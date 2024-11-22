"Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İş Bankası sponsorluğunda AKTOB tarafından düzenlenen “14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi”nin öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aran önümüzdeki yıl sonu için izlenen politikaların devam etmesi durumunda yüzde 24 - yüzde 26 arasındaki bir noktada enflasyonun bitebileceğini öngördüğünü söylerken "Yüzde 24-26'ya giden yolculuğun hala desteklenmesi, ülkede fiyat istikrarının tesisi için taraflar olarak bir bedel ödüyorsak o bedeli ödemeye devam etmemiz gereken ve herhangi bir şekilde geriye dönüş olarak algılanacak adımların da atılmaması gereken bir noktadayız" dedi. Aran TCMB'nin faiz kararına yönelik "Ben 2,88’lik ekim enflasyonunu görmeden önce kasım ayında faiz indiriminin masada olduğunu düşünüyordum. Ama bunu gördükten sonra Kasım ayında bir faiz indirimini beklemek çok mantıklı değil. O nedenle kasım ayı beklentim tabii ki sıfırlandı. Ama aralık ayını masadan kaldırmış değilim. Aralık ayında bu sefer 2,5 puanlık bir faiz indirimini hala masada ve ihtimal dahilinde görüyorum. Onun için de kasım ayı enflasyonunu görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı