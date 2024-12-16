7 arkadaşın inşa ettiği inanılmaz ev
7 yakın kız arkadaş birbirlerine yaşlılıklarını beraber geçirme sözü verdi. Şakayla başlayan muhabbet ciddiye binince yıkıntı bir yer satın alıp evi malikaneye çevirdiler.
Birçok kişi emeklilik planı olarak eşleriyle ya da kardeşleriyle Ege'de bir adaya yerleşmeyi ya da güneyde sakin ve denize yakın bir yer satın alıp orada yaşamayı hayal eder. Bu hep konuşulur konuşulur da hep lafta kalır. Tabii bu plan asla en iyi arkadaşlarla düşünülmez.
Emekli olduğunuzda kardeşinizden bile daha yakın olduğunuz canciğer kız arkadaşlarınızla beraber topluca yaşama fikri elbette kulağa oldukça harika geliyor, hatta enfes geliyor. Arkadaşlarınızın evlenip fikirlerini değiştirebileceklerini, bunun yerine emeklilikte eşleriyle birlikte yaşamak isteyebileceklerini düşünene kadar.
Bu düşünceler, Çin'in Guangzhou banliyösünde bir malikane satın alarak şakayı gerçeğe dönüştüren 7 Çinli kız arkadaş için çok da endişe verici olmamış.
Her şey arkadaş şakalaşması olarak başlıyor. Birbirlerini 20 yıldan fazla süredir tanıyan 7 kız arkadaş, bir akşam, yaşlandıklarında aynı evde yaşamanın hayalini kuruyorlar.
Çünkü böyle bir şeyi gerçekleştirmek hem cesaret hem de para gerektiriyor. Ama içlerinden biri işi ciddiye alıyor ve Çin’in Guangzhou banliyösünde satın alabilecekleri büyük ve yıkık bir ev buluyor.
Bu evi hep beraber satın alıp ortak yaşam planı hayata geçiriliyor. Çok çalışıyorlar ve 580 bin dolara (yaklaşık 20 milyon liraya) emekli olduklarında kalan hayatlarını beraber geçirmek için aldıkları evi şahane bir malikaneye çeviriyorlar.
Kulağa ne kadar harika geliyor değil mi?
Çin’in huzurlu bir köşesinde, terk edilmiş ve natamam bir inşaat halinde duran evi yeniden inşa ederek ortak yaşamlarına sıcacık bir başlangıç yapıyorlar.
Yemyeşil tepeler, ormanlar ve büyük bir yeşil alanla çevrili üç buçuk katlı malikane, bu genç kadınlara, hayatları boyunca birlikte yaşayabilecekleri sakin bir hayat imkanı sunacak.
700 m2lik evin zemin katında ortak alanlar, üst katında her biri için birer oda bulunuyor.
Her fotoğrafta görebileceğiniz genişletilmiş balkon olayı çok harika.
Bahçelerinde organik sebzeler yetiştirerek sofralarını renklendiriyor, akşamları ise şömine başında toplanarak kahkahalarla dolu sohbetler ediyorlar.
Bu eşsiz deneyim, onlara sadece bir ev değil, aynı zamanda ömürlük dostluklar ve harika bir hayat sundu.
Hepsi çay sevdikleri için, bahçeyle ev arasında yürüyerek ulaşabildikleri bir çay köşkü bulunuyor.