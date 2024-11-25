Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti

Su teresi nedir?

Marketlerde pazarlarda sürekli satılan bir şey değil su teresi. Ama ararsanız illaki bulabilirsiniz. Su teresi turpgiller ailesinin bir parçasıdır ve akarsu ve göletler gibi tatlı su kütlelerinde yetişir. Lahana, karalahana, turp ve hardal ile akrabalığı vardır. Keskin, biberli bir tada sahiptir, roka ile yaban turpunu karıştırmışsınız gibi. Su teresinin 3bin yıldan fazla bir süredir yenildiğini bildiren kaynaklar mevcuttur. Antik Yunan, Pers ve Roma uygarlıklarında temel bir malzemeydi. Nemli, ılıman ortamlardaki bolluğu nedeniyle, bazı toplumlarda su teresi yabani ot olarak kabul edilir. BBC, Viktorya dönemi Londra'sında sokak satıcılarının tereyi atıştırmalık olarak sattığını ve “fakir adamın ekmeği” olarak adlandırdığını anlatan bir belgesel yayınladı. Binlerce yıldır Avrupa ve Asya'da tıbbi amaçlarla tüketilmeye devam ediyor.