Bir ebeveynlik yöntemi olarak HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK

Oğlumun yeni yeni yürümeye başladığı zamanlara şöyle bir döndüğümde, ilk adımlarını atarken, elbette sık sık yere düştüğünü hatırlıyorum. İşte o anda benim ne tepki verdiğim önemliydi.

Yüzümde endişe varsa veya duyulabilir bir şekilde heyecanlanmışsam, korkması gereken bir şey olduğunu düşünüp o da yüzünü ekşitiyordu, hatta bazen yaygarayı koparıyordu. Sakinliğimi korursam, kendini toparlayıp koşmaya dönüyordu. Onun zihinsel durumunu bu kadar güçlü bir şekilde etkileyebildiğimi görmek, hem ilginç hem de benim açımdan aydınlatıcıydı. Karşımda, hislerini yönetirken bana güvenen bir insan vardı.

Oğlum büyüdü, büyüdü ve artık sosyal çevresi olan bir ilkokul öğrencisi oldu. Elbette arkadaşlarıyla mutlu anlar kadar, zaman zaman sorunlu durumları da paylaşıyor.

İlk şikayetini hatırlıyorum. Kendisine karşı kaba davranan bir arkadaşından bahsetti. Anne olarak yavrumu koruma içgüdüsüyle ilk hareketim, durumu düzeltmek için benim ne yapabileceğimi düşünmek oldu. Öğretmenle mi konuşsam, müdürle mi konuşsam, okulu arayıp harekete geçilmesini mi talep etsem..? Ama tepki vermek yerine durakladım.

"Hmm, zor bir durum gibi görünüyor. Sen ne yaptın?"

"Ben artık onunla oynamayacağım" yanıtını aldım.

"Belki onunla hiç oynamamak değil, ama en azından bir süre uzak durmak harika bir çözüm" dedim.

Kafamda taşlar yerine oturmaya başladı. Bu sıradan diyalog, bana önemli bir ders verdi: Bazen, bir ebeveynin yapabileceği en iyi şey hiçbir şey yapmamaktır!

Çocuğunu ilk kez kucağına alan insanın hissettiği duygu, "İşte hep benim sorumluluğumda bir insan" diyerek ona bakmak oluyor. Ebeveynlik, neşeli olduğu kadar zorlayıcı ve bazen stresli bir iş kuşkusuz. ABD’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir birimin geçen yıl yayımlanan ‘Ebeveynlerin Ruh Sağlığı’ adlı çalışmasında, baskı altında olan ebeveynliğin, insanların ruh sağlığı için tehlikeli olduğu savunuluyor.