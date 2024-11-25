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Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti

Ispanak, pazı, pancar, lahanayı geride bırakarak çok yüksek vitamin ve mineral konsantrasyonuna sahip olduğu kanıtlanan bu sebzeye, uzmanlara göre, gereken değeri vermiyoruz.

Giriş: 25.11.2024 - 07:30 Güncelleme: 25.11.2024 - 07:30
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti

New Jersey'deki William Paterson Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmayla araştırmacılar çok yüksek vitamin ve mineral konsantrasyonuna sahip olduğunu tespit ettikleri dünyanın en sağlıklı sebzesini seçtiler.

Çalışmaya göre vitamin ve mineral içeriğini değerlendirmek için sebzeler; potasyum, lif, protein, kalsiyum, demir, tiamin, riboflavin (B2), niasin (B3), folat (B9), çinko ve A, B6, siyanokobalamin (B12), C, D, E ve K vitaminleri olmak üzere 17 temel besin maddesine dayanan besin yoğunluklarına göre puanlandılar. Ek olarak fitokimyasal ve antioksidan kapasitelerine de bakıldı.

Sonuç oldukça şaşırtıcı oldu

Puanları 80 civarlarında olan ıspanak, pazı, pancar, lahana ve tatlı patatesi geride bırakarak çok yüksek vitamin ve mineral konsantrasyonuna sahip olduğu kanıtlanan bu sebzeye, uzmanlara göre, gereken değeri vermiyoruz.

Bu oldukça büyük bir unvan...

Araştırma sonucuna göre mütevazı su teresi 100 tam puana ulaşabilen tek sebze oldu.

Puanlamaya göre ilk 10 besin sıralaması şu şekilde oldu:

  • Su teresi 100
  • Lahana 91,99
  • Pazı 89.27
  • Pancar 87,08
  • Ispanak 86,43
  • Hindiba 73,36
  • Yaprak Marul 70,73
  • Maydanoz 65,59
  • Marul 63,48
  • Karalahana 62,49

Sebze listesinde en düşük puan 10,51 ile tatlı patatese aitti.

Araştırmada yer alan Dr. Di Noia bulguların önemini şu sözlerle açıkladı: Güçlü meyve ve sebzeler kronik hastalık riskinin azalmasıyla güçlü bir şekilde ilişkilidir. Buna kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar ile bazı kanserler de dahildir. Puanlar, tüketicilerin günlük enerji ihtiyaçlarına ve gıdalarından en fazla besini nasıl alabileceklerine odaklanmalarına yardımcı olabilir. Sıralamalar, farklı gıdaların besin kalitesi hakkında net bilgiler sağlıyor.

Yani bir dahaki sefere markete gittiğinizde belki de sandviçinizin içine tere koymayı tercih edebilirsiniz.

Su teresi nedir?

Marketlerde pazarlarda sürekli satılan bir şey değil su teresi. Ama ararsanız illaki bulabilirsiniz. Su teresi turpgiller ailesinin bir parçasıdır ve akarsu ve göletler gibi tatlı su kütlelerinde yetişir. Lahana, karalahana, turp ve hardal ile akrabalığı vardır. Keskin, biberli bir tada sahiptir, roka ile yaban turpunu karıştırmışsınız gibi. Su teresinin 3bin yıldan fazla bir süredir yenildiğini bildiren kaynaklar mevcuttur. Antik Yunan, Pers ve Roma uygarlıklarında temel bir malzemeydi. Nemli, ılıman ortamlardaki bolluğu nedeniyle, bazı toplumlarda su teresi yabani ot olarak kabul edilir. BBC, Viktorya dönemi Londra'sında sokak satıcılarının tereyi atıştırmalık olarak sattığını ve “fakir adamın ekmeği” olarak adlandırdığını anlatan bir belgesel yayınladı. Binlerce yıldır Avrupa ve Asya'da tıbbi amaçlarla tüketilmeye devam ediyor.

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