennox, Damon Albarn, Kate Bush, Billy Ocean, The Clash, Tori Amos, Hans Zimmer gibi ünlü isimlerin olduğu 1000'den fazlı sanatçı dün bir 'sessiz albüm' yayınladı.
Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'ın ikonik makyaj stili, 'Turkish delight (Türk lokumu) makyajı adı altında TikTok'ta viral oldu. TikTok kullanıcıları, Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı Kusura Bakma eşliğinde, makyajla kendilerini Türkan Şoray'a benzetmeye çalıştı
Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
Bugün ergen olmak, 20 yıl öncesiyle karşılaştırdığınızda, daha mı zor, daha mı kolay? PEW Araştırma Merkezi bu soruyu 1453 ebeveyne ve gence sormuş! Gelin cevapları birlikte inceleyelim...
Altın günü gitti temizlik günü geldi
Sosyal medyada dolaşan altın günü yerine temizlik günü yapan ev kadınlarının videosu gündem oldu. Ev hanımları her hafta birine altın götürmek yerine gittikleri evde elbirliğiyle temizlik yapıyorlar.
Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
İzmir'in Bornova ilçesinde kentsel dönüşüm nedeniyle bir süre önce boşaltılan metruk binada, poşetler içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kafatasları ve kemikler otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek
Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
Diyarbakır Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle geçici olarak uçuşa kapatıldı. Uçaklar, çevre illerdeki meydanlara yönlendirildi
Ölümlü kaza ihbarında cinayet şüphesi
Tokat'ta motosiklet kazası ihbarına giden ekipler, Hatice Yalman ile Mustafa Koç'u hastaneye kaldırdı. Yalman kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Koç ise kaza yapmadıklarını, darp edildiklerini söyledi. Yalman'ın vücudunda ve başında darp izleri olduğu belirlenirken, ikilinin bulunduğu yere yaklaşık 400 metre mesafede içki şişeleri ve kan izine rastlandı
Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi. Buna göre; Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur'an-ı Kerim meali veya tercümesi adıyla yapılan yayınları Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleyecek ya da incelettirecek
"Çin'in ABD teknolojilerini çalmasına tahammül göstermeyeceğiz."
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Çin'e yönelik ciddi ithamlarda bulundu. Bruce "Çin Komünist Partisinin askeri gücünü artırmak, istihbarat toplamak veya muhalefeti bastırmak için ABD üniversitelerini sömürmesini veya ABD'nin araştırma, fikri mülkiyet veya teknolojilerini çalmasını tolere etmeyeceğiz." dedi.
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Devlet Bahçeli Alt Geçidi suyla doldu ve tedbir amaçlı olarak çift yönlü bir süre araç trafiğine kapatıldı, birçok ev ve iş yerini de su bastı
Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
Adana'da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp kullandığı tekneden suya düşen 25 yaşındaki Emirhan Gürbüz için arama çalışması başlatıldı. Teknede mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişi ise Su Altı Grup Amirliği ekiplerince karaya çıkarıldı
İsrail ateşkesi kabul etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes teklifini kabul ettiği bildirildi. Hamas ise öneriyi sorumluluk bilinciyle incelediğini duyurdu.
Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası genel tasnif finalinde 82.398 puanla birinci olarak altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.
İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
Adana'da 35 yaşındaki öğretmen İnci K. eski sevgilisinin görüşmek istememesi sonucu kendini vurdu. İnci öğretmenin hayati tehlikesi bulunuyor
Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
UEFA Konferans Ligi finalinde İspanya temsilcisi Real Betis ile İngiltere temsilcisi Chelsea karşı karşıya geldi. Polonya'daki Wroclaw Stadyumu'nda ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 4-1 kazanan Chelsea, Konferans Ligi şampiyonu oldu. Real Betis'in tek golünü 9. dakikada Abdessamad Ezzalzouli attı. Chelsea'ye kupayı getiren golleri ise 65. dakikada Enzo Fernandez, 70. dakikada Nicolas Jackson, 83. dakikada Jadon Sancho ve 90+1. dakikada Moises Caicedo attı. Bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösterdiği ilk sezonda kupayı kazanmayı başaran Chelsea'nin kulüp tarihinde 9 Avrupa kupası oldu.
Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor, Sakarya'da karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi uzatmalarda Fatih Karagümrük 3-1 kazandı ve Süper Lig'e yükselen son takım oldu!
Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Cinayet zanlısı, jandarma ekiplerince saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı
İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
AK Parti "Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Meclis'e sunuldu. Paketin içeriği hakkında açıklama yapan AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Suç işlenmesinin önüne geçeceğiz" dedi. Güler, konutta infazın kapsamının genişletileceğini söyledi. İşte paketin detayları...
Kerem Aktürkoğlu evlendi
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile dünya evine girdi
Dört millet bahçesi açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirdi. Konuşmasında, "Sadece İstanbul'da 5 milyon 579 bin metrekarelik alanı kapsayan 34 millet bahçemizi kullanıma açtık. 20 millet bahçemizin de yapımı sürüyor." diyen Erdoğan, "Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili. Umarım bu şehrin hakiki güzelliklerini sevmeyi onlar da öğrenir." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 4.dalga operasyonda Avrasya Tüneli'nin işletmecilerinden ve Yapı Merkezi isimli firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Arıoğlu da tutuklanmıştı. Arıoğlu'na emniyette Kirazlı- Halkalı metro istasyonu ile ilgili ihaleye usulsüz şekilde katıldıkları yönündeki iddialar soruldu. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
Ünlü olmanın en ilginç getirilenden birine ABD'li ünlü oyuncu Sydney Sweeney imza attı. Sweeney'in yıkandığı sudan sabun üretiliyor. Talep fazla olunca da Sydney Sweeney, günde bir kez kez yıkanmaya başladı
Konya üretimde Çin'i solladı
Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu 2017'de 350 milyon Euro'luk yatırımla Konya'daki ev bakım, güzellik ve sağlık ürünleri fabrikalarını faaliyete geçirdiklerini hatırlatarak bugün Konya'nın Çin'i geride bırakarak Unilever'in ikinci en büyük ev bakım fabrikası haline geldiğini belirtti. Orhonoğlu Türkiye'de tonaj bazında geçen yıl yüzde 9.9, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 4.4 büyüdüklerini belirtirken bu büyümede artan hayat pahalılığı sebebiyle insanların evde daha fazla vakit geçirmesinin etkili olduğunu belirtti