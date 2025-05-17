Zahmetsiz bir şıklık sunan saç modelleri söz konusuysa, çok az isim Jane Birkin kadar zamansız bir çekicilik taşır. 1960'ların İngiliz-Fransız stil ikonu, moda dünyası için kalıcı bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Onun en çok beğenilen güzellik imzalarından biri, Birkin Bangs olarak bilinen yumuşak ve ince kahkülleriydi. Yüzü çerçeveleyen bu stil, son yıllarda hem modern genç kızlar hem de ünlüler tarafından benimsenerek yeniden canlandı. Peki Birkin kahküllerini bu kadar özel kılan tam olarak nedir ve bu görünümü kendiniz nasıl elde edebilirsiniz?